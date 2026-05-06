Μεγάλη πτώση καταγράφουν την Τετάρτη οι τιμές πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το αργό πετρέλαιο Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας υποχωρεί κατά 6,7%, στα 102,5 δολάρια το βαρέλι.

Ακόμη μεγαλύτερη πτώση σημειώνει το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate, το οποίο υποχωρεί κατά 7,7%, στα 94,2 δολάρια ανά βαρέλι.

Η αποκλιμάκωση στις τιμές αποδίδεται στις νέες ελπίδες ότι μπορεί να υπάρξει διπλωματική πρόοδος για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία είχε εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Η αγορά πετρελαίου παραμένει ευαίσθητη στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο, καθώς οποιαδήποτε ένδειξη αποκλιμάκωσης μπορεί να περιορίσει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο που έχει ενσωματωθεί στις τιμές.

ΚΥΠΕ