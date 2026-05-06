Με σταθερή πρόοδο και αυξανόμενη διεθνή απήχηση συνεχίζει την πορεία του το ευρωπαϊκό έργο LIFE Pharma-Detox, με συντονιστή τη Medochemie, θέτοντας ένα νέο πρότυπο για τη διαχείριση φαρμακευτικών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο της εξέλιξης του έργου, πραγματοποιήθηκε στην Κατάνια της Ιταλίας συνάντηση των εταίρων, με οικοδεσπότη το Università di Catania. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αξιολογήθηκε η τεχνική πρόοδος, συντονίστηκαν οι δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και καθορίστηκαν τα επόμενα ορόσημα και παραδοτέα.

Η συνάντηση λειτούργησε παράλληλα ως πλατφόρμα για εις βάθος τεχνικές συζητήσεις και στρατηγικό συντονισμό, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη υλοποίηση των επόμενων φάσεων του έργου.

Το έργο LIFE Pharma-Detox αποτελεί μια τετραετή ευρωπαϊκή συνεργασία, με τη συμμετοχή πέντε εταίρων από τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE. Συνδυάζει τη βιομηχανική εμπειρία με την επιστημονική γνώση κορυφαίων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν η Medochemie ως συντονιστής εταίρος, το Πανεπιστήμιο Aarhus, η εταιρεία NEVIS – Novel Environmental Solutions S.A, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μέσω της Μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και το Università di Catania.

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος επεξεργασίας φαρμακευτικών αποβλήτων, το οποίο έχει εγκατασταθεί στη Medochemie. Το σύστημα βασίζεται σε πολυσταδιακές διεργασίες, αξιοποιώντας προηγμένες οξειδωτικές τεχνικές για τη διάσπαση των δραστικών φαρμακευτικών ουσιών σε μη τοξικές ενώσεις. Παράλληλα, ενσωματώνει σύστημα ανακύκλωσης νερού, επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση περίπου 10 κυβικών μέτρων ημερησίως σε βοηθητικές εφαρμογές, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση φρέσκου νερού.

Καθοριστική είναι και η ενεργειακή διάσταση του έργου, καθώς το σύστημα λειτουργεί με πλήρη ενεργειακή αυτονομία μέσω αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως ηλιακής, σε συνδυασμό με έξυπνους μηχανισμούς διαχείρισης που βελτιστοποιούν την κατανάλωση και περιορίζουν το φορτίο στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Το LIFE Pharma-Detox στοχεύει στην επεξεργασία 5.220 γραμμαρίων δραστικών φαρμακευτικών ουσιών ετησίως, με βάση δεδομένα από τις 15 μονάδες παραγωγής της Medochemie. Σε ευρωπαϊκή κλίμακα, η εφαρμογή της τεχνολογίας θα μπορούσε να αποτρέψει την είσοδο άνω των 1.600 κιλών φαρμακευτικών ουσιών στα υδάτινα οικοσυστήματα κάθε χρόνο.

Στο πλαίσιο της διεθνούς του παρουσίας, το έργο παρουσιάστηκε και στην έκθεση Ecomed Expo, όπου αναδείχθηκε η καινοτόμος προσέγγισή του στην επεξεργασία φαρμακευτικών υγρών αποβλήτων και ο περιβαλλοντικός του αντίκτυπος, ενώπιον επαγγελματιών του κλάδου, ερευνητών και θεσμικών φορέων. Η συμμετοχή στην έκθεση ενίσχυσε τη διεθνή προβολή του έργου, ενώ παράλληλα ενδυνάμωσε την ανταλλαγή γνώσης και τις προοπτικές αξιοποίησης και ευρύτερης εφαρμογής του.

Η Medochemie, ως συντονιστής του έργου, εκπροσωπήθηκε από τον Project Coordinator Δρα Χριστάκη Σεργίδη, καθώς και από τους κ. Χάρη Στυλιανού, κ. Βύρωνα Κουρουζίδη και κ. Ανδρέα Βασιλείου.

Μέσα από το LIFE Pharma-Detox, η Medochemie συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου και περιβαλλοντικά υπεύθυνου μοντέλου φαρμακευτικής παραγωγής.