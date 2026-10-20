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Όταν τον Σεπτέμβριο του 2017 ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, περιλάμβανε στην έκθεσή του διαπιστώσεις όπως:

«Μέχρι το τέλος της Διάσκεψης (στο Κραν Μοντάνα), οι πλευρές είχαν πρακτικά καταλήξει σε πλήρη συμφωνία για την ομοσπονδιακή εκτελεστική εξουσία και την αποτελεσματική συμμετοχή» και «όσον αφορά την ισότιμη μεταχείριση, μολονότι εξακολουθούσαν να υπάρχουν ορισμένες διαφορές, περιορίζονταν κυρίως στο ζήτημα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων» και ότι «κατά τη λήξη της Διάσκεψης, οι πλευρές είχαν ουσιαστικά επιλύσει το βασικό ζήτημα της αποτελεσματικής συμμετοχής».

Τι μπορεί να αντιληφθεί ο κοινός νους; Ότι έχουν ικανοποιηθεί οι τουρκικές αξιώσεις και για την εκτελεστική εξουσία και για την αποτελεσματική συμμετοχή. Που είναι βασικά ζητήματα για την τουρκοκυπριακή πλευρά. Όταν στο πλαίσιο αυτό είναι γνωστό ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, οι ηγέτες της έστω, έχουν αποδεχθεί και την εκ περιτροπής Προεδρία. Τόσο ο Δημήτρης Χριστόφιας, όσο και ο Νίκος Αναστασιάδης και παλιότερα ο Γλαύκος Κληρίδης, παγιδευμένος από τους Χάνι και Ντε Σότο (άλλη περιπέτεια κι αυτή!), σημαίνει πως δεν είναι κάτι που αποκλείεται από την ε/κ πλευρά.

Τι νόημα έχει σήμερα να θέτει το ζήτημα ο Τουφάν Έρχιουρμαν ως προϋπόθεση για να εγκρίνει όχι την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, αλλά μόνο την πενταμερή διάσκεψη η οποία πιθανόν να οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις.

Το επανέλαβε προχτές σε συνέντευξή του στον Πολίτη. Ότι, «η ε/κ πλευρά δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί σε κανένα από τα σημεία της μεθοδολογίας μου». «Το ζήτημα της εκ περιτροπής Προεδρίας», είπε, «αποτελεί έναν από τους βασικούς της πυλώνες. Μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει τον Ε/Κ ηγέτη να λέει: «Αποδέχομαι, επί της αρχής, την εκ περιτροπής Προεδρία». Θέλει, λέει, «να γίνει αποδεκτό αυτή τη χρονική στιγμή». Να το δεχθεί ως θέμα αρχής και μετά θα διαπραγματευτούν τις ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στο πλαίσιο της εκ περιτροπής Προεδρίας.

Ας πούμε ότι είναι θέμα αρχής η εκ περιτροπής Προεδρία και όχι θέμα ουσίας. Αλλά μήπως δεν είναι θέμα αρχής η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων; Ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα έπρεπε να ανταποκριθεί με την ίδια λογική και να ζητά από τον Έρχιουρμαν να δεχθεί ως θέμα αρχής την αποχώρηση των στρατευμάτων και μετά να διαπραγματευτούν την ουσία, δηλαδή τις ρυθμίσεις και τα χρονοδιαγράμματα της αποχώρησης. Η κατάργηση των εγγυήσεων; Η εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για την απόδοση των Βαρωσίων στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών; Η αποχώρηση των εποίκων; Η επιστροφή των κατεχόμενων εδαφών; Αν τα ζητά ο Χριστοδουλίδης να τα δεχθεί ο Έρχιουρμαν ως θέματα αρχής πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες, υπάρχει κι ένα νόημα. Διότι από το 2017 διαπίστωσε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ότι αυτά που αξιώνει η τουρκική πλευρά για την εκτελεστική εξουσία και για την αποτελεσματική συμμετοχή οι πλευρές είχαν πρακτικά καταλήξει σε πλήρη συμφωνία. Τι απομένει, λοιπόν; Η αποχώρηση των στρατευμάτων και η απελευθέρωση της Κύπρου.

Όταν ο Έρχιουρμαν, μαζί με τους ακραίους Τουρκοκύπριους πολιτικούς, δηλώνουν κάθε τόσο ότι είναι κόκκινη γραμμή οι τουρκικές εγγυήσεις, το δικαίωμα μονομερούς επέμβασης, η παρουσία τουρκικού στρατού, ότι δεν πρόκειται καν να δεχθούν να τεθούν αυτά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τι πρέπει να κάνουν οι Ε/κ; Να τα ξεχάσουν αυτά και να δεχθούν την εκ περιτροπής Προεδρία ως θέμα αρχής, προκαταβολικά κιόλας;

Αν ο Χριστοδουλίδης του απαντήσει ότι δέχεται ως θέμα αρχής την εκ περιτροπής Προεδρία, ο Έρχιουρμαν μπορεί να πει κι αυτός ότι δέχεται ως θέμα αρχής να αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα και να καταργηθούν οι εγγυήσεις; Διότι αν θα δεχθεί ο Χριστοδουλίδης χωρίς καν διαπραγμάτευση, αυτό που επιθυμεί ο Έρχιουρμαν, αλλά στο τέλος θα μας λένε, όπως μας είπαν και στο Κραν Μοντάνα, ότι είναι όνειρα θερινής νυκτός η αποχώρηση της Τουρκίας και η δημιουργία ενός κανονικού κράτους, τότε τι θα διαπραγματευθούμε;