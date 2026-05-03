Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, με ισχύ από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.

Προειδοποίηση για καταιγίδες



Μετωπική διαταραχή αναμένεται να επηρεάσει το νησί, δίνοντας τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.



May 3, 2026

Σύμφωνα με το δελτίο που εκδόθηκε, αναμένονται μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες κατά διαστήματα, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά σε άλλες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η ένταση της βροχής ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.

Το δελτίο καιρού

Xαμηλή πίεση και σχετικά ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή μέχρι και τη Δευτέρα. Ασθενής ψηλή πίεση αναμένεται από την Τρίτη.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται αραιή σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, της ίδιας έντασης. Αργότερα θα ενισχυθούν σε ισχυρούς, 5 μποφόρ και τοπικά στα προσήνεμα πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί, 6 με 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά μέχρι ταραγμένη για να καταστεί σταδιακά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα παραμένει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ, και παροδικά τοπικά μέχρι σφοδροί, 6 με 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης και τοπικά κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Την Τρίτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες κυρίως μετά το μεσημέρι ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη αναμένεται να σημειώσει σταδιακά άνοδο για να συνεχίσει όμως να κυμαίνεται κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.