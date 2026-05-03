Αντιδράσεις κατέγραψαν οι θεράποντες γιατροί του Έλληνα υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται εδώ και 17 ημέρες στον «Ευαγγελισμό» μετά το ανεύρυσμα που υπέστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεραποντες ιατροί κατέγραψαν κάποιες αντιδράσεις, όπως οπτικές και κινητικές.

Θεωρείται ότι είναι θετικό -αν και πρώιμο- σημάδι για την κατάσταση της υγείας του.

Η διαδικασία της διακοπής των φαρμάκων της καταστολής έχει ολοκληρωθεί πριν από 10 ημέρες, αλλά ο ασθενής δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι σήμερα, Σάββατο, τον επισκέφτηκε εκ νέου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

