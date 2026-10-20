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Στα 383 ανέρχονται φέτος τα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (ΠΟΣ) σε παγκύπρια βάση, έναντι 220 τη σχολική χρονιά 2022-2023, καταγράφοντας αύξηση 74% μέσα σε τρία χρόνια. Τα στοιχεία παραθέτει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το οποίο, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα για τη λειτουργία του θεσμού, προχώρησε στην έκδοση ανακοίνωσης, παρουσιάζοντας τις αλλαγές που έχουν εφαρμοστεί και απαντώντας στα ζητήματα που έχουν προκύψει.

Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στελέχωσης των Ολοήμερων Σχολείων, το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες για μικρό αριθμό εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για την κάλυψη των αναγκών. Όπως εξηγεί, σε περιπτώσεις μη αποδοχής διορισμών ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για εξεύρεση άλλων εκπαιδευτικών, ενώ όπου είναι εφικτό αξιοποιείται προσωρινά προσωπικό της πρωινής ζώνης.

Παράλληλα, το Υπουργείο επισημαίνει ότι την τελευταία τριετία έχουν προωθηθεί σημαντικές αλλαγές στον θεσμό, μεταξύ των οποίων η κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών για τη στελέχωση των ΠΟΣ, η επέκταση της λειτουργίας τους κατά τέσσερις εβδομάδες και η εφαρμογή νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Τονίζει, επίσης, ότι η επέκταση και αναβάθμιση του Ολοήμερου Σχολείου αποτελεί στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι τα επιμέρους προβλήματα δεν αναιρούν, κατά την εκτίμησή του, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας:

Η ουσιαστική επέκταση και η ποιοτική αναβάθμιση του Ολοήμερου Σχολείου αποτελούν μια από τις σημαντικές παρεμβάσεις που υλοποιεί η Κυβέρνηση για την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και τη στήριξη των οικογενειών.

Κατά τα τελευταία τρία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας, στη στελέχωση και στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο του θεσμού, ενώ η συνεχής επέκτασή του αποτυπώνεται στην έγκριση 383 Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων παγκύπρια για τη φετινή σχολική χρονιά, σε σύγκριση με 220 τη σχολική χρονιά 2022-2023. Πρόκειται για αύξηση 163 σχολείων, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 74% κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη.

Πρόκειται για μια συνειδητή πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης, η οποία επενδύει συστηματικά στην ενίσχυση και αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, διευρύνοντας τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τα παιδιά και προσφέροντας ουσιαστική στήριξη στις οικογένειες.

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα αναφορικά με τη λειτουργία των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων (ΠΟΣ) κατά τη φετινή σχολική χρονιά, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) θεωρεί αναγκαίο να παραθέσει τα δεδομένα, προς αποκατάσταση της συνολικής εικόνας, να αποσαφηνίσει ζητήματα που έχουν ανακύψει και να υπενθυμίσει την ουσία και το εύρος της πολιτικής που υλοποιείται.

Το Ολοήμερο Σχολείο αποτελεί στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης και ουσιαστικό πυλώνα της προσπάθειας για ένα σύγχρονο, ποιοτικό και συμπεριληπτικό δημόσιο σχολείο. Είναι ένας θεσμός με σημαντική εκπαιδευτική και κοινωνική αξία, ο οποίος διευρύνει τις ευκαιρίες μάθησης, ενισχύει την ισότητα ευκαιριών και συμβάλλει στη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Ακριβώς γι’ αυτό, η Κυβέρνηση προχώρησε κατά την τελευταία τριετία σε σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων, αντιμετωπίζοντας διαχρονικές εκκρεμότητες και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού.

Οι αλλαγές αυτές είναι συγκεκριμένες και μετρήσιμες:

Κατάργηση του καθεστώτος αγοράς υπηρεσιών για τη στελέχωση των ΠΟΣ και μετάβαση σε διαδικασίες διορισμού εκπαιδευτικών μέσω της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), στη βάση του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Επέκταση της λειτουργίας του θεσμού κατά τέσσερις εβδομάδες, με έναρξη την τέταρτη Δευτέρα Σεπτεμβρίου και ολοκλήρωση την τελευταία εργάσιμη ημέρα Ιουνίου για τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Ουσιαστική διασύνδεση της πρωινής και απογευματινής λειτουργίας, μέσω της αξιοποίησης εκπαιδευτικών που υπηρετούν και στις δύο ζώνες, της δυνατότητας υπερωριακής απασχόλησης μόνιμου προσωπικού και της παραχώρησης χρόνου στη διεύθυνση της σχολικής μονάδας για την εποπτεία του θεσμού.

Εκπόνηση και εφαρμογή νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγών σπουδών, ειδικά σχεδιασμένων για το Ολοήμερο Σχολείο, με στόχο την αναβάθμιση του παιδαγωγικού του περιεχομένου.

Ενίσχυση της παιδαγωγικής εποπτείας και αξιολόγησης, με τη συμμετοχή των Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων για το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Αύξηση του κονδυλίου στον προϋπολογισμό του ΥΠΑΝ, για την κάλυψη των αναγκών και τη στήριξη της διευρυμένης λειτουργίας του θεσμού.

Tα ζητήματα στελέχωσης που πάντοτε προκύπτουν και αναμένονται, αυτά τυγχάνουν χειρισμού από την πρώτη στιγμή, σε πλήρη συνεργασία με την ΕΕΥ, η οποία έχει την ευθύνη της στελέχωσης. Οι διορισμοί πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία προβλέπει και τη δυνατότητα μη αποδοχής διορισμού από υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Στις περιπτώσεις αυτές, ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για πρόσκληση άλλων υποψηφίων από τους καταλόγους, ενώ, όπου είναι εφικτό, οι ανάγκες καλύπτονται προσωρινά με αξιοποίηση προσωπικού της πρωινής ζώνης. Η διαδικασία στελέχωσης συνεχίζεται για μικρό αριθμό εκπαιδευτικών, με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων.

Η Κυβέρνηση έχει επιλέξει συνειδητά να προχωρήσει σε αλλαγές που για πολλά χρόνια παρέμεναν σε εκκρεμότητα. Η αναμόρφωση του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, η αναβάθμιση του Ολοήμερου Σχολείου, οι παρεμβάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση, η επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελούν μέρη μιας συνεκτικής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές απαιτούν χρόνο, συνεργασία, προσαρμογές και αντιμετώπιση δυσκολιών. Δεν υλοποιούνται χωρίς προκλήσεις. Υλοποιούνται, όμως, με σχέδιο, θεσμική συνέπεια και προσήλωση στον τελικό στόχο, που είναι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των ευκαιριών που προσφέρει το δημόσιο σχολείο σε κάθε παιδί. Η Κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιλέξει την αδράνεια για να αποφύγει τις δυσκολίες των αλλαγών. Ούτε πρόκειται να επιτρέψει επιμέρους προβλήματα να ακυρώνουν την πρόοδο που επιτυγχάνεται. Η κριτική και ο διάλογος είναι στοιχεία μιας δημοκρατικής διαδικασίας. Ωστόσο, η ουσιαστική αξιολόγηση οφείλει να λαμβάνει υπόψη τόσο τα προβλήματα όσο και τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές που δημιουργούνται.

Το ΥΠΑΝ θα συνεχίσει να ακούει, να συνεργάζεται, να βελτιώνει. Με την ίδια αποφασιστικότητα θα συνεχίσει και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Το ζητούμενο είναι ένα και σε αυτό εργαζόμαστε. Να οικοδομούμε το καλύτερο δημόσιο σχολείο της επόμενης δεκαετίας. Αυτή είναι η ευθύνη μας ως Κυβέρνηση. Αυτή είναι η πολιτική μας επιλογή. Και σε αυτήν παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι.