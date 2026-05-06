Αρνήθηκε ενοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει πριν από λίγο στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας ο τέως πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργος Κούμας.

Η διαδικασία για απάντηση στις 25 κατηγορίες με τις οποίες είναι αντιμέτωπος (23 αφορούν ασυμβίβαστο και δύο νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) άρχισε στις 10:13, παρ΄ όλο που η δικάσιμος ήταν ορισμένη για τις 08:30.

Προσπαθώντας να λάβουμε απαντήσεις για την καθυστέρηση, μας αναφέρθηκε από την υπεράσπιση του κ. Κούμα πως είχε ειδοποιηθεί από το Δικαστήριο για την έναρξη της διαδικασίας κατά τη συγκεκριμένη ώρα. Πάντως, ο κ. Κούμας και οι δικηγόροι του προσήλθαν στους χώρους των Δικαστηρίων λίγο πριν τις 10:00.

Ο Επαρχιακός Δικαστής, Χαράλαμπος-Μάριος Καραπατάκης όρισε την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας για τις 23 Νοεμβρίου του 2026 (10:30).

Σήμερα οι δικηγόροι υπεράσπισης του κ. Κούμα, Κρις Τριανταφυλλίδης και Μάριος Ορφανίδης, επρόκειτο να καταχωρήσουν αίτηση για άδεια έκδοσης προνομιακού εντάλματος Certiorari. Το νομικό αυτό διάβημα στο Ανώτατο Δικαστήριο αποσκοπεί στην ακύρωση του διατάγματος παγοποίησης περιουσίας του κ. Κούμα που αντιστοιχεί σε €3,4 εκατ. Το διάταγμα με το οποίο δεσμεύτηκε η περιουσία εκδόθηκε στις 17 Απριλίου, όπως είχε αποκαλύψει το philenews.

Όπως είναι γνωστό, κ. Κούμας αντιμετωπίζει 23 κατηγορίες που αφορούν τις ιδιότητές του και το ασυμβίβαστο για το οποίο κατηγορείται, αλλά και δυο κατηγορίες που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συγκεκριμένα το ποσό των €6.562.447.

Οι κατηγορίες αφορούν τα αξιώματα που είχε στην ΚΟΠ και το γεγονός ότι ήταν μέτοχος δυο εταιρειών, της TRIPLE AAA PRODUCTIONS LIMITED και της TRIPLE AAA VILLAGE STUDIOS LTD.

Έχοντας, λοιπόν, αυτές τις δυο ιδιότητες ο κ. Κούμας συνεργαζόταν ταυτόχρονα με διάφορους φορείς για παραγωγή τηλεοπτικών αγώνων, μεταδόσεων και συναφείς υπηρεσίες (livestreaming κλπ). Εκεί αποδίδεται το όποιο ασυμβίβαστο προέκυπτε που απαγορεύει να αποκομίζεις οικονομικά οφέλη από αθλητισμό και να διατηρείς την ιδιότητα του αθλητικού παράγοντα.