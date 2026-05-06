Ποινή φυλάκισης έξι ετών επέβαλε σήμερα Τετάρτη (6/5) το Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε 26χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος κατόπιν παραδοχής στα αδικήματα της κατοχής και κατοχής με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο κοκαΐνης 110 γραμμαρίων, κατοχής και προμήθειας κοκαΐνης 175 γραμμαρίων, χρήσης κοκαΐνης, κατοχής και κατοχής με σκοπό την προμήθεια 730 γραμμαρίων κάνναβης, κατοχής και προμήθειας ενός κιλού κάνναβης, καπνίσματος κάνναβης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, κατόπιν πληροφορίας ότι ο κατηγορούμενος κατείχε, διακινούσε και προμήθευε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα έρευνας του διαμερίσματος και του οχήματός του. Μέλη της ΥΚΑΝ το απόγευμα της 1ηης Νοεμβρίου 2025 εντόπισαν τον 26χρονο να οδηγεί αυτοκίνητο και να κάνει στάση με το όχημα του, σε περιοχή στη Λεμεσό και τον κάλεσαν να παραμείνει στο σημείο για έλεγχο. Ο 26χρονος εκκίνησε το όχημα του, προσέκρουσε στο περιπολικό όχημα και ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας επικίνδυνα το αυτοκίνητο του για να διαφύγει. Σε σημείο της διαδρομής που ακολούθησε, ανακόπηκε από τα μέλη της Αστυνομίας, που προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο όχημά του, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα. Στη συνέχεια, κατά την έρευνα στην οικία του και στην αποθήκη αυτής, εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία διάφορα αντικείμενα με ίχνη πράσινης ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης και άσπρης ουσίας, ζυγαριές ακριβείας, άλλα συναφή αντικείμενα καθώς και το συνολικό ποσό των €2,680.

Σε ανακριτική του κατάθεση ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι είχε τηλεφωνήσει προηγουμένως στη μητέρα του για να αποκρύψει συγκεκριμένα τεκμήρια και ισχυρίστηκε ότι προσεγγίστηκε από πρόσωπο που δεν κατονόμασε προκειμένου να συνεργαστούν στην αγοραπωλησία ναρκωτικών έναντι ποσοστού επί του τιμήματος πώλησης της κάνναβης και της κοκαΐνης. Ο κατηγορούμενος ανέφερε περαιτέρω, ότι η εν λόγω δραστηριότητά του κράτησε για δύο μήνες και επιπρόσθετα των ποσοτήτων που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα όπου διέμενε, είχε πωλήσει και άλλες ποσότητες.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής του κατηγορούμενου, λήφθηκε υπόψη η σοβαρότητα των αδικημάτων που παραδέχθηκε και η διαχρονική έξαρση που παρατηρείται. Τονίστηκε η αδήριτη ανάγκη για επιβολή αυστηρών και αποτρεπτικών ποινών στο πλαίσιο των προσπαθειών πάταξης της μάστιγας των ναρκωτικών.

Το Κακουργιοδικείο στην απόφασή του, επεσήμανε ότι οι συνθήκες διάπραξης των αδικημάτων ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικές αφού η εν λόγω ενσυνείδητη ενασχόληση του κατηγορούμενου με την εμπορία των ναρκωτικών, τόσο τάξεως Α’ όσο και τάξεως Β’, διήρκησε για διάστημα 2 μηνών, αφορούσε συνολική ποσότητα 1 κιλού και 730 γρ. φυτού κάνναβης και 285 γρ. κοκαΐνης και ο ίδιος είχε άμεση και ενεργή εμπλοκή στη φύλαξη, συσκευασία, διακίνηση και προμήθεια των ναρκωτικών έναντι οικονομικού οφέλους, ουδόλως ευκαταφρόνητου, ενώ ενεργούσε σε συνεργασία με τρίτα άτομα.

Προς όφελος του κατηγορούμενου λήφθηκαν οι προσωπικές και οικογενειακές περιστάσεις του, η παραδοχή του και η συνεργασία του με την Αστυνομία, ιδιαίτερα σε σχέση με τις κατηγορίες που προέκυψαν λόγω δικών του αναφορών.

Σημειώθηκε, ωστόσο, ότι η συνεργασία του με την Αστυνομία δεν ήταν πλήρης αφού δεν αποκάλυψε τον προμηθευτή του και τα πρόσωπα με τα οποία είχε συνεργασία αλλά ούτε και υπέδειξε τα μέρη όπου γίνονταν οι σχετικές συναντήσεις τους, στοιχείο που θα ενείχε επαυξημένη σημασία. Λήφθηκε, επίσης, υπόψη το λευκό ποινικό μητρώο του, η ηλικία του και η ένταξη του σε πρόγραμμα απεξάρτησης.

Το Δικαστήριο εξέτασε το ζήτημα της διαδοχικότητας των ποινών και επέβαλε συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 6 ετών στις κατηγορίες της προμήθειας 1 κιλού κάνναβης και της κατοχής 730 γρ. της εν λόγω ουσίας με σκοπό την προμήθεια της σε άλλα πρόσωπα, 4 ετών στις κατηγορίες της προμήθειας 175 γρ. κοκαΐνης και της κατοχής 110 γρ. της εν λόγω ουσίας με σκοπό την προμήθεια της σε άλλα πρόσωπα και μικρότερες ποινές στις κατηγορίες της χρήσης κοκαΐνης, καπνίσματος φυτού κάνναβης και νομιμοποίησης εσόδων. Εκδόθηκε επίσης και διάταγμα δήμευσης του ποσού που κατασχέθηκε.