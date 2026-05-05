Νέες ευκαιρίες για φοιτητές που στοχεύουν σε σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου

Για πολλούς νέους στην Κύπρο, το όνειρο σπουδών σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού παραμένει δύσκολα προσβάσιμο. Όχι λόγω έλλειψης ικανοτήτων, αλλά λόγω περιορισμένων ευκαιριών. Μέσα από το πρόγραμμα Exness Fintech Scholarships, αυτό το χάσμα σταδιακά γεφυρώνεται.

Πλέον στην πέμπτη του χρονιά, το πρόγραμμα συνεχίζει να στηρίζει Κύπριους φοιτητές στην επιδίωξη μεταπτυχιακών σπουδών σε μερικά από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως, σε τομείς που διαμορφώνουν το μέλλον της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών, όπως data science, τεχνητή νοημοσύνη, engineering και μαθηματικά.

Από την έναρξή του το 2022, το πρόγραμμα έχει στηρίξει 14 φοιτητές από την Κύπρο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επένδυση της Exness στο τοπικό ταλέντο και τη δημιουργία ευκαιριών για νέους επαγγελματίες να εξελιχθούν σε διεθνές επίπεδο.

Πέρα από την οικονομική ενίσχυση, το πρόγραμμα προσφέρει κάτι πιο ουσιαστικό: εμπιστοσύνη και προοπτική.

Όπως αναφέρει ένας από τους συμμετέχοντες: «Τέτοιες ευκαιρίες είναι σπάνιες για τους Κύπριους φοιτητές. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα ότι η γενιά μας μπορεί να έχει φιλόδοξα όνειρα σε παγκόσμιο επίπεδο.»

Για πολλούς, η εμπειρία αυτή ξεπερνά το ακαδημαϊκό κομμάτι, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, στη διεύρυνση των οριζόντων και στον επαναπροσδιορισμό του τι μπορούν να πετύχουν.

«Η υποτροφία με ενθάρρυνε να πιστέψω στον εαυτό μου και να κυνηγήσω τις φιλοδοξίες μου. Δεν είναι απλώς στήριξη, είναι κίνητρο να στοχεύεις πιο ψηλά», σημειώνει ένας ακόμη απόφοιτος του προγράμματος.

Οι ιστορίες αυτές αποτυπώνουν τον ουσιαστικό αντίκτυπο του προγράμματος: δεν αφορά μόνο την πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, αλλά και τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε οι νέοι να επιστρέψουν με γνώσεις, εμπειρίες και αυτοπεποίθηση, συμβάλλοντας ενεργά στο μέλλον τους.

Οι υποτροφίες της Exness προσφέρουν έως και €20.000 ανά φοιτητή, καλύπτοντας μεταπτυχιακές σπουδές σε ένα από τα 50 κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές υψηλών επιδόσεων σε κλάδους STEM, που ξεχωρίζουν για την ακαδημαϊκή τους πορεία και τις προοπτικές εξέλιξης.

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία, ο Martin Thorvaldsson, Community Director της Exness, ανέφερε: «Η επένδυση στους νέους ανθρώπους είναι επένδυση στο μέλλον της Κύπρου. Μέσα από τις υποτροφίες αυτές, στόχος μας είναι να στηρίξουμε Κύπριους φοιτητές ώστε να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία και, με την πάροδο του χρόνου, να συμβάλουν στην ανάπτυξη του τοπικού οικοσυστήματος τεχνολογίας και επιστήμης.»

Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της επίσημης πλατφόρμας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επισκεφθείτε την πιο πάνω ιστοσελίδα.