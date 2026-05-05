Κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς περί φυγάδευσης τεράστιων ποσών στο εξωτερικό μέσω εταιρειών ή της «Σάντης» από την «αδελφότητα» δεν έχει προκύψει από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από την Αστυνομία, η οικονομική έρευνα που διενήργησαν ανακριτές της Αστυνομίας επί των λογαριασμών προσώπων που κατονομάζονται ότι έδωσαν χρήματα στην 45χρονη, δεν έδειξε τίποτα το μεμπτό. Για το θέμα η Αστυνομία εξασφάλισε δικαστικά διατάγματα για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και οι εμπορικές τράπεζες τα απέστειλαν για έλεγχο. Μεταξύ αυτών που ανοίχθηκαν οι λογαριασμοί ήταν και της επονομαζόμενης «Σάντης», με την έρευνα να μην δείχνει τίποτε που να επιβεβαιώνει τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας.

Αυτό, σε συνδυασμό με τα μηνύματα που συνοδεύονταν από φωτογραφίες κλεμμένες από το διαδίκτυο ή τα δήθεν ηχητικά, επιβεβαιώνουν τα λεγόμενα της «Σάντης», ευθύς εξ αρχής, πως όλα ήταν δικό της κατασκεύασμα μέσω εφαρμογής που είχε στον κινητό της, τα είχε δώσει στο δικηγόρο Νίκο Κληρίδη για φύλαξη.

Παράλληλα, η πολύωρη κατάθεση της την περασμένη Παρασκευή, έχει ουσιαστικά ξεκαθαρίσει όλα τα ζητήματα και τις σκιές και οι έρευνες της Αστυνομίας έχουν μπει στην τελική ευθεία. Αυτή τη στιγμή αναμένονται τα αποτελέσματα των ερευνών που διενεργούνται από ειδικούς της Europol καθώς και των αναλύσεων του προφίλ της «Σάντης» από εμπειρογνώμονες του FBI. Εκτιμάται ότι από τις δύο αυτές εξειδικευμένες έρευνες δεν θα προκύψουν δεδομένα που θα ανατρέπουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται οτιδήποτε.

Στην τελευταία κατάθεση της η 45χρονη, στην ουσία πήρε πάνω της όλη την ευθύνη, λέγοντας ότι άκουε διάφορα ονόματα από συζητήσεις ή μέσω ενημέρωσης με διάφορους τρόπους και στη συνέχεια αφού έκαμνε έρευνα στο διαδίκτυο για τα άτομα αυτά, συνέτασσε τα μηνύματα. Ακολούθως τα έστελνε στον Νίκο Κληρίδη και όταν την ρωτούσε λεπτομέρειες, συνέχιζε να απαντά στο ίδιο τέμπο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», κατά την τελευταία της κατάθεση οι ανακριτές την «πίεσαν» αρκετά για να ξεκαθαρίσει ορισμένα ζητήματα, να δώσει επαρκείς απαντήσεις με λεπτομέρειες και όπως διαφάνηκε, μόνο ένα άτομο που γνώριζε όλο το σκηνικό, θα έδινε τέτοιες απαντήσεις. Μάλιστα προκύπτει ότι πολλές φορές έγραφε ασυναρτησίες για να δικαιολογεί τους ισχυρισμούς της όπως ήταν και η περίπτωση της αναφοράς του ονόματος του Γιώργου Μυλωνάκη και το ηχητικό που δήθεν υπήρχε για την εμπλοκή του.

Σημειώνεται ότι κατά τη λήψη των καταθέσεων της, ήταν παρόντες τόσο ψυχολόγος για υποστήριξη όσο και δικηγόρος που της παρείχε νομική συμβουλή. Όσον αφορά στα τεκμήρια που κατασχέθηκαν από τα υποστατικά του Νίκου Κληρίδη, πληροφορίες μας αναφέρουν ότι αυτά παραμένουν ανέπαφα εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το κατά πόσον θα παγοποιηθούν μέχρι να εξεταστεί η κύρια αίτησή του, με την οποία ζητεί ακύρωση του εντάλματος έρευνας. Οι ανακριτές δεν τα έχουν επεξεργαστεί αφού για να γίνει αυτό χρειάζονται διατάγματα επεξεργασίας τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, τα οποία δεν έχουν ζητηθεί από Δικαστήριο, εν αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου.

Εν αναμονή των ειδικών

Πάντως το κλιμάκιο που εξετάζει την υπόθεση, έχει λάβει σωρεία καταθέσεων απ’ όλους τους εμπλεκόμενους, εξέτασε έναν προς έναν όλους τους ισχυρισμούς οι οποίοι διαψεύστηκαν τόσο από την ίδια όσο και από ανεξάρτητη έρευνα μέσω των εμπειρογνωμόνων της Αστυνομίας.

Σχετική ήταν και η χθεσινή δήλωση του εκπρόσωπου Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνα Βύρωνος, ο οποίος ανέφερε ότι η έρευνα των ανακριτών συνεχίζεται με τη λήψη καταθέσεων σε σχέση με την ουσία και το περιεχόμενο των μηνυμάτων, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από τη Europol για την αυθεντικότητα των μηνυμάτων. Ερωτηθείς για το αποτέλεσμα της έρευνας της Europol, ο κ. Βύρωνος είπε πως δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση από πλευράς της για το πότε ακριβώς θα παραδώσει στην Κυπριακή Δημοκρατία το πόρισμά της.

Σχετικά με τους ερευνητές του FBI, ο κ. Βύρωνος είπε πως αυτοί είναι σε καθημερινή επικοινωνία με τους ερευνητές της Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, οι Αμερικάνοι αξιολογούν τις καταθέσεις και τα δεδομένα που τους δίνει η ανακριτική ομάδα και στη συνέχεια, όπως είπε, θα κάνουν μια έκθεση με συστάσεις και τα αποτελέσματα από τη δική τους αξιολόγηση των καταθέσεων και των στοιχείων. Ο κ. Βύρωνος ανέφερε πως μέχρι στιγμής έχει ληφθεί ένας μεγάλος αριθμός καταθέσεων, ενώ η διερεύνηση συνεχίζεται. Σημείωσε πως στην πορεία της διερεύνησης ενδεχομένως να προκύπτει η ανάγκη για λήψη καταθέσεων από νέα άτομα, συνεπώς δεν είναι ασφαλές να πει κατά πόσον η διερεύνηση είναι προς ολοκλήρωση αυτή τη στιγμή.