Νέα υπόθεση απάτης που θυμίζει την περίπτωση της «Άννας Σορόκιν» αποκαλύφθηκε στις ΗΠΑ, με δύο αδέρφια από το Οχάιο να παρίστανται ως εμίρηδες της Μέσης Ανατολής.

Οι Ζουμπάιρ και Μουζαμίλ αλ Ζουμπάιρ, περίπου 42 και 31 ετών, εκμεταλευόμενοι την καταγωγή και την εμφάνισή τους, παρουσιάζονταν ως μέλη βασιλικής οικογένειας της Μέσης Ανατολής, κάνοντας μεταξύ του 2020 και 2023 απάτες, συνολικού ύψους περίπου 21 εκατομμυρίων δολαρίων.

O Μουζαμίλ αλ Ζουμπάιρ παρίστανε τον διαχειριστή hedge fund, με γνώσεις που είχε αποκλειστικά από βίντεο στο YouTube

Τα αδέρφια Ζουμπάιρ καταδικάστηκαν για απάτες που αφορούσαν πλαστές αξιώσεις δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και δαπάνες πολυτελείας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι απάτες πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια ενός πρώην βοηθού του δημάρχου του Ανατολικού Κλίβελαντ.

Οι δύο ψεύτικοι εμίρηδες καταδικάστηκαν την Τρίτη σε 24 και 23 χρόνια φυλάκισης αντίστοιχα, με τον περιφερειακό δικαστή των ΗΠΑ Ντόναλντ Νούτζεντ να τους λέει: «Κλέψατε πολλά χρήματα, εξαπατήσατε ανθρώπους και παρουσιάσατε το Ανατολικό Κλίβελαντ σε άσχημη θέση».

Ο πρών βοηθός, ο 56χρονος Μάικλ Σμέντλεϊ, καταδικάστηκε επίσης σε λίγο περισσότερα από οκτώ χρόνια φυλάκισης επειδή παρείχε -με το αζημίωτο- στους αδελφούς την κάλυψη που χρειάζονταν για να εκτελέσουν τα σχέδιά τους.

Εμφανίζονταν ως επιχειρηματίες και έκαναν πολυτελή ζωή με τα λεφτά των άλλων

Τα δύο αδέρφια έχτισαν ένα προφίλ ακραίου πλούτου και διασυνδέσεων με την ελίτ, με τον Ζουμπάιρ να ισχυρίζεται ότι είναι παντρεμένος με μια πριγκίπισσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τον Μουζαμίλ να ισχυρίζεται ότι είναι διαχειριστής hedge fund (βασιζόμενος αποκλειστικά στην παρακολούθηση βίντεο στο YouTube).

Ohio brothers who posed as Middle Eastern royalty receive lengthy sentence for $21M fraud scheme

Οι ψευτοεμίρηδες παρουσιαζόνταν ως επιχειρηματίες με χλιδάτο τρόπο ζωής που περιλάμβανε ιδιωτικά τζετ, πολυτελή ρολόγια, έναν στόλο από πολυτελή οχήματα, δεκάδες πυροβόλα όπλα, ακόμη και ένα ειδικά κατασκευασμένο, επιχρυσωμένο τουφέκι τύπου AK-47.

Επίσης, έκαναν ταξίδια για πολυτελείς αγορές σε προορισμούς όπως το Άσπεν, το Μαϊάμι, το Λονδίνο, το Βουκουρέστι και τη Μαδρίτη.

Τα δύο αδέρφια εξαπατούσαν τα θύματά τους με σχέδια του αέρα -για παράδειγμα έπεισαν έναν Κινέζο επενδυτή να τους δώσει σχεδόν 18 εκατομμύρια δολάρια, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι κατείχαν ένα βιομηχανικό συγκρότημα και ότι θα έφερναν μια επιχείρηση κρυπτονομισμάτων στην περιοχή.

Ο Ζουμπάιρ Αλ Ζουμπάιρ εμφανιζόταν ως γαμπρός της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Ανάμεσα στα θύματά τους ήταν και η πρώην κοπέλα του Ζουμπάιρ, από τα ΗΑΕ, η οποία έχασε 737.000 δολάρια.

Ο ρόλος του βοηθού του δημάρχου

Για να διευκολύνουν τα σχέδια τους, τα αδέρφια δωροδοκούσαν τον Σμέντλεϊ με ακριβά δώρα και γεύματα, πληρωμές με μετρητά, εισιτήρια σουίτας των Κλίβελαντ Μπράουνς, πολύτιμο ιαπωνικό βοδινό wagyu, πούρα, πολυτελή εστιατόρια και υποσχέσεις μελλοντικής απασχόλησης.

Σε αντάλλαγμα, ο Σμέντλεϊ καταχράστηκε τη θέση του στην πόλη για να βοηθήσει τους αδερφούς.

Προσπάθησε να εξασφαλίσει κρατική χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις τους, παρέχοντάς τους επίσημα επιστολόχαρτα της πόλης, εκδίδοντάς τους αστυνομικά διαπιστευτήρια και διορίζοντας επίσημα τον Ζουμπάιρ ως «Διεθνή Οικονομικό Σύμβουλο» για το Ανατολικό Κλίβελαντ.

Από την πολυτέλεια στη φυλακή

Έπειτα από μια δίκη δύο εβδομάδων, και οι τρεις άνδρες καταδικάστηκαν, εκτός των άλλων, για συνωμοσία με σκοπό τη δωροδοκία, η οποία αφορούσε προγράμματα μέσω των οποίων λάμβαναν ομοσπονδιακά κεφάλαια και συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη απάτης μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Οι αδελφοί καταδικάστηκαν επιπλέον για πολλαπλές κατηγορίες απάτης μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κλοπής κυβερνητικών κεφαλαίων.

Ο Ζουμπάιρ καταδικάστηκε επιπλέον για εκούσια μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Η υπόθεση απάτης θύμισε την πολύκροτη ιστορία της Άννας Σορόκιν , μιας Ρωσογερμανίδας η οποία εμφανιζόταν στις ΗΠΑ ως νεαρή πλούσια κληρονόμος, εξαπατώντας συστηματικά τα θύματά της, πείθοντάς τα να της δίνουν «δανεικά» χρήματα, με τα οποία έκανε πολυτελή ζωή.

Η απάτη έγινε διάσημη στα ΜΜΕ της Αμερικής, ενώ το Netflix εξαγόρασε τα δικαιώματα μιας παραγωγής που σχετίζεται με την περιπετειώδη ζωή και τη σκανδαλώδη δράση της και κυκλοφόρησε το 2022 την τηλεοπτική μεταφορά της «ιστορίας» της με τον τίτλο«Inventing Anna».

