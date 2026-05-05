Χρηματοδότηση έως €5 δισ. θα διαθέσει φέτος η Γερμανία, με στόχο να στηρίξει μεγάλα βιομηχανικά εργοστάσια στη μετάβασή τους σε καθαρότερες τεχνολογίες και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γερμανικού Υπουργείου Οικονομίας, η χρηματοδότηση θα δοθεί μέσω 15ετών συμβολαίων άνθρακα για διαφορά, γνωστών ως CCfDs, και θα καλύπτει το πρόσθετο κόστος της παραγωγής χαμηλών εκπομπών.

Το πρόγραμμα αφορά ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως ο χάλυβας, το τσιμέντο και τα χημικά, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών για περιορισμό των βιομηχανικών εκπομπών.

Στόχος της γερμανικής Κυβέρνησης είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να παραμείνουν στη χώρα και να επιτύχουν τους κλιματικούς στόχους, αποτρέποντας τη μεταφορά παραγωγής σε χώρες με χαλαρότερους περιβαλλοντικούς κανόνες.

Μετά τον πρώτο γύρο υποβολής προσφορών το 2024, η γερμανική Κυβέρνηση χαλάρωσε ορισμένες προϋποθέσεις του προγράμματος, ώστε να διευκολύνει τη συμμετοχή περισσότερων επιχειρήσεων.

Οι εταιρείες θα έχουν πλέον προθεσμία τεσσάρων ετών για να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 50%, αντί της προηγούμενης απαίτησης για μείωση 60% εντός τριετίας.

Παράλληλα, έως το τελευταίο έτος του προγράμματος, οι εκπομπές θα πρέπει να έχουν μειωθεί κατά 85%, ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο από τον προηγούμενο στόχο του 90%.

Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν επίσης τη χρηματοδότηση τεχνολογιών που δεσμεύουν και αποθηκεύουν CO2, ιδίως σε βιομηχανίες όπως η τσιμεντοβιομηχανία και ορισμένοι κλάδοι της χημικής παραγωγής.

Επιπλέον, δικαίωμα συμμετοχής θα μπορούν να έχουν και έργα που επικεντρώνονται αποκλειστικά στην παραγωγή καθαρότερης βιομηχανικής θερμότητας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος.

Σύμφωνα με το γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνο εργοστάσια που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου 2026.