Τα 20 χρόνια δράσης του προγράμματος «Υιοθεσία Πλοίου» γιορτάστηκαν την Τρίτη στη Λεμεσό, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο επιβατικό τερματικό της DP World Limassol, στο λιμάνι της πόλης.

Στα δύο δεκαετίες εφαρμογής του προγράμματος, συνολικά 1.275 πλοία έχουν «υιοθετηθεί» από ισάριθμες σχολικές τάξεις, δίνοντας σε περισσότερους από 25.000 μαθητές και μαθήτριες της Κύπρου την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της ναυτιλίας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και την Κυπριακή Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, CYMEPA, και συνδέει μαθητές δημοτικών σχολείων με καπετάνιους και πληρώματα πλοίων, μέσα από επικοινωνία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Στην ειδική τελετή, παιδιά από τα δημοτικά σχολεία Ποταμού Γερμασόγειας Α’, Απαισιάς, Κωνσταντινουπόλεως και Ποταμιάς παρουσίασαν την εμπειρία τους από την επικοινωνία με τα πλοία που είχαν «υιοθετήσει».

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, απευθυνόμενη στους μαθητές και τις μαθήτριες, ανέφερε ότι τα τελευταία τρία χρόνια, από τη θέση της επικεφαλής του Υφυπουργείου, γνώρισε την πραγματική δύναμη της ναυτιλίας.

Όπως είπε, η ναυτιλία δεν μεταφέρει μόνο τα προϊόντα που βρίσκονται καθημερινά στο τραπέζι, αλλά χτίζει γέφυρες και ενώνει λαούς. Αυτό, πρόσθεσε, είναι ακριβώς που έχει πετύχει και το πρόγραμμα «Υιοθεσία Πλοίου», καθώς έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία να δημιουργήσουν τις δικές τους γέφυρες με τους καπετάνιους.

Η Μαρίνα Χατζημανώλη σημείωσε ότι η επικοινωνία των παιδιών με τους ναυτικούς προσφέρει χαρά σε ανθρώπους που βρίσκονται μακριά και εργάζονται σε δύσκολες συνθήκες. Συνεχάρη επίσης το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, τη CYMEPA, το Υπουργείο Παιδείας, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για τη συνεργασία τους.

Ανέφερε ακόμη ότι, στα ταξίδια της στο εξωτερικό, μεταφέρει τα ισχυρά μηνύματα του προγράμματος, σημειώνοντας ότι χώρες που δεν το έχουν υιοθετήσει επιθυμούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Κύπρου.

Χαιρετισμό της Υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, ανέγνωσε ο Α’ Λειτουργός Εκπαίδευσης, Γενεθλής Γενεθλίου. Η Υπουργός εξέφρασε τη στήριξη και τη χαρά της για την επιτυχημένη πορεία του εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο, όπως ανέφερε, άνοιξε ορίζοντες γνώσης και εμπειρίας για χιλιάδες μαθητές δημοτικών σχολείων.

Η Αθηνά Μιχαηλίδου σημείωσε ότι το πρόγραμμα δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν τομέα ζωτικής σημασίας για την οικονομία και την ταυτότητα της Κύπρου. Μέσα από την άμεση επικοινωνία με ναυτικούς, πρόσθεσε, οι μαθητές δεν αποκτούν μόνο γνώσεις γύρω από τη ναυτιλία, αλλά καλλιεργούν αγάπη και σεβασμό προς τη θάλασσα, το περιβάλλον και την ανθρώπινη προσπάθεια που συνδέεται με αυτά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ενισχύονται δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η συνεργασία και η κριτική σκέψη, ενώ το πρόγραμμα αποτελεί παράδειγμα καινοτόμου προσέγγισης της μάθησης, καθώς συνδέει τη θεωρητική γνώση με την πράξη και το σχολείο με την κοινωνία και την οικονομία.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, Ανδρέας Νεοφύτου, ανέφερε ότι το πρόγραμμα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση της ναυτιλιακής κουλτούρας στην Κύπρο.

Όπως είπε, το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2006 με 10 τάξεις και 10 πλοία και γνώρισε εντυπωσιακή ανάπτυξη. Σήμερα αριθμεί, κατά μέσο όρο, περίπου 100 συμμετοχές ετησίως από δημοτικά σχολεία σε όλη την Κύπρο, με αντίστοιχο αριθμό πλοίων από εταιρείες-μέλη του Επιμελητηρίου.

Ο Ανδρέας Νεοφύτου σημείωσε ότι οι αριθμοί της εικοσαετίας αποτυπώνουν την επιτυχία του προγράμματος, καθώς 1.275 πλοία έχουν υιοθετηθεί από ισάριθμες τάξεις και περισσότεροι από 25.000 μαθητές είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με πληρώματα και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.

Ανέφερε ακόμη ότι η επιτυχία του προγράμματος στην Κύπρο ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας. Με την καθοδήγηση και την τεχνογνωσία του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ελλάδα, την Πολωνία, τις Φιλιππίνες και την Ινδία.

Παράλληλα, έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως καλή πρακτική από σημαντικούς ναυτιλιακούς οργανισμούς, όπως το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και η Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών.

Απευθυνόμενος στα παιδιά, ο Πρόεδρος του ΚΝΕ εξέφρασε την ευχή η εμπειρία αυτή να τα βοηθήσει να συνεχίσουν να αγαπούν και να σέβονται τη θάλασσα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιοι από αυτά να αποτελέσουν στο μέλλον στελέχη και αξιωματικούς της κυπριακής ναυτιλίας.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της DP World Limassol, Simon Pitout, ο οποίος ανέφερε ότι η Λεμεσός είναι ναυτιλιακή πόλη και ότι η ναυτιλία δεν αποτελεί απλώς μια βιομηχανία, αλλά μέρος της ταυτότητας της πόλης και της Κύπρου.

Όπως σημείωσε, η Κύπρος βρίσκεται σε ένα από τα πιο στρατηγικά σταυροδρόμια, όχι μόνο της Μεσογείου αλλά και του κόσμου, με το λιμάνι Λεμεσού να αποτελεί μία από τις βασικές πύλες του.

Ο Simon Pitout ανέφερε ότι κάθε εμπόρευμα που διακινείται στο λιμάνι και κάθε πλοίο που φθάνει συνδέει την Κύπρο με το παγκόσμιο εμπόριο και αναδεικνύει τη σημασία της θάλασσας. Εξέφρασε επίσης την περηφάνια της DP World Limassol για τη φιλοξενία της εκδήλωσης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η επίσκεψη των παιδιών θα τα βοηθήσει να αντιληφθούν τη σημασία, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

