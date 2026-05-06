Ρεκόρ υποψηφιοτήτων και συνδυασμών κατατέθηκαν την Τετάρτη για τις Βουλευτικές Εκλογές που θα διεξαχθούν στις 24 Μαΐου 2026. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 753 υποψηφιότητες και 19 συνδυασμοί.

Πρόκειται για 100 υποψηφιότητες περισσότερες από τις περασμένες Βουλευτικές Εκλογές, εκ των οποίων 744 αφορούν κομματικούς συνδυασμούς και 9 αφορούν μεμονωμένους ή ανεξάρτητους υποψήφιους ή υποψήφιες.

529 υποψηφιότητες ή ποσοστό 70.3% αφορούν άνδρες και 224 υποψηφιότητες ή ποσοστό 29.7% γυναίκες.

Δείτε αναλυτικά όλους τους υποψηφίους για τις Βουλευτικές ανά επαρχία και κόμμα

Επαρχία Λευκωσίας

Έχουν υποβληθεί συνολικά 261 υποψηφιότητες από 18 κομματικούς συνδυασμούς και 4 μεμονωμένους/ες ανεξάρτητους/ες υποψηφίους/ες.

180 υποψηφιότητες ή ποσοστό 69% αφορούν άνδρες και 81 υποψηφιότητες ή ποσοστό 31% γυναίκες.

Κομματικοί συνδυασμοί: 257 υποψήφιοι

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΒΑΡΕΝΥΚ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ Ολένα ΖΑΒΡΟΣ Ανδρέας ΚΟΥΡΕΑΣ Αντρέας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κώστας

ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ Στέφανος ΑΝΔΡΕΟΥ Μαρίνα ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ Μάριος ΔΑΜΙΑΝΟΥ Άριστος ΕΥΑΓΟΡΟΥ Ελένη ΘΩΜΑ Θωμάς ΚΟΥΛΑΣ Σεβήρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντίνος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χριστίνα ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ Γιώργος ΜΑΤΣΑΣ Ορέστης ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Χάρης ΤΡΙΜΙΘΙΩΤΗ Μαριλένα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Βάκης ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΄Αντρη ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ – ΛΙΑΣΗ Αυγή ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Χρίστος ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Κωνσταντίνα ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ Ιωάννα

ΑΚΡΟ – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

ΝΤΕ ΠΕΤΡΟ Τσελεστίνα

ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Οδυσσέας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ιωάννα ΗΛΙΑ Στυλιανή ΙΕΡΕΙΔΗΣ Μιχάλης ΙΩΑΝΝΟΥ Χριστίνα ΚΑΜΙΝΑΡΑ Ανδρούλλα ΚΟΚΚΙΝΟΥ Παρασκευή (Βούλα) ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Αναστασία ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Κύπρος ΚΥΡΙΑΚΟΥ Δημήτρης ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Μιχάλης ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ Σταύρια ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Μιχάλης ΠΙΤΣΙΑΛΗ Γεωργία (Γιούλα) ΣΠΑΣΤΡΗΣ Μιχάλης ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Μάριος ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Ειρήνη ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Πέτρος

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μαρίνα ΓΙΑΣΟΥΜΗ Γιασουμής ΓΙΩΡΚΑΣ Μηνάς ΔΑΜΙΑΝΟΥ Ιωάννης ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ Μάριος ΙΩΑΝΝΟΥ Λάμπρος ΚΩΣΤΑΝΙΑΝ Μπάρετ ΛΑΟΥΡΗΣ Γιάννης ΛΟΥΚΑ Νίκος ΜΙΤΕΛΛΑ ΄Ελενα ΜΙΧΑΗΛ Μιχαλάκης ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ραφαήλ ΠΑΝΑΓΗ Μάριος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Φειδίας ΠΙΓΚΑΣ Ανδρέας ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ Κύπρος ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Μόνικα ΣΤΑΥΡΟΥ Μάριος ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Λοϊζος

ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Αλέξανδρος ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ Αλεξάνδρα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σοφία ΒΕΛΑΡΗΣ Χαρίλαος ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ Φρίξος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ Ροδούλα ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ Μακάριος ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ Δέσποινα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Αχιλλέας Νικόλαος ΚΙΤΗΣ Μιχάλης ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ Κώστα ΝΙΚΟΛΑΟΥ Βασίλης ΞΑΝΘΟΥ Έφη ΠΑΥΛΟΥ Σάββας ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Ανδρομάχη ΤΙΡΚΙΔΗΣ Ιωάννης ΤΡΥΦΩΝ Νικόλας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χάρις ΧΡΙΣΤΟΥΔΙΑ ΓΚΟΥΜΟΥΣΚΟΥΤ Άντρη

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΚΛΗΡΙΔΗΣ Χρίστος ΚΛΗΡΙΔΗΣ Αλέξανδρος

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΑΒΡΑΑΜΙΔΟΥ Έλενα ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ελευθέριος ΒΡΑΧΙΜΗ Έλενα ΓΙΑΠΑΤΟΣ Φίλιππος ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ Μαρίνος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Άννα ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ – ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ Κυπρούλα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντίνα ΜΙΡΑΛΛΑΗΣ Τάκης ΝΕΟΦΥΤΟΥ Γιώργος (Κόκος) ΝΕΣΤΟΡΟΣ Νέστορας ΝΙΚΟΛΑΟΥ Θέα ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ Γιώργος ΣΤΕΦΑΝΟΥ Στέφανος ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Κρίστοφερ (Κρις) ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ Αλέκος ΧΑΠΕΣΙΑΝ Άρι ΧΙΝΗΣ Κωνσταντίνος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ελένη

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

ΙΩΑΝΝΟΥ Άγγελος ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ Σταύρος ΚΟΛΙΟΥ Ελένη ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ Μάριος ΠΑΠΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Ελένη ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Προκόπης ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Σωτήρης ΣΑΒΒΙΔΗΣ Αλέξιος ΣΙΣΜΑΝΗ Χρυστάλλα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Γεώργιος ΧΡΙΣΤΟΥ Κυπριανός

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλας ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ Σταύρος ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ανδρέας ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. Βασίλειος ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ Χριστιάνα ΕΥΤΥΧΙΟΥ Μάριος ΙΕΡΕΙΔΗΣ Μιχαήλ ΚΟΡΤΑΣ Κώστας ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ Μαρία ΠΑΛΑΟΝΤΑΣ Στέλιος ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Χρύσης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΄Ελενα ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Χρίστος ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΄Αντρη ΣΑΒΒΑ ΠΑΝΑΓΗ Αγγελική ΣΑΒΒΙΔΗΣ Σάββας ΣΟΛΩΜΟΥ Γιώργος ΦΟΥΛΗ Βερόνικα ΦΡΑΓΚΟΥ Αντωνία

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΑΝΘΟΥΣΗ Αναστασία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. Δημήτρης (Βουλευτής) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. Δημήτρης (Τέως Υπαρχηγός Αστυνομίας) ΖΑΜΠΑΣ Νεόφυτος ΗΛΙΑ Μάριος ΚΟΥΡΟΥΣΙΔΗΣ Πόλυς ΚΟΥΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έλενα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ανδρέας ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ Ζαχαρίας ΜΕΛΕΤΙΕΣ Χριστάκης ΜΟΥΝΤΟΥΚΚΟΣ Κωνσταντίνος ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ Σάβια ΠΑΛΛΗΣ Χρήστος ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ Γεώργιος ΠΑΥΛΟΥ Τίνα ΠΕΤΡΙΔΗΣ Χαράλαμπος ΤΣΑΤΣΟΥ Θεόδωρος ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Χριστόφορος ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Γιώργος

ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χαράλαμπος ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ειρήνη ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Χριστίνα ΗΛΙΑ Μάριος ΛΕΒΕΝΤΗΣ Μάριος ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ Κυριακή ΜΑΡΚΙΔΗΣ Λευτέρης ΜΕΛΕΤΗΣ Θεόδωρος ΜΙΡΗΣ Ανδρέας ΝΕΟΦΥΤΟΥ Μικαέλλα ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ Ξένιος ΠΙΚΗ Λουκία ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ Μορφάκης ΤΣΙΑΝΑΚΚΑΣ Μάριος ΧΑΝΝΙΔΗΣ Μάριος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Πάμπος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Σοφία ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Τάκης ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Απόστολος

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

ΧΡΙΣΤΟΥ Χρίστος ΑΓΑΠΙΟΥ Χριστίνα (Τίνα) ΑΝΤΩΝΙΟΥ Σωτήρης ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ρούλα ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αλέξανδρος ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Ανδρούλλα (Άντρη) ΙΩΑΝΝΟΥ Θ. Παύλος ΚΑΪΡΙΝΟΣ Χαράλαμπος ΚΕΜΙΤΖΗ Ελισάβετ (Λίζα) ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΣΙΗΣ Πέτρος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φοίβος ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ανδρέας ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Μάριος ΠΛΑΤΟΥ Ιάκωβος ΠΟΥΛΛΙΚΚΑΣ Μάριος ΣΠΑΝΟΣ Σάββας ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Λευκή ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Στυλιανός (Στέλιος) ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΟΥ Παναγιώτης

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΗ Θεοδόσης ΒΡΑΧΙΜΗ Αδάμος ΓΕΡΟΛΕΜΙΔΗΣ Μάριος ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Στέλιος ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ελευθέριος (Λευτέρης) ΚΑΜΙΝΤΖΗΣ Σταύρος ΚΥΡΙΑΚΟΥ Γιώργος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Γεωργία ΜΑΚΚΟΥΛΗΣ Πέτρος ΜΕΝΕΛΑΟΥ Χριστίνα ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωκράτης ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ Μάριος ΠΑΥΛΟΥ Παύλος ΠΕΤΡΟΥ Ιάκωβος ΠΙΕΡΕΤΤΗΣ Παύλος ΠΟΛΥΒΙΟΥ Αντώνης ΣΑΒΒΑ Σάββας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Παναγιώτης ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ Αρτέμης

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Χαράλαμπος ΓΙΑΓΚΟΥ Άδωνις ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Βαλέριος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σταυρούλα ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Ανδρέας KARAHAN Oz ΚΟΛΑ Μαρία ΛΟΥΚΑ Νικολέττα ΛΥΜΠΟΥΡΗ ΚΟΖΑΚΟΥ Έλενα ΜΕΝΕΛΑΟΥ Μιχάλης ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γιάννος ΠΕΤΡΙΔΟΥ Στέλλα ΣΑΚΑΔΑΚΗ Αλεξία ΤΑΛΙΩΤΗΣ Παναγιώτης ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Μαρία ΤΣΙΜΙΛΛΗΣ Κυριάκος ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ Αικατερίνη (Κατερίνα) ΧΡΗΣΤΟΥ Βιργινία ΧΡΙΣΤΟΥ Ανδρέας

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»

ΑΦΑΝΤΙΤΗ Μαρία ΙΩΑΝΝΟΥ Λεωνίδας ΙΩΑΝΝΟΥ Ξένιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κίκκος ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Μαρία

ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

ΔΟΥΛΑΠΠΑΣ Μιχάλης ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ Μάριος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Κυπρούλλα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Άγγελος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Άρτεμις ΛΑΖΑΡΟΥ Ανδρέας ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ Γεωργία ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Αλέξης ΠΑΝΑΓΗ Παναγιώτης ΠΑΡΡΗΣ Πλούταρχος ΠΑΣΙΑΣ Σοφοκλής ΠΕΤΤΕΜΕΡΙΔΗΣ Φειδίας ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ Χριστόφορος ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ Ανδρέας ΦΙΛΙΠ ΤΟΡΝΑΡΙΤΟΥ Ραμόνα ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Αδάμος

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΔΡΕΟΥ Κυριάκος ΑΜΙΡ ΚΑΛΑΛΗ Σεγιέτ Δάτης ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ Μαρία ΛΕΒΕΝΤΗ Απολλωνία ΜΑΚΡΗΣ Κώστας ΜΑΛΕΚΚΟΣ Κώστας ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Δημήτρης ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Στέλιος ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ Νικόλας

Ανεξάρτητοι

Κατσή Ιφιγένεια

Μακρίδης Αλέξης

Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος

Τενίζης Μάριος

Επαρχία Λεμεσού

Έχουν υποβληθεί συνολικά 167 υποψηφιότητες από 17 κομματικούς συνδυασμούς και 3 μεμονωμένους ανεξάρτητους υποψηφίους.

120 υποψηφιότητες ή ποσοστό 71.9% αφορούν άνδρες και 47 υποψηφιότητες ή ποσοστό 28.1% γυναίκες.

Κομματικοί συνδυασμοί: 164 υποψήφιοι

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

1. ΧΡΙΣΤΟΦΗ Κωστάκης Ανδρέας

2. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Αριστείδης

3. ΒΛΑΣΟΒΑ Ιουλία

4. ΕΛΛΗΝΑ Μαρία

5. ΚΑΝΓΚΕΛΙΔΗΣ Γιούριι

6. ΚΑΤΣΟΥΝΩΤΟΥ Βικτώρια

7. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Μελίνα

8. NOUREDDINE Salah El Dine

9. ΣΤΕΛΙΟΥ Αριστόδημος

10. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημήτριος

11. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Στέλιος

12. ΧΡΙΣΤΟΦΗ Ιωάννου Ανδρέας

ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

1. ΑΧΙΛΛΕΩΣ Αχιλλέας

2. ΓΑΒΡΙΗΛ Λάκης

3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αντώνης

4. ΙΩΑΝΝΟΥ Αργεντούλα

5. ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης

6. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΥ Φωτεινή

7. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μαρίνα

8. ΣΤΕΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μέλανη

9. ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ Γιώργος

10.ΧΡΙΣΤΟΥ Δανάη

11.ΧΡΙΣΤΟΥ Εφραίμ

12. ΨΑΡΑΣ Απόστολος

ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

1. ΑΠΤΕΛ ΜΑΛΑΚ Ντάνιελ

2. ΑΡΓΥΡΟΥ Αλέκος

3. ΓΚΡΟΖΝΤΑΝΟΒΣΚΑ Μπόρκα

4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Νεοφύτα

5. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Νεόφυτος

6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μιλτιάδης (Μίλτος)

7. ΠΑΠΑΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ Παρασκευή (Σκεύη)

8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Μιχάλης

9. ΣΥΜΕΟΥ Στέλλα

10. ΤΣΙΠΗ Ανδρέας

11. ΧΑΓΟΥΙΛΑ ΄Ετμοντ

12. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ Ανδρέας

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κωστάκης

2. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Αβραάμ

3. ΙΩΑΝΝΟΥ Κλεονίκη

4. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ Ανδρέας

5. ΛΟΪΖΟΥ Μαρία

6. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήρης

7. ΣΟΥΓΛΗΣ Δημήτρης

8. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Παναγιώτης

9. ΤΣΙΤΣΗΣ Γιάννης

10. ΦΩΤΙΟΥ Φώτης

11. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ Δήμητρα

12. ΧΟΓΛΑΣΤΟΥ Μάριος

ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

1. ΑΠΑΡΙΣΙΟ Ντιέγκο Αρμάντο

2. ΒΑΣΚΕΣ ΧΑΤΖΗΛΥΡΑ Πενέλοπε

3. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ανδρέας

4. ΛΙΜΝΑΤΗ Μελίνα

5. ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΡΡΑΣ Πάνος

6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΠΙΒΑΚ Πανδώρα

7. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Φρύνη

8. ΣΚΕΝΤΕΡ Μαρία

9. ΣΟΥΤΖΗΣ Ανδρέας

10. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Αλέξης

11. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗ Παναγιώτης

12. ΧΡΙΣΤΟΦΗ Νίκη

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

1. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ Αγγελική

2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Λευτέρης

3. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Γιώργος

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

1. ΑΧΙΛΛΕΩΣ Ελένη

2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χάρια

3. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ Ηλιάνα

4. ΚΟΥΜΗ Ειρηναίος (Ρένος)

5. ΜΙΧΑΗΛ Λοϊζος

6. ΣΟΛΩΜΟΥ Αβραάμ

7. ΣΤΑΥΡΟΥ Ηλία Σταύρος

8. ΣΤΑΥΡΟΥ Σταύρος

9. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Μάριος

10. ΤΟΝΙΤΣ Νικόλας

11. ΤΣΑΠΠΑΣ Ιωάννης

12. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χρίστος

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

1. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Ανδρέας

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Παναγιώτης

3. ΜΗΝΑΣ Πέτρος

4. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Δημήτρης

5. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γεώργιος

6. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ανδρέας

7. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Νίκος

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

1. ΒΑΚΑΝΑΣ Χρίστος

2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Αρετή

3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΣ Φλωρέντζος

4. ΚΟΥΡΤΟΥΛΟΥ Παναγής (Πανίκος)

5. ΛΕΩΝΙΔΟΥ Πανίκος

6. ΜΙΧΑΗΛ Μάριος

7. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ντίνος

8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

9. ΤΣΟΛΑΚΗ Ευανθία (Εύη)

10. ΧΟΠΠΑΣ Κώστας

11. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Μάριος

12. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Παντελής

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

1. ΙΟΡΔΑΝΟΥ Ονησίφορος

2. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Γιώργος

3. ΚΟΥΝΟΥΝΗΣ Μιχάλης

4. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ανδρέας

5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Ανδρέας

6. ΠΕΡΙΚΛΗ Λευτέρης

7. ΡΙΑΛΑ Αγγελική

8. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Αντώνης

9.ΤΣΙΑΚΚΙΡΟΣ Λευτέρης

10. ΤΣΙΡΙΔΟΥ Φωτεινή

11. ΤΣΟΛΑΚΗΣ Αντώνης

12. ΦΕΛΛΑΣ Μιχάλης

ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ανδρομάχη

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δήμητρα

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΄Αδωνις

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Λάκης

5. ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ Λύσανδρος

6. ΜΕΤΖΙΤΙΚΟΣ Νίκος

7. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ Αγγέλα

8. ΠΙΤΤΑΚΑΡΑΣ Πάρης

9. ΡΑΝΤΖΙΜΠΑΕΒ Νταμίρ

10. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Γιάννος

11. ΤΣΙΑΚΚΑΣ Γεώργιος

12. ΧΑΤΖΗΚΛΕΑΝΘΟΥΣ Νικόλας

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ζαχαρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Αλέξης ΑΝΩΓΥΡΙΑΤΗΣ Πόλυς ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κωνσταντίνος ΓΛΥΚΥ Νάταλυ ΜΕΦΕΡΗ Ευθυμία (΄Εφη) ΠΑΜΠΟΣΚΗΣ Κωνσταντίνος ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ Πανάρετος ΠΑΣΤΕΛΛΑ Μαρία

10. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ανδρέας

11. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Περικλής

12. ΧΑΜΠΟΥΛΛΑΣ Ευγένιος

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

1. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Φοίβος

2. ΗΛΙΑ Ανδρέας

3. ΙΩΑΝΝΟΥ Τώνια

4. ΚΑΝΝΑΟΥΡΙΔΗΣ Μάριος

5. ΛΟΪΖΟΥ Αλέκος

6. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Μιχάλης Λούκας

7. ΠΑΣΙΑΣ Βίκτωρας

8. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Δάφνη

9. ΤΤΟΠΠΟΥΖΗΣ Πρόδρομος

10. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΄Εκτορας

11. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κρίτωνας

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

1. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ Μαρία

2. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΄Ακης

3. ΚΟΡΟΜΠΙΝΤΣΕΒΑ ΄Ολγα

4. ΚΡΙΔΗ Μαρία

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντίνος (Ντίνος)

6. ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ Αντρέας

7. ΜΟΔΕΣΤΟΥ Χρίστος

8. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ζήνωνας

9. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σταμάτης

10. ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ Σταύρος

11. ΠΙΕΡΙΔΟΥ Μόνικα

12. ΤΑΛΛΗΣ Μιχάλης

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μαριάννα

2. ΠΑΠΑΜΩΗΣΕΩΣ Γεώργιος

ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

1. ΑΝΔΡΕΟΥ Σάββας

2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ευθύμιος

3. ΙΓΝΑΤΙΟΥ Γεώργιος

4. ΛΟΥΤΣΙΟΥ Νέλλη

5. ΦΡΑΓΚΕΣΚΙΔΟΥ ΄Αννα

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χριστόφορος

7. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Λυσιμάχη

8. ΧΡΙΣΤΟΥ ΄Ελεν

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

1. ΑΧΙΛΛΕΩΣ Μάριος

Ανεξάρτητοι

Ροτσίδης Χριστάκης,

Σταύρου Λουκάς

Χριστοδούλου Χριστόδουλος

Επαρχία Λάρνακας

Έχουν υποβληθεί συνολικά 76 υποψηφιότητες από 16 κομματικούς συνδυασμούς.

50 υποψηφιότητες ή ποσοστό 65.8% αφορούν άνδρες και 26 υποψηφιότητες ή ποσοστό 34.2% γυναίκες.

Κομματικοί συνδυασμοί: 76 υποψήφιοι

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

1. ΠΡΟΥΣΑΚΟΒΑ Μαρίνα

2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ανδρέας

ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

1. ΞΙΟΥΡΟΥΠΠΑΣ Πανίκκος

2. ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ Αντρέας

3. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Μάριος

4. ΤΖΙΩΝΗ Ελένη

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Φωτεινή

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Πωλίνα

ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Παναγιώτης Φάνης

2. ΖΑΡΟΥΝΑΣ Πέτρος

3. ΛΙΠΕΡΗΣ Στέλιος

4. ΛΟΙΖΟΥ Μαρία

5. ΠΕΛΙΒΑΝΙΔΗ Μαρία

6. ΠΛΥΣΗ Κωνσταντίνα

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

1. ΔΟΥΚΑΝΑΡΗΣ Φοίβος

2. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Βασίλειος

3. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κυριάκος

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Νεκταρία

5. ΠΕΤΡΟΥ Γεωργία

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Στέφανος

ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Μαργαρίτα

2. ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Γεώργιος

3. ΚΑΛΟΠΑΙΔΗΣ Μιχάλης

4. ΛΙΣΕΝΓΚΟ Άννα

5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αντώνης

6. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Αλέξανδρος

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

1. ΚΑΡΑΒΙΑΣ Χρίστος

2. ΚΟΥΜΑΣ Γιώργος

3. ΚΟΥΝΝΑΣ Αλέξης

4. ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ Δέσποινα

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δέσποινα (Δέσπω)

6. ΠΙΠΟΝΑΣ Κωστάκης

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Όμηρος

2. ΙΩΑΚΕΙΜ Γεώργιος

3. ΜΙΧΑΗΛ Ελένη (Λένα)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ανδρέας

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριος (Τζίμης)

3. ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ Νικόλας

4. ΛΥΤΡΑΣ Κώστας (Ντίνος)

5. ΠΟΥΤΖΙΟΥΡΗΣ Ζαχαρίας

6. ΣΤΑΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Τ. Γεωργία

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αννίτα

2. ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ Πρόδρομος

3. ΒΩΝΙΑΤΗ Στάλω

4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Αργυρός

5. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΝΩΛΗ Άνδρεα

6. ΦΡΑΓΚΟΣ Ευριπίδης

ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

1. ΑΝΤΩΝΗ Αντώνης

2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χρίστος

3. ΚΟΡΑΗ Στυλιανός

4. ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ Σάββας

5. ΜΑΛΑΧΟΥΡΙΔΗΣ Αχιλλέας

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χαράλαμπος

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

1. ΑΛΑΜΑΝΓΚΟΣ Βαλεντίνος

2. ΙΩΑΝΝΟΥ Σωτήρης

3. ΚΑΔΗΣ Αντρέας

4. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ζήνωνας

5. ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ Στέλιος

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Άντρη

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ – ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

1. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Ηράκλεια

2. ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Παρασκευάς

3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Χρίστος

4. ΚΑΣΙΟΥΡΗ Κυριάκος

5. ΝΑΘΑΝΑΗΛ Ανδρούλλα (Τούλλα)

6. ΠΑΤΤΙΧΗΣ Αντώνης

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

1. ΒΙΟΛΑΡΗ Κατερίνα

2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ιωάννης

3. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Χαράλαμπος

4. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Χρίστος

5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΑΤΑ Αλεξία

6. ΠΑΡΑΣΧΟΥ Λοΐζα

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»

1. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Αλεξάνδρα (Αλεξία)

ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μάριος

2. ΧΟΜΕΝΚΟ Άννα

3. ΧΡΙΣΤΟΥ Σωτήρης

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

1. ΣΠΥΡΟΥ Λοΐζος

Επαρχία Πάφου

Έχουν υποβληθεί συνολικά 67 υποψηφιότητες από 16 κομματικούς συνδυασμούς και 2 μεμονωμένους ανεξάρτητους υποψηφίους.

50 υποψηφιότητες ή ποσοστό 74.6% αφορούν άνδρες και 17 υποψηφιότητες ή ποσοστό 25.4% γυναίκες.

Κομματικοί συνδυασμοί: 65 υποψήφιοι

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

1. ΜΙΧΑΗΛ Ανδρέας

2. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Ναταλία

ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

1. ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Μαριέλλα

2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αντρέας

3. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Νίκος

4. ΣΚΟΥΡΟΥ Γιώργος

5. ΦΑΚΟΝΤΗΣ Βαλεντίνος

ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γαβριήλ

2. ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ Ελλάδα

3. ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ Χ. Χριστάκης

4. ΝΕΟΦΥΤΟΥ Μάριος

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Πολύβιος (Πόλυς)

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

1. ΕΛΛΗΝΑΣ Σάββας

2. ΜΠΑΡΟΣ Δημήτρης

3. ΠΑΛΙΟΣ Νίκος

4. ΣΙΑΗΛΗΣ Ανδρέας

5. ΣΤΟΚΚΟΣ Φειδίας

ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

1. ΑΓΡΟΤΗΣ Γιάννης

2. ΔΙΑΣ Πέτρος

3. ΗΣΑΪΑΣ Α. Ευαγόρας

4. ΠΑΥΛΟΥ Δέσπω

5. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ Αννα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

1. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ Ευκλείδης

2. ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΕΣΟΥΡΗΣ Ανδρέας

3. ΜΑΥΡΑΚΗ Κυριακή

4. ΧΑΡΙΛΑΟΥ Χαρούλα

5. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Θάνος

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νάταλη

2. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κυριακή

3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Μάριος

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

1. ΙΩΑΝΝΟΥ Νατάσα

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Άντρη

3. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Χρύσανθος

4. ΣΙΜΟΥ Κυριάκος

5. ΣΚΟΡΔΗΣ Πανίκος

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος

2. ΚΑΡΣΕΡΑΣ Κωνσταντίνος

3. ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ Σωτήρης

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Νίκολέττα

5. ΠΑΖΑΡΟΣ Χαράλαμπος

ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Βάσος

2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Βάσος

3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης

4. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μελίνα

5. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ Πέτρος

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

1. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Χαράλαμπος

2. ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ Γιώργος

3. ΜΙΧΑΗΛ Μιχάλης

4. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ Δημήτρης

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

1. ΑΒΡΑΑΜ Ευάγγελος (Άκης)

2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Στυλιανός

3. ΜΟΣΚΟΒΟΥ Αιμίλιος

4. ΡΟΥΣΟΥ ΡΟΣΚΟΣ Στέφανος

5. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Στέλιος

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

1. ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΑΜΕΝΟΥ Ειρήνη

2. ΕΥΛΑΒΗΣ Ανδρέας

3. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ανδρέας

4. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ Φάνης

5. ΧΟΥΣΣΕΪΝ Μπισσάρα

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»

1. ΚΑΟΥΣΛΙΑΔΗΣ Αλέξης

ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Ιώαννα

2. ΖΑΝΝΟΥΠΑΣ Σάββας

3. ΞΙΝΑΡΗΣ Στέφανος

4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ Ιάκωβος

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Θεογνωσία

Ανεξάρτητοι

Κυριάκος Σάββα

Ανδρέας Ευστρατίου

Επαρχία Αμμοχώστου

Έχουν υποβληθεί συνολικά 141 υποψηφιότητες από 18 κομματικούς συνδυασμούς.

100 υποψηφιότητες ή ποσοστό 70.9% αφορούν άνδρες και 41 υποψηφιότητες ή ποσοστό 29.1% γυναίκες.

Κομματικοί συνδυασμοί: 141 υποψήφιοι

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

1. ΜΑΝΔΡΙΤΗ Νικολέττα

2. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

1. ΓΑΒΡΙΗΛ Γιαννάκης

2. ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ Αναστασία

3. ΚΕΤΤΗΡΟΣ Νίκος

4. ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Γιώργος

5. ΚΟΥΝΝΗΣ Ανδρέας

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΑΘΑΣ Κώστας

7. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Φλώρος

8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Κωνσταντίνα

9. ΣΙΑΠΑΝΗΣ Ιωάννης (Γιάννης)

10. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Νικολέττα

11. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Σταύρος

ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

1. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ Χριστάκης

2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θωμάς

3. ΔΡΟΥΣΙΩΤΟΥ Θεοδουλίτσα (Λίτσα)

4. ΘΕΡΙΣΤΗ Μαρία

5. ΚΕΣΙΔΗ Όλγα

6. ΜΑΛΑΚΤΟΥ Αγγέλα

7. ΜΑΥΡΟΥ Βασίλειος

8. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Μαρία

9. ΦΟΙΒΟΥ Στέλιος

10. ΦΩΤΙΑΔΗ Λιάννα

11. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Αντώνης

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

1. ΑΔΑΜΟΥ Χρίστος

2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αναστάσιος (Τάσος)

3. ΑΡΜΕΝΑΚΗ Σάββας

4. ΒΑΡΝΑΒΑ Κυπριανός

5. ΒΑΡΩΣΙΩΤΗΣ Ανδρέας (Άντης)

6. ΚΑΖΑΝΟΣ Αντρέας

7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Νταϊάνα Λουσία

8. ΜΕΝΕΛΑΟΥ Ελένη

9. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Στυλιανός

10. ΠΑΤΣΙΑΣ Δημήτρης

11. ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Νικόλας

ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

1. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Παναγιώτα

2. ΖΟΣΙΜΩΒ Ευγένυ

3. ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ Πιέρος

4. ΜΙΧΑΗΛ Αρτέμιος

5. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βάσος

6. ΠΑΡΑΛΙΚΗ ΚΥΘΡΑΙΩΤΗ Ιόλη

7. ΣΑΡΡΗΣ Άλκης

8. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Στέλιος

9. ΣΥΖΙΝΟΣ Σώτος

10. ΧΡΙΣΤΟΥ Μιχάλης

11. ΨΑΛΤΗ Ιάκωβος

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

1. ΣΟΥΡΟΥΛΛΑ Μαρίνα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Αλέξανδρος

2. ΒΡΑΧΙΜΗΣ Ανδρέας

3. ΖΗΝΤΙΛΗΣ Μιχάλης

4. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Θεόδωρος

5. ΙΩΑΚΕΙΜ Ιωακείμ

6. ΚΙΜΩΝΟΣ Νίκος

7. ΚΟΥΜΟΥΡΟΣ Χαράλαμπος

8. ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΣ Ελισσαίος

9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ντάνιελ

10. ΣΕΡΓΙΟΥ Σέργιος

11. ΤΤΑΚΚΑ Ζαμπέλα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αντώνιος

2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μαρίνα

3. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ρολάνδος

4. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Λουκάς

5. ΠΑΥΛΙΔΟΥ Βερόνικα

6. ΧΑΡΗ Δημήτρης

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

1. ΑΝΔΡΕΟΥ Λένος

2. ΓΙΑΚΟΥΜΗ Μιχάλης

3. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Έλενα

4. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Γιάννης

5. ΚΚΟΝΕ Έλενα

6. ΚΟΥΛΙΑΣ Ζαχαρίας

7. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μαρίνος

8. ΠΕΛΑΓΙΑ Σόλια

9. ΠΙΕΡΗ Αδαμαντία

10. ΣΕΝΕΚΗΣ Χρίστος

11. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Βάσος

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νίκος

2. ΚΑΪΜΑΚΛΙΩΤΗ Μαργαρίτα

3. ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ Γιώργος

4. ΚΟΥΜΗ Δημήτρης

5. ΛΙΑΣΙΔΗΣ Παύλος

6. ΛΥΣΑΝΔΡΙΔΗΣ Γεώργιος

7. ΜΑΟΥΡΗΣ Παναγιώτης

8. ΜΑΡΚΟΥ Πάρις

9. ΜΙΧΑΗΛ Χρίστος

10. ΣΙΑΜΑΡΟΣ Ανδρέας

11. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Γιώργος

ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

1. ΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος

2. ΓΙΟΚΚΑ Παντελίτσα

3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΚΑ Άντρη

4. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ Ραφαέλλα

5. ΙΑΚΩΒΟΥ Αλεξία

6. ΚΑΚΚΟΥΡΑΣ Αντρέας

7. ΜΙΧΑΗΛ Μιχάλης

8. ΠΙΚΗΣ Κωστάκης

9. ΠΙΤΤΑΚΑΡΑΣ Ανδρέας

10. ΧΡΙΣΤΟΥ Χρύσανθος

11. ΧΡΙΣΤΟΦΗ Πετράκης

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

1. ΑΝΔΡΕΟΥ Απόστολος

2. ΓΑΒΡΙΗΛ Καλλισθένη

3. ΚΑΣΤΑΝΟΥ Ζαφείρω

4. ΚΟΡΥΤΣΑ Μαρία

5. ΚΟΥΡΤΗ Νεφέλη

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αλέξιος (Αλέξης)

7. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτρης

8. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Λίνος

9. ΣΑΒΒΑ Ιωάννης

10. ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Μάριος

11. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Λίνος Ιωάννης

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ανδρέας

2. ΒΡΑΧΙΜΗ Ζήνων

3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος

4. ΚΑΛΛΗ Ζωή

5. ΛΙΛΗ Αννίτα

6. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Νικόλαος

7. ΣΕΡΓΗ Σέργης

8. ΤΡΑΓΚΟΛΑΣ Μάρκος

9. ΧΑΜΠΗ Μάριος

10. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ανδρέας

11. ΧΡΙΣΤΟΦΗ Αργύρης

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

1. ΒΟΥΤΟΥΡΗΣ Πέτρος

2. ΗΛΙΑΔΗΣ Γεώργιος

3. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κυριάκος

4. ΜΙΧΑΗΛ Χρύσω

5. ΠΑΝΑΓΗ Παρουσία

6. ΠΑΡΑΣΧΟΥ Μιχάλης

7. ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ Μιχαλάκης

8. ΣΑΒΒΑ Χρύσω

9. ΣΤΑΥΡΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Ευάνθη (Εύη)

10. ΧΑΤΖΗΓΕΡΟΥ Παντελάκης

11. ΧΡΙΣΤΟΥ Μυριάνα

ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Απόστολος

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»

1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κωνσταντίνα

ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

1. ΒΑΡΔΑΚΗ Ζήνα

2. ΒΟΥΤΗΡΟΥ Σάββας

3. ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ Γεωργάκης

4. ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ Χριστάκης

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μάριος

6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δέσπω

7. ΠΑΡΑΣΧΟΥ Αντώνης

8. ΠΕΤΡΟΥ Άγγελος

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

1. ΛΟÏΖΟΥ Μάριος

Επαρχία Κερύνειας

Έχουν υποβληθεί συνολικά 41 υποψηφιότητες από 17 κομματικούς συνδυασμούς.

29 υποψηφιότητες ή ποσοστό 70.7% αφορούν άνδρες και 12 υποψηφιότητες ή ποσοστό 29.3% γυναίκες.

Κομματικοί συνδυασμοί: 41 υποψήφιοι

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

1. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Χαράλαμπος

ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωστάκης

2. ΛΟΥΚΑ Αβραάμ

3. ΧΑΣΙΚΟΥ Αναστασία

ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

1. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ Γρηγόριος

2. ΠΑΠΑΡΑΔΑΜΑΝΘΟΥΣ Κατερίνα

3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Νίκη (Νικολέττα)

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

1. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Κωνσταντίνος

2. ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ Κυριάκος

3. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Νίκος

ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

1. ΙΩΑΝΝΟΥ Νατάσα

2. ΜΑΚΦΕΡΣΟΝ – ΠΟΤΟΥΔΗ Βασιλική (Σίλια)

3. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Σπυρούλα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

1. ΠΕΤΡΟΥ Σάββας

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

1. ΣΚΟΡΔΗΣ Μιχάλης

2. ΣΟΛΩΜΟΥ Πωλίνα

3. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χρίστος

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μάριος

2. ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΜΙΛΕΡΤ Ελένη

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

1. ΑΣΠΡΗΣ Αδάμος

2. ΜΗΝΑ Δημήτριος

3. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ Ανδρέας

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Δήμος

2. ΚΟΥΜΕΤΤΟΥ Βασίλης

3. ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ Ρίτα

ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

1. ΚΥΡΟΥ Μάριος

2. ΛΕΩΝΙΔΟΥ Μάριος

3. ΠΑΡΠΑΣ Πανίκκος

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πολυξένη (Πόλα)

2. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ Κυριάκος

3. ΤΟΟΥΛΑΣ Γεώργιος

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

1. ΑΥΓΟΥΣΤΗ Λούκας

2. ΓΙΑΣΕΜΗ Αντωνάκης

3. ΣΤΑΥΡΟΥ Σταύρος

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γρηγόριος

2. ΦΟΥΡΟΥΚΛΑ Στάλω

3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Ντίνος

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»

1. ΦΟΙΒΟΥ Ιάκωβος

ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

1. ΙΩΣΗΦ Πωλίνα

2. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Γιώργος

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

1. ΤΤΑΜΠΑΤΑΣ Χρυσοβαλάντης

Οι υποψηφιότητες των Θρησκευτικών Ομάδων

Θρησκευτική ομάδα Μαρωνιτών

Μάριος Μαυρίδης

Πέτρος Νακούζη

Θρησκευτική Ομάδα Λατίνων

Αντωνέλλα Λύδια Μαντοβάνη

Θρησκευτική Ομάδα Αρμενίων