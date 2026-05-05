Την εξαετή αδειοδότηση για τη λειτουργία συλλογικού συστήματος διαχείρισης προϊόντων καπνού με φίλτρο εξασφάλισε η εταιρεία CPC Rethink Filters Ltd, με στόχο τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλεί η απόρριψη φίλτρων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Green Dot Κύπρου, την Τρίτη.

Όπως αναφέρει η Green Dot, η άδεια παραχωρήθηκε στην εταιρεία στις 4 Μαΐου 2026 από την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, στο πλαίσιο εφαρμογής των κανονισμών του 2024 για τη διαχείριση αποβλήτων από προϊόντα καπνού με φίλτρο (Κ.Δ.Π. 53/2024).

Με βάση την αδειοδότηση, η εταιρεία αναλαμβάνει τον ρόλο του εγκεκριμένου φορέα για τη διαχείριση φίλτρων καπνικών προϊόντων (αποτσίγαρων), με στόχο τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλεί η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους και την επίτευξη των ποσοτικών στόχων που θέτει η σχετική νομοθεσία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόρριψη αποτσίγαρων αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές ρύπανσης, επηρεάζοντας τόσο το αστικό όσο και το φυσικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των παραλιών και της θαλάσσιας ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό, βασική επιδίωξη του συστήματος είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών, μέσω ενημερωτικών δράσεων και προώθησης υπεύθυνων πρακτικών. Παράλληλα, προγραμματίζεται η ανάπτυξη ειδικών υποδομών συλλογής σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, με έμφαση σε εξωτερικούς χώρους.

ΚΥΠΕ