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Νέα συνάντηση την επόμενη εβδομάδα συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, προκειμένου να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους για το Κυπριακό. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, αναμένεται στην Κύπρο στις 29 Οκτωβρίου, ενώ στις 9 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί τριμερής συνάντηση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την άφιξη του στο Προεδρικό Μέγαρο μετά τη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη δήλωσε πως «ήταν μια καλή συνάντηση, οποία κατά τη συντριπτική της πλειοψηφία συζητήθηκαν θέματα ουσίας και μεθοδολογίας». Αναφέρθηκε επίσης σε πολλές ερωτήσεις και πολλές διευκρινίσεις από αμφότερες τις πλευρές. Όπως είπε, κάποιες από τις 19 νέες ιδέες του έχουν απορριφθεί, ενώ αναμένει στην επόμενη συνάντηση μια απάντηση από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη σε νέα πρόταση του για τα οδοφράγματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν σήμερα, 20 Οκτωβρίου, εποικοδομητική συνάντηση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, στην υπό την προστασία των Ηνωμένων Εθνών περιοχή στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συνέχισαν τις συζητήσεις τους για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού.Οι δύο ηγέτες χαιρέτισαν την επικείμενη άφιξη της κ. Ολγκίν στην Κύπρο, στις 29 Οκτωβρίου, ενώ εξέφρασαν την προσδοκία τους για τις χωριστές συναντήσεις που θα έχουν μαζί της, καθώς και για την τριμερή συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 9 Νοεμβρίου 2026. Παράλληλα, συμφώνησαν να προχωρήσουν με τις πρωτοβουλίες που αφορούν το περιβάλλον και την ανταλλαγή πολιτιστικών αντικειμένων.

Πριν από την άφιξη της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, οι δύο ηγέτες προτίθενται να συναντηθούν με την Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά και την Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία, καθώς και με τη Συντονιστική Επιτροπή του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών.

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΗΕ, Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους.

Πρόεδρος: Υπάρχουν δεδομένα που θα κρίνουν αν θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνάντηση

Στις προσπάθειες που καταβάλλονται από δύο κατευθύνσεις, περιλαμβανομένης της ΕΕ, σε σχέση με το Κυπριακό αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την επιστροφή του στο Προεδρικό Μέγαρο από τη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ήταν μια καλή συνάντηση, οποία κατά τη συντριπτική της πλειοψηφία συζητήθηκαν θέματα ουσίας και μεθοδολογίας.

Έγιναν πολλές ερωτήσεις, πολλές διευκρινίσεις και από τους δυο μας. Μια συζήτηση η οποία θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της παρουσίας της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο που έχει ήδη καθοριστεί. Έχουν καθοριστεί και αρκετές διμερείς συναντήσεις και η παρουσία της θα κορυφωθεί με μια κοινή μας συνάντηση. Άρα, σε αυτές τις συζητήσεις, σε αυτές τις συναντήσεις που θα υπάρξουν με την προσωπική απεσταλμένη, τα θέματα ουσίας και μεθοδολογίας αναμένεται να κυριαρχήσουν.

Όσον αφορά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης έγιναν κάποιες ανακοινώσεις, τις έχετε δει και στο σχετικό κοινό ανακοινωθέν. Από κει και πέρα περιμένω και κάποιες απαντήσεις από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη σε κάποιες από τις εισηγήσεις που είχαμε υποβάλει. Ζήτησε λίγο περισσότερο χρόνο για να επανέλθει, ζήτησε κάποιες διευκρινίσεις τις οποίες έδωσα και υποσχέθηκε να επανέλθει στην επόμενη συνάντηση».

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με τις 19 προτάσεις που υπέβαλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε ότι «κάποια από αυτά που ανακοινώσαμε είναι μέσα στις προτάσεις που έχει κάνει η δική μας πλευρά, κάποια που αναμένω απαντήσεις είναι μέσα στις 19 προτάσεις. Κάποιες από αυτές τις 19 πρόταση έχουν απορριφθεί».

Σε ερώτηση τι περιλαμβάνουν οι πρωτοβουλίες για το Περιβάλλον στις οποίες αναφέρεται το ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι κοινές πρωτοβουλίες από την Τεχνική Επιτροπή Περιβάλλοντος, θέματα τα οποία είχαμε εισηγηθεί. Από κει και πέρα είναι και η κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με τις δύο Τεχνικές Επιτροπές και το Συμβουλευτικό Σώμα της κοινωνίας των πολιτών».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι υπάρχει και μια πρωτοβουλία για την πολιτιστική κληρονομιά μας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ήταν μια πρόταση που είχαμε κάνει, την είχαμε συζητήσει και στην τελευταία συνάντηση. Ζητήθηκε περισσότερος χρόνος από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο οποίος σήμερα είπε ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση στην πρότασή μας για την ανταλλαγή κάποιου πολιτιστικού πλούτου ανάμεσα στις δυο κοινότητες. Άρα, θα γίνει ανταλλαγή των σχετικών καταλόγων και να προχωρήσουμε».

Κληθείς να πει αν υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά τα οδοφράγματα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση για την οποίαν αναμένω απάντηση. Έκανα δύο εναλλακτικές προτάσεις. Η μία απορρίφθηκε, για τη δεύτερη αναμένω, ζητήθηκαν σήμερα κάποιες διευκρινίσεις. Είναι στα 19 σημεία και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης μου ζήτησε να επανέλθει μετά τις διευκρινίσεις που έδωσα, στην επόμενη μας συνάντηση».

Κληθείς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «δεν θέλω να αναφέρω δημόσια. Υπάρχει λόγος γιατί δεν προχώρησα σε δημοσιοποίηση των 19 σημείων. Κάποια στιγμή θα το πράξω για να γνωρίζει ο κυπριακός λαός. Αλλά επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση, ένας διάλογος, δεν το θεωρώ σωστό αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο η ουσία παρά η επικοινωνία».

Σε ερώτηση αν δεν αφορά τη δίοδο στην οδό Ληδήνης ή το οδόφραγμα της Αθηένου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «να μην πάμε δια του αποκλεισμού. Το οδόφραγμα Πυρόι Αθηένου είναι βασική προϋπόθεση. Αφορά κάποιες νέες προτάσεις».

Ερωτηθείς πόσα από τα 19 σημεία είναι «στον αέρα», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν έχω αριθμό συγκεκριμένο να σας πω. Περίπου για 6-7 αναμένω απαντήσεις, κάποια έχουν απορριφθεί. Από τη στιγμή, όμως, που έχουν απορριφθεί, δεν σημαίνει ότι δεν τα επαναλαμβάνουμε υπό την έννοια του εξηγώντας τα ακόμη περισσότερο. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Σας θυμίζω την Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία. Ήταν δική μας πρόταση από τότε που είχαμε αναλάβει, όταν ήρθε στην Κύπρο η κα ντι Κάρλο. Πήρε δύο χρόνια να γίνει αποδεκτή. Κάποια που ανακοινώθηκαν σήμερα είχαν προταθεί εδώ και καιρό. Δεν σημαίνει ότι απορρίπτοντας κάτι, δεν μπαίνει ξανά στο τραπέζι. Συζητάς, δίνονται διευκρινίσεις και ευελπιστείς να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα».

Σε ερώτηση αν μετά και τη σημερινή συνάντηση και τα όσα διημείφθησαν, είναι πιο κοντά ο στόχος πραγματοποίησης διευρυμένης συνάντησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «υπάρχουν δύο δεδομένα τα οποία θα κρίνουν και την κατάληξη αυτού του στόχου. Το ένα είναι η συζήτηση των θεμάτων ουσίας και μεθοδολογίας που θα γίνει κατά τη διάρκεια της παρουσίας της κας Ολγκίν στην Κύπρο και σε διμερές αλλά και σε τριμερές επίπεδο. Και το άλλο επίπεδο είναι τα αποτελέσματα των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και σήμερα μια πολύ σημαντική συνάντηση, να δούμε τα αποτελέσματα και αναλόγως του αποτελέσματος αυτών των δύο παράλληλων προσπαθειών θα κριθεί» αυτό το θέμα.

Σε ερώτηση αν αναφέρεται στη συνάντηση του κ. Φιντάν με τον κ. Κόστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «δεν θέλω να αναφέρω, από τη στιγμή που η ΕΕ δεν έχει ανακοινώσει. Γνωρίζουμε, υπάρχει μια σημαντική συνάντηση σήμερα, ανάμεσα σε ποιους είναι δεν χρειάζεται να αναφέρω εγώ αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Σήμερα θα ενημερωθούμε για τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης».

Ερωτηθείς πόσες συναντήσεις θα έχει με την κα Ολγκίν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «όσες φορές χρειαστεί. Καθορίστηκαν συναντήσεις στο πρόγραμμα μου και αν προκύψει ανάγκη καθημερινών συναντήσεων, αυτή είναι η προτεραιότητά μου. Όπως επίσης αν κρίνει η κα Ολγκίν ότι θα πρέπει να βρεθούμε και προηγουμένως σε κοινή συνάντηση είμαι έτοιμος να το πράξω».

Σε ερώτηση αν θα συναντηθεί ξανά με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη πριν από την έλευση της κας Ολγκίν στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε καταφατικά, προσθέτοντας ότι πιθανόν να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Σε ερώτηση αν κατά την παραμονή της κας Ολγκίν στην Κύπρο θα ζητήσει να δοθεί από τα ΗΕ το έγγραφο των συγκλίσεων πριν έναρξη των διαπραγματεύσεων, όπως ήταν η αρχική μας θέση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Για αυτά τα θέματα, προτιμώ να κάνω και μετά να σας ενημερώσω. Άρα, δεν απαντώ στο ερώτημά σας συγκεκριμένα».