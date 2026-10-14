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Ένα ακόμη θέμα έχει μπει ανάμεσα σε Υπουργείο Παιδείας και ΠΟΕΔ προκαλώντας νέα αντιπαράθεση. Πρόκειται για τον θεσμό των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων (ΠΟΣ), για τον οποίο η ΠΟΕΔ εκφράζει έντονη ανησυχία εξαιτίας των δεκάδων κενών θέσεων εκπαιδευτικών, γεγονός που όπως επισημαίνει, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη στελέχωση και στην ομαλή λειτουργία τους.

Σύμφωνα με την οργάνωση των δασκάλων, η οποία θέτει το θέμα ψηλά στην ατζέντα της, «ένα μήνα μετά το άνοιγμα των σχολείων, σχεδόν 150 θέσεις παραμένουν κενές ενώ δεκάδες αντικαταστάσεις που αφορούν στην απογευματινή ζώνη μένουν καθημερινά στα αζήτητα. Αυτή τη στιγμή τα Ολοήμερα Σχολεία λειτουργούν λόγω έκτακτων ρυθμίσεων, οι οποίες δεν μπορούν να συνεχιστούν επ’ αόριστον».

Επιπρόσθετα, επισημαίνει ότι «την ώρα που η Κυβέρνηση διαφημίζει την αύξηση του αριθμού των ΠΟΣ, οι εκπαιδευτικοί γυρίζουν την πλάτη στις προσφερόμενες συμβάσεις, λόγω του κλίματος ανασφάλειας που προκαλούν οι συζητήσεις για ενδεχόμενες αλλαγές στο σύστημα διορισμών αλλά και των μη ελκυστικών όρων εργασίας» και υπενθυμίζει ότι τα ΠΟΣ στελεχώνονται αποκλειστικά από τον πίνακα διοριστέων.

«Η ΠΟΕΔ θεωρεί αντιφατικό να εξαγγέλλεται επέκταση του θεσμού, την ίδια στιγμή που δημιουργούνται συνθήκες επαγγελματικής αβεβαιότητας για τους εκπαιδευτικούς και δεν διασφαλίζεται η πλήρης στελέχωσή τους. Για τα σοβαρά προβλήματα στη στελέχωση, ως Οργάνωση είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει και είχαμε καταγράψει σειρά εισηγήσεων που θα βοηθούσαν το θεσμό και την εύρυθμη λειτουργία του. Δυστυχώς η επίσημη πλευρά δεν τις έλαβε σοβαρά υπόψη, με αποτέλεσμα ενώ βρισκόμαστε στα μέσα Οκτωβρίου πολλά Ολοήμερα να παραμένουν αστελέχωτα», αναφέρει η ΠΟΕΔ.

Απάντηση στις επικρίσεις της ΠΟΕΔ έδωσε πηγή του Υπουργείου Παιδείας, η οποία μιλώντας στον «Φ» κι εκφράζοντας αρχικά δυσαρέσκεια για το «γεγονός ότι συνεχίζεται ο μηδενισμός των ενεργειών που γίνονται για την ενίσχυση του σημαντικού αυτού θεσμού», ανέφερε ότι όλα τα Ολοήμερα -383 στο σύνολό τους- λειτουργούν ομαλά πλην ενός, στο οποίο εκπαιδευτικός αποδέχτηκε διορισμό, επομένως βελτίωση θέσης. Σημειώθηκε ακόμη ότι το Υπουργείο παρακολουθεί στενά τις διαδικασίες στελέχωσης των ΠΟΣ, όπως αυτές τρέχουν από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, προσθέτοντας πως τα ζητήματα που προκύπτουν αφορούν την άρνηση εκπαιδευτικών να αποδεχτούν τις εν λόγω συμβάσεις.

