Για σωρεία προβλημάτων που εντοπίζονται στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (ΠΟΣ) κάνει λόγο η ΠΟΕΔ, κρούοντας τον κώδωνα σε υπουργείο Παιδείας, ούτως ώστε αυτά να επιλυθούν και η επόμενη σχολική χρονιά να κυλήσει σε αυτά τα σχολεία όσο πιο ομαλά γίνεται. Το διάβημα αυτό της ΠΟΕΔ προς το αρμόδιο Υπουργείο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς τα σημεία που καταγράφει είναι αποτέλεσμα έρευνας που έχει διεξάγει η οργάνωση σε ΠΟΣ. Σε παράρτημα που επισυνάπτει σε σχετική της επιστολή, η ΠΟΕΔ παραθέτει αυτούσια τα προβλήματα όπως έχουν καταγραφεί από τις σχολικές μονάδες ΠΟΣ. Πιο κάτω καταγράφουμε μερικά από αυτά σε κάθε τομέα:

Ωράριο – Αναλυτικό Πρόγραμμα – Εκπαιδευτικά θέματα:

Έχει παρατηρηθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις, απαίτηση των γονιών για μη εφαρμογή του ωραρίου του ΠΟΣ με αίτημα για πρόωρη αποχώρηση του παιδιού τους. Η απαίτηση ουσιαστικά αφορά στο να σχολνούν τα παιδιά τους όποια ώρα επιθυμούν ή και τους βολεύει. Αυτό προκαλεί αχρείαστη αντιπαράθεση του προσωπικού με τους γονείς.

Σε αρκετές περιπτώσεις γονείς καθυστερούν (πολλές φορές επανειλημμένα) να παραλάβουν τα παιδιά τους.

Παιδιά με παραβατική ή αποκλίνουσα συμπεριφορά, συμμετέχουν κανονικά στην απογευματινή φοίτηση (κάποια από αυτά το πρωί στηρίζονται με σχολικό συνεργάτη – ΟΑΠ), με αποτέλεσμα να προκύπτουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και υγείας.

Υπάρχουν περιπτώσεις που λόγω του ορίου των 20 παιδιών ανά τμήμα ΠΟΣ, δεν επαρκούν οι αίθουσες διδασκαλίας. Για παράδειγμα σε νηπιαγωγεία που δύο τμήματα των 25 παιδιών στεγάζονται στις δύο διαθέσιμες αίθουσες, το απόγευμα χρειάζονται τρεις αίθουσες. Δεν υπάρχει καμιά οδηγία για τη διαχείριση που απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου για να βολέψουν οι αριθμοί των παιδιών ανά ομάδα, γίνεται ομαδοποίηση ηλικιών που έχουν μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Αυτό δυσχεραίνει το έργο των εκπαιδευτικών και πλήττει την ποιότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας.

Τα παιδιά έχουν περισσότερη ανάγκη από αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδια.

Σε αρκετές περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η χρήση αιθουσών που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή μαθημάτων.

Σίτιση:

Δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και τα παιδιά γευματίζουν στα θρανία.

Δυσκολίες με τη σίτιση, συλλογή χρημάτων, εξεύρεση ψησταριάς, μενού, συνεργασία με σύνδεσμο.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο Σύνδεσμος Γονέων αρνείται να αναλάβει τη σίτιση του ΠΟΣ.

Υπάρχει πρόβλημα με τους Συνδέσμους Γονέων ή και μεμονωμένους γονείς, οι οποίοι ζητούν να πηγαίνει το περίσσευμα του φαγητού στο σπίτι, ενώ οι οδηγίες που δόθηκαν ήταν να μην πηγαίνει το φαγητό στο σπίτι, λόγω πιθανότητας αλλοίωσής του.

Διαχείριση αλλεργιών και ειδικής διατροφής που λαμβάνουν κάποια παιδιά. Πρέπει να δοθούν περισσότερες οδηγίες διαχείρισης τέτοιων θεμάτων.

Πρόβλημα με την ώρα της σίτισης, την ώρα της συνεδρίας προσωπικού, αφού υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δεν μπορεί να αναλάβει μόνιμο προσωπικό, με αποτέλεσμα να επιβλέπουν τους μαθητές λιγότεροι από τους προβλεπόμενους εκπαιδευτικοί.

Στελέχωση:

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του πρωινού έπρεπε να έχουν ώρες διοίκησης.

Κάποια σχολεία είναι στελεχωμένα με πρωτοδιόριστους εκπαιδευτικούς εξ ολοκλήρου. Έχουν ανάγκη από καθοδήγηση, κυρίως στην οργάνωση και διοίκηση, αλλά και σε θέματα διδασκαλίας.

Στη βασική ενημέρωση της Διεύθυνσης Δημοτικής για την ομαλή λειτουργία του ΠΟΣ πρέπει να συμμετέχουν και οι 15ωροι και οι 20ωροι ώστε να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.

Η στελέχωση των Δημοτικών από νηπιαγωγούς πρέπει να αποφεύγεται.

Υποστελέχωση από την αρχή λειτουργίας του ολοήμερου και για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος αντικατάστασης των συμβασιούχων μερικής απασχόλησης (ΣΜΑ) που εργάζονται για 15 ή 20 περιόδους, για μεγάλες περιόδους. Αυτό δυσχεραίνει τη λειτουργία του ΠΟΣ και επιβαρύνει σημαντικά τους άλλους εκπαιδευτικούς.

Πρέπει να δοθούν γραπτώς οδηγίες για την εργοδότηση σχολικών βοηθών στο ΠΟΣ (ωράριο, καθήκοντα κ.ά.). Δυσκολία στην εξεύρεση σχολικών βοηθών για ΠΟΣ.

Διεύθυνση – Διοίκηση:

Τα καθήκοντα Διοίκησης είναι πολυάριθμα και δεν περιορίζονται απλά στη συμπλήρωση κάποιων εντύπων.

Δεν δόθηκαν οι ώρες διοίκησης σε όλα τα σχολεία.

Ένα σημαντικό ζήτημα είναι οι ώρες διοίκησης να δίνονται υπεράριθμες και όποιος τις αναλαμβάνει να εκτελεί μόνο καθήκοντα διοίκησης και όχι συγχρόνως να εκτελεί και καθήκοντα διεύθυνσης.

Ο χρόνος διοίκησης που αφορά τον διευθύνοντα είναι πολύ περιορισμένος. Επίσης, ο χρόνος μιας περιόδου για διεύθυνση για τους ΣΠΑ είναι πολύ λίγος.

Κάποια ΠΟΣ λειτουργούν χωρίς ευθύνη διεύθυνσης, μόνο με μια εκπαιδευτικό ΣΜΑ 20 ωρών.

Υπάρχει έλλειψη ωρών ευθύνης διεύθυνσης σε κάποια σχολεία.

Ο διευθυντής δεν έχει πλήρη εικόνα για την λειτουργία του απογευματινού αφού δεν είναι παρών.

Είναι απαράδεκτο η ευθύνη διεύθυνσης σχολικής μονάδας να ανατίθεται σε άπειρους συναδέλφους, τη στιγμή που υπάρχουν έμπειροι δάσκαλοι, βοηθοί διευθυντές ή διευθυντές με πολυετή υπηρεσία οι οποίοι επιτηρούν τη σίτιση, κάνουν την κατ’ οίκον εργασία ή διδάσκουν μαθήματα. Η θέση του διευθύνοντος πρέπει να καλύπτεται από τον αρχαιότερο και πιο έμπειρο εκπαιδευτικό, όπως υπαγορεύει η λογική και η ευθύνη της διοίκησης.

Όταν απουσιάζει ένας συνάδελφος, πρέπει να γίνεται επίσημη αντικατάσταση. Είναι επικίνδυνο να καλύπτονται κενά με τον διευθύνοντα ή με άλλους συναδέλφους που αφήνουν την τάξη τους, ειδικά στα Ολοήμερα Σχολεία όπου λειτουργούν πολλά τμήματα. Η πρακτική αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών.

Δεν θεωρείται ορθό, όταν απουσιάζει συνάδελφος του Ολοήμερου, να τον αντικαθιστά ο έχων διεύθυνση. Μένει ακέφαλο το Ολοήμερο.

Εργασιακά θέματα:

Οι ΣΜΑ δεν δικαιούνται άδεια απουσίας.

Η εργασία με 15ωρη σύμβαση δεν είναι καθόλου ελκυστική (μειωμένο εισόδημα, μερική αναγνώριση υπηρεσίας κ.ά.) με αποτέλεσμα να μένουν υποστελεχωμένα τα ΠΟΣ για μεγάλο χρονικό διάστημα (λόγω μη επιλογής των συγκεκριμένων συμβάσεων, λόγω μη επιλογής των αντικαταστάσεων όταν απουσιάζουν οι 15ωροι ή λόγω τερματισμού της σύμβασης εκ μέρους των 15ωρων με ευκολία).

Υπάρχει ανάγκη να ξεκαθαρίσει το θέμα της συνδιδασκαλίας και κατά πόσο είναι υποχρεωτικό να γίνεται.

Οι συμβασιούχοι μερικής απασχόλησης πρέπει να δικαιούνται προσαυξήσεις, όπως και οι συμβασιούχοι πλήρους απασχόλησης. Με την πρακτική που ακολουθείται, στους 24 μήνες υπηρεσίας τοποθετούνται από τη μειωμένη κλίμακα στην κλίμακα Α8 και παραμένουν καθηλωμένοι σε αυτή.

Οι ΣΜΑ πρέπει να δικαιούνται να εργάζονται και το πρωί σε αντικαταστάσεις, αν υπάρχει ανάγκη.

Οι αντικαταστάτες της πρωινής ζώνης πρέπει να δικαιούνται να εργάζονται και σε αντικαταστάσεις της απογευματινής ζώνης, αν υπάρχει ανάγκη.

*Σημειώνεται ότι η ΠΟΕΔ στην επιστολή της προς την υπουργό Παιδείας, καταθέτει θέσεις και εισηγήσεις για τα πιο πάνω ζητήματα.