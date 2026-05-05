Σοβαρά προβλήματα στις ναυτιλιακές εταιρείες προκαλούν οι παρεμβολές στα συστήματα εντοπισμού θέσης, καθώς επηρεάζουν τη σταθερότητα στις πορείες των πλοίων και αυξάνουν την ανάγκη για πιο αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν πηγές για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, εντοπίστηκε νέο κύμα παρεμβολών στα συστήματα πλοήγησης στα Στενά του Ορμούζ, μια ιδιαίτερα κρίσιμη και ευαίσθητη περιοχή για τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία.

Το φαινόμενο συνδέεται με δύο βασικούς τύπους παρεμβολών. Ο πρώτος είναι το λεγόμενο «GPS jamming», δηλαδή η διατάραξη των δορυφορικών σημάτων που χρησιμοποιούν τα πλοία για τον προσδιορισμό της θέσης τους. Σε αυτή την περίπτωση, τα συστήματα πλοήγησης χάνουν ακρίβεια ή παύουν να λειτουργούν σωστά.

🇮🇷 GPS jamming is back over the Strait of Hormuz. Ship locations on MarineTraffic are vanishing and jumping all over the place.



Been happening on and off since February. Iran's electronic warfare at work.pic.twitter.com/hMaYZBwMvg https://t.co/ETeFoFvh5J — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 5, 2026

Το δεύτερο είναι το «AIS spoofing», δηλαδή η παραποίηση των σημάτων που εκπέμπουν τα πλοία για να εντοπίζονται και να παρακολουθούνται. Στην πράξη, μεταδίδονται ψευδή δεδομένα θέσης, με αποτέλεσμα τα πλοία να εμφανίζονται σε λάθος σημεία ή ακόμη και να «εξαφανίζονται» από τους χάρτες.

Το σύστημα εντοπισμού Automatic Identification System παρουσιάζει ανωμαλίες: ορισμένα πλοία εξαφανίζονται αιφνιδίως από τα ραντάρ ή εμφανίζονται σε θέσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική τους πορεία. Πλατφόρμες παρακολούθησης, όπως το MarineTraffic, καταγράφουν περιπτώσεις διακοπής σήματος ή απότομων «αλμάτων» θέσης μέσα σε λίγα λεπτά.

Τα πλοία απομακρύνονται από τα Στενά, λαμβάνουν ραδιοφωνικά μηνύματα από τους Φρουρούς

Εκατοντάδες πλοία καταγράφηκαν την Τρίτη να συγκεντρώνονται κοντά στο Ντουμπάι, καθώς όλο και περισσότερα απομακρύνονται από τα σχεδόν άδεια Στενά του Ορμούζ, σε αντίδραση στις κινήσεις του Ιράν να επεκτείνει τον έλεγχό του στην περιοχή.

Η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εμφανίζεται ολοένα και πιο εύθραυστη, με ανταλλαγές πυρών, την ώρα που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι άνοιξαν θαλάσσιο διάδρομο και αμερικανικά αντιτορπιλικά εισήλθαν στον Περσικό Κόλπο.

Μέλη πληρωμάτων αναφέρουν ότι λαμβάνουν ραδιοφωνικά μηνύματα που προειδοποιούν για νέα όρια ελέγχου, τα οποία επιβάλλουν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης. Παράλληλα, οι επιθέσεις στο λιμάνι της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπογραμμίζουν τη διεύρυνση της ιρανικής ζώνης επιρροής και διατηρούν τη θαλάσσια κυκλοφορία σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Το Ντουμπάι φαίνεται να βρίσκεται εκτός της νέας ζώνης ελέγχου που ορίζει η Τεχεράνη, η οποία εκτείνεται νότια έως το Ουμ αλ-Κουάιν κατά μήκος των ακτών των ΗΑΕ.

Ο αναλυτής ναυτιλίας Ανουπ Σινγκ σημειώνει ότι «οι ΗΠΑ επιχειρούν να εξισορροπήσουν τη δύναμη στο στενό και το Ιράν απαντά με αντίστοιχη κλιμάκωση», προσθέτοντας ότι δεν αναμένεται άμεση επαναφορά της διπλής κατεύθυνσης της ναυσιπλοΐας.

Τα Στενά του Ορμούζ, βασικός ενεργειακός διάδρομος, έχουν εξελιχθεί σε κρίσιμο σημείο έντασης κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η κίνηση έχει μειωθεί δραματικά μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, παρουσιάζοντας διακυμάνσεις ανάλογα με τις κινήσεις ελέγχου κάθε πλευράς.

Σήμερα, οι ημερήσιες διελεύσεις πλοίων έχουν σχεδόν μηδενιστεί, σε σύγκριση με περίπου 135 ημερησίως πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

