Ο πρόεδρος του Δημοκρατικούς Κόμματος στέλνει ηχηρό μήνυμα προς τους κεντρώους ψηφοφόρους για τη σημασία του Κέντρου στο κυπριακό πολιτικό σκηνικό και τον ιστορικό ρόλο του κόμματος του, ως του κατεξοχήν κεντρώου χώρου ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Ευελπιστεί ότι το ΔΗΚΟ θα συνεχίσει να έχει ρόλο πρωταγωνιστικό και ρυθμιστικό, λειτουργώντας ως εγγυητής σταθερότητας και ασφάλειας για την χώρα. Αναδεικνύει το πολιτικό στίγμα του Κέντρου στο Κυπριακό, ρίχνοντας το γάντι ξανά στο ΑΛΜΑ και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για τις θέσεις τους.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος στη συνέντευξή του στο «Φ», λέει το δικό του mea culpa στους πολίτες, εξηγώντας ότι στην προσπάθεια διαχείρισης των απανωτών κρίσεων που είχαν έρθει, από το μνημόνιο και το κούρεμα μέχρι την πανδημία, η καθημερινότητα των πολιτών ίσως να μην είχε τη σημασία που έπρεπε και για αυτό οι προτάσεις του ΔΗΚΟ επικεντρώνονται σε αυτό τα ζητήματα. Προειδοποιεί ότι επιστροφή σε πολιτικές που μας οδήγησαν στην χρεωκοπία, θα φέρουν πίσω τα κοινωνικά παντοπωλεία.

– Κρίσιμη εκλογική μάχη για το ΔΗΚΟ. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις σάς δείχνουν να έχετε υποχώρηση ποσοστών. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση;

– Μελετάμε όλες τις δημοσκοπήσεις και σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι υπάρχει βελτίωση από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση. Θεωρώ ότι όλα είναι ζήτημα συσπείρωσης. Εκεί επικεντρώνεται η προσπάθειά μας και είμαστε αισιόδοξοι ότι, με οργανωτική δουλειά, με το καλό ψηφοδέλτιο που έχουμε παρουσιάσει, αλλά και με την προβολή των θέσεων μας για σημαντικά ζητήματα, θα έχουμε καλά αποτελέσματα σε αυτές τις εκλογές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε έναν ρυθμιστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα Βουλή, λειτουργώντας ως εγγύηση ασφάλειας για τη σταθερότητα και την ομαλότητα της χώρας.

– Ο ρυθμιστικός ρόλος είναι και το στοίχημα για το ΔΗΚΟ στις εκλογές;

– Θεωρώ πως ναι και είμαι αισιόδοξος ότι θα τον έχουμε και στη νέα Βουλή ρυθμιστές.

– Αν είστε πέμπτο κόμμα και με μονοψήφια ποσοστά, όπως σας δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις, δεν θα μπορείτε να έχετε ρυθμιστικό ρόλο…

– Διαφωνώ μαζί σας, γιατί έχει σημασία τι ποσοστά και πόσες έδρες θα έχουν και οι υπόλοιποι. Δεν είναι σταθερό το πολιτικό σκηνικό αλλά ρευστό. Εμείς θεωρούμε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα εκπροσωπεί έναν σημαντικό πολιτικό χώρο, τον χώρο του Κέντρου και με βάση τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται να είναι το μόνο κόμμα του Κέντρου που μπορεί να έχει εκπροσώπηση στην επόμενη Βουλή. Το Δημοκρατικό Κόμμα ανέκαθεν ήταν το κατεξοχήν κόμμα του Κέντρου και εμείς θεωρούμε ότι το Κέντρο πρέπει να έχει και λόγο και ρόλο στην επόμενη Βουλή.

– Σάς κατηγορούν ότι κινδυνολογείτε όταν αναφέρεστε στο διακύβευμα των εκλογών. Μιλάτε για νέα οικονομική κρίση, αν επικρατήσουν οι λαϊκιστές, όπως λέτε, και διάφορα άλλα…

– Μα το έχουμε ξαναζήσει το έργο. Οι πολιτικές που σήμερα κάποιοι προωθούν είναι οι ίδιες πολιτικές που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία το 2013. Θεωρώ ότι ο κόσμος μπορεί πάρα πολύ εύκολα να δει ποιες πολιτικές μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα μπροστά και ποιες όχι. Το 2013 ήμασταν χρεοκοπημένοι. Ο κόσμος έψαχνε φαγητό στα κοινωνικά παντοπωλεία. Είχαμε 17% ανεργία.

Σήμερα έχουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Έχουμε πλήρη απασχόληση. Είμαστε στον μέσο όρο της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών και έχουμε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της ΕΕ. Επομένως, το ερώτημα που τίθεται είναι ποιες πολιτικές πέτυχαν αυτά τα αποτελέσματα, ποια κόμματα βοήθησαν με την υπευθυνότητα και τις αποφάσεις τους να είμαστε καλύτερα σήμερα σε σχέση με το 2013 και κατά πόσο θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία, ή, να ακολουθήσουμε πολιτικές που θα μας οδηγήσουν πίσω στο 2013.

– Γιατί θυμηθήκατε το 2004 και το Σχέδιο Ανάν; Αναφέρομαι στην πρόσφατη αντιπαράθεσή σας με τον εκ των επικεφαλής του Άλματος, τον κ. Χ. Τσούκα . Έχει σημασία τι αρθρογραφούσε κάποιος τότε;

– Επειδή θέλουμε να ξέρουμε ποιες θα είναι οι θέσεις του ΑΛΜΑ στο Κυπριακό. Αφού το ίδιο λέει ότι είναι «κεντρώο» κόμμα και προχθές ήταν η επέτειος των 22 χρόνων που έχουν περάσει από το δημοψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν, απλά ρωτήσαμε το ΑΛΜΑ να μας πει την άποψη του για τη στάση του Τάσσου Παπαδόπουλου για το Σχέδιο Ανάν. Αν συμφωνούν ή διαφωνούν με τη στάση του. Εμείς θεωρούμε ότι η στάση του ήταν σωστή, αξιοπρεπής και περήφανη. Ένας κεντρώος μπορεί να απαντήσει αυτή την ερώτηση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αντί όμως καθαρής απάντησης εδώ και μια εβδομάδα εισπράττουμε από το ΑΛΜΑ αλαζονεία, ποίηση και ακαδημαϊκές φλυαρίες.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης γιατί δεν μπορεί να απαντήσει σε μια τόσο απλή ερώτηση; Ποιους φοβάται και δεν θέλει να απαντήσει; Φοβάται ακραίους μέσα στο δικό του κόμμα; Φοβάται ότι οποιαδήποτε τοποθέτησή του σε σχέση με τον Τάσσο Παπαδόπουλο θα επηρεάσει μια δυνητική συνεργασία μεταξύ του ιδίου και του ΑΚΕΛ; Αν έτσι έχουν τα πράγματα τότε τίθεται το ερώτημα: Σε ποιους θα λογοδοτεί το ΑΛΜΑ στο Κυπριακό; Αύριο αν επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις ποιες θα είναι οι θέσεις του; Θα τις μάθουμε μετά τις εκλογές; Αφού θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις;

Εμείς θεωρούμε πως ιδιαίτερα οι κεντρώοι ψηφοφόροι πρέπει να γνωρίζουν τις θέσεις όλων μας στο Κυπριακό και έχουμε καλέσει το ΑΛΜΑ να σταματήσει να κρύβεται και να μας τις πει.

– Ναι, αλλά θα σας απαντούσε κάποιος ότι επιτίθεστε στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος λέει για το Άλμα ότι είναι το νέο μεταρρυθμιστικό Κέντρο και σας απορροφά ψήφους…

– Τι σχέση έχει αυτό με τις θέσεις τους στο Κυπριακό; Γιατί φοβούνται να τοποθετηθούν εάν είναι ένα κεντρώο κόμμα; Απλά δεν είναι.

– Τόσα χρόνια, όμως, όταν ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ήταν Γενικός Ελεγκτής, πολλές φορές χρησιμοποιούσατε εκθέσεις και πορίσματά του για να ασκείτε αντιπολίτευση.

– Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς στηρίξαμε τον θεσμό του Γενικού Ελεγκτή όπως κάνουμε και σήμερα, για παράδειγμα στηρίξαμε τον ΓΕ παρά του ότι έχει εκδώσει μια επικριτική έκθεση για το Ταμείο Αλληλεγγύης. Για εμάς η στήριξη των θεσμών δεν είναι προσωπικό ζήτημα αλλά θέμα αρχής. Είμαστε ένα από τα κόμματα που είχαν έντονες απόψεις και συνεχίζουμε να έχουμε έντονες απόψεις για ζητήματα διαπλοκής και διαφθοράς και δεν διστάσαμε να τα βάλουμε με την Κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη για αυτά τα ζητήματα.

Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι, επειδή στηρίξαμε τον θεσμό του Γενικού Ελεγκτή, ότι θα πρέπει να συμφωνούμε στο διηνεκές με οποιεσδήποτε πολιτικές θέσεις έχει ο κ. Μιχαηλίδης. Ο κ. Μιχαηλίδης έχει πλέον αποφασίσει να γίνει κομματάρχης και είναι απόλυτο δικαίωμα του. Και από τη στιγμή που έχει επιλέξει να γίνει κομματάρχης και εμείς δικαιούμαστε να ζητάμε τις θέσεις του για σημαντικά ζητήματα όπως είναι το Κυπριακό καθώς θεωρούμε ότι οι θέσεις του κάθε κόμματος στο Κυπριακό έχουν τεράστια σημασία.

Εάν αύριο επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, ποιες θα είναι οι θέσεις τους; Αν ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης θα αρνείται ή θα φοβάται να τοποθετηθεί επί του Κυπριακού επειδή θα φοβάται ότι αυτό θα του χαλάσει τους σχεδιασμούς του με άλλα κόμματα, αυτό ενδεχομένως να πρέπει να το γνωρίζουν οι ψηφοφόροι, ιδιαίτερα οι κεντρώοι.

– Μα τον στηρίξατε όταν παύθηκε για ανάρμοστη συμπεριφορά.

– Όντως, γιατί για εμάς ήταν θέμα αρχής να στηρίξουμε τον θεσμό του Γενικού Ελεγκτή. Θεωρήσαμε ότι τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου τότε δεν στοιχειοθετούσαν τον τερματισμό του. Έκτοτε όμως, έχουν έρθει καινούργια στοιχεία στην επιφάνεια. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στις καταγγελίες του κ. Χασαπόπουλου και άλλων λειτουργών για τη συμπεριφορά του.

Δυστυχώς, με ανησυχία βλέπουμε πληροφορίες που δείχνουν ότι ο κ. Μιχαηλίδης συμπεριφερόταν με έναν τρόπο που δεν περιποιούσε τιμή στον θεσμό του Γενικού Ελεγκτή, αλλά αντίθετα, λειτουργούσε καταχρηστικά και με μια εμμονή για την αυτοπροβολή του. Όταν κάποιος αναλογιστεί το τι λένε οι καταγγελίες του κ. Χασαπόπουλου, τότε αυτό σίγουρα είναι ένα νέο στοιχείο και επιλήψιμο.

Ο κ. Χασαπόπουλος ήταν το δεξί του χέρι και σήμερα ισχυρίζεται ότι ο κ. Μιχαηλίδης λειτουργούσε υπόγεια, υποχθόνια και κατά παράβαση των καθηκόντων που έχει ένας Γενικός Ελεγκτής για να βάλλει κατά εκείνων που θεωρούσε πολιτικούς του αντιπάλους, με στόχο την αυτοπροβολή του.

– Ο ίδιος, όμως, απάντησε και απέρριψε τους ισχυρισμούς Χασαπόπουλου. Έχετε στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτές τις καταγγελίες;

– Μα έχει δημοσιοποιήσει μηνύματα ο κ. Χασαπόπουλος και ο κ. Μιχαηλίδης δεν έχει ισχυριστεί πως είναι πλαστά αυτά τα μηνύματα. Ας γίνει λοιπόν έρευνα για να δούμε ποιος λέει την αλήθεια. Δεν είναι αυτό που ο και ο ίδιος έχει πει για τον κ. Παπαδάκη;

-Ο Μ. Δρουσιώτης τις προηγούμενες μέρες έκανε μια ανάρτηση με την οποία αναφέρεται στο δικηγορικό γραφείο «Τάσσος Παπαδόπουλος», λέγοντας ότι έχει πάρει, κατά τον ισχυρισμό του, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για νομική υποστήριξη του Συνεργατισμού και στη συνέχεια το ΔΗΚΟ ψήφιζε νομοσχέδια για τις εκποιήσεις κ.τ.λ.

– Είναι ξεκάθαρο ότι ο κ. Δρουσιώτης τελεί υπό πανικό λόγω του φιάσκου της υπόθεσης «Σάντη» και επομένως συνεχίζει την τακτική του «ρίχνουμε λάσπη και κάτι θα κολλήσει». Αυτό φαίνεται να είναι ένα νέο σενάριο συνωμοσίας. Κατ’ αρχάς, έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές σε αυτές τις ανυπόστατες κατηγορίες.

Πρώτον, δεν έχω σχέση με οποιοδήποτε δικηγορικό γραφείο. Ούτε μέτοχος είμαι σε δικηγορικό γραφείο ούτε και ασκώ τη δικηγορία από το 2014. Επομένως δεν ευσταθούν καθόλου οποιοιδήποτε ισχυρισμοί που αφορούν εμένα.

Επιπρόσθετα, απλά ο κ. Δρουσιώτης ψεύδεται. Το ποσό που αναφέρει είναι οι συνολικές αμοιβές του συγκεκριμένου γραφείου για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν για πάνω από μια δεκαετία όταν ήταν δικηγόροι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (και όχι του Συνεργατισμού) και όχι ως «μια πληρωμή» που δήθεν έγινε «πριν από την ψηφοφορία» όπως ψευδώς ισχυρίζεται. Απλά προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τη «Σάντη» με λάσπη.

– Η προεδρία της Βουλής σάς ενδιαφέρει ως η πρώτη πολιτική πράξη μετά τις βουλευτικές εκλογές;

– Θεωρούμε ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά είναι μια θεωρητική, ακαδημαϊκή συζήτηση, χωρίς να ξέρει κάποιος τα αποτελέσματα των εκλογών και ποιες έδρες θα έχει το κάθε κόμμα στην επόμενη Βουλή. Επομένως, εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτήν τη συζήτηση.

Πρώτον, γιατί είναι μια ανούσια συζήτηση χωρίς να γνωρίζεις ποια είναι τα δεδομένα σε περίπτωση εκλογής. Και, δεύτερον, εμείς δεν υποτιμούμε τη νοημοσύνη του κόσμου. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι το τι θα προτείνουμε, πως θα λύσουμε τα προβλήματα. Το τι θα γίνει την επόμενη ημέρα για την προεδρία της Βουλής δεν θεωρώ ότι είναι μέσα στις προτεραιότητες του κόσμου.

– Το μετεκλογικό σκηνικό πώς το βλέπετε; Πόσο σας ανησυχεί και γιατί;

– Θεωρώ ότι υπάρχει, δυστυχώς, ένα κλίμα απογοήτευσης, τοξικότητας και θυμού μέσα στην κοινωνία, για τους λόγους που έχω αναφέρει προηγουμένως. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θεωρούμε ότι υφίσταται ο κίνδυνος κάποιοι να εκμεταλλευτούν αυτήν την απογοήτευση και να προωθήσουν πολιτικές που θα είναι επικίνδυνες και επιζήμιες για τον τόπο και ιδιαίτερα για την οικονομία. Είναι σεβαστό να ασκείται κριτική στους θεσμούς. Είναι όμως άλλο πράγμα κάποιοι να θέλουν να διαλύσουν και να καταστρέψουν τον κάθε θεσμό απλά και μόνο για να οδηγήσουν τη χώρα στο χάος.

– Το θέμα των εκποιήσεων μονοπώλησε, κατά κάποιον τρόπο, και την κοινοβουλευτική δράση τους τελευταίους μήνες. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι, ότι άγεστε πολλές φορές από αυτό που κατηγορείτε ως «λαϊκισμό», αν λάβουμε υπόψη ότι ψηφίσατε πολλές αντισυνταγματικές νομοθεσίες…

– Θεωρώ πως η πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης για 12 μήνες θα είναι η μόνη πρόταση που θα κριθεί συνταγματική. Εμείς εκτιμούμε ότι η πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος θα παραμείνει ως η μόνη ουσιαστική πρόταση που θα προσφέρει ένα δίχτυ ασφαλείας στους καλόπιστους δανειολήπτες.

Θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ισορροπία μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων, των εταιρειών διαχείρισης δανείων και των καλόπιστων δανειοληπτών. Εμείς είχαμε προειδοποιήσει τον κόσμο να μην ακούει εύηχα συνθήματα σε σχέση με αυτό το πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί αντισυνταγματικές προτάσεις που ηχούν εύηχα, που όμως, δεν θα εφαρμοστούν ποτέ, δεν συνιστούν προστασία αλλά κοροϊδία. Προτάσεις που δεν θα εφαρμοστούν δεν μπορούν να προστατεύσουν κανέναν.

– Και αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα στη ρίζα του;

– Το πρόβλημα στη ρίζα του είναι πρόβλημα του ψηλού δανεισμού. Δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι ότι το 2013 λήφθηκαν καταστροφικές αποφάσεις για την κυπριακή οικονομία και τους Κύπριους δανειολήπτες. Θεωρούμε ότι εκείνες οι αποφάσεις οδήγησαν στο κούρεμα των καταθέσεων και στο ξεπούλημα των περιουσιών των Κυπρίων που βλέπουμε σήμερα. Είναι αυτές οι αποφάσεις που, δυστυχώς, έχουν φέρει όλες τις δυσάρεστες συνέπειες που κληθήκαμε να διαχειριστούμε όλα αυτά τα χρόνια.

Το θετικό σε αυτή την πορεία είναι ότι, με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, πετύχαμε να βγάλουμε τη χώρα από το μνημόνιο μέσα σε τρία χρόνια. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα χρειάστηκε πάνω από μια δεκαετία για να βγει από το δικό της μνημόνιο. Και βοηθήσαμε, τουλάχιστον ως Δημοκρατικό Κόμμα, να ορθοποδήσει η χώρα, να φύγουμε από τη χρεοκοπία και να βάλουμε την κυπριακή οικονομία σε μια πορεία ανάπτυξης.

Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η πορεία πρέπει να συνεχιστεί και φοβόμαστε πολύ ότι, αν εφαρμοστούν ξανά οι πολιτικές που μας οδήγησαν σε χρεοκοπία το 2013, θα οδηγηθούμε εκ νέου σε περιπέτειες.

– Εξακολουθούν όμως οι πολίτες να αντιμετωπίζουν προβλήματα.

– Φυσικά και υπάρχουν προβλήματα. Δεν ισχυριστήκαμε ποτέ το αντίθετο. Απλά λέμε ότι είμαστε καλύτερα απ’ ότι ήμασταν. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και το εξής: δυστυχώς, τα προηγούμενα χρόνια πηγαίναμε από τη μία κρίση στην άλλη και, στην προσπάθειά μας να διαχειριστούμε τη μία κρίση μετά την άλλη, τη χρεοκοπία, τα κουρέματα, τον Συνεργατισμό, την COVID και πολλά άλλα, ίσως να μην δώσαμε την απαραίτητη σημασία που έπρεπε στα προβλήματα της καθημερινότητας.

Τα προβλήματα που πιέζουν τα κυπριακά νοικοκυριά, τις οικογένειες, τις ευάλωτες ομάδες, τους συνταξιούχους μας. Αναγνωρίζουμε αυτό το κενό και οφείλουμε να απολογηθούμε προς τον κόσμο γιατί ίσως να μην είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία σε αυτά τα προβλήματα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο οι προτάσεις του Δημοκρατικού Κόμματος σήμερα επικεντρώνονται ακριβώς σε αυτά τα ζητήματα, στα ζητήματα της καθημερινότητας: πώς θα συνεχιστεί η ανάπτυξη της οικονομίας, ο πληθωρισμός και η ακρίβεια, το στεγαστικό, τα ζητήματα που αφορούν τη διαφθορά και τη διαπλοκή και πολλά άλλα.

– Γιατί να ψηφίσει κάποιος το Δημοκρατικό Κόμμα σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές;

– Επειδή έχουμε μια ειδοποιό διαφορά με τα κόμματα διαμαρτυρίας. Ο καθένας μπορεί να λέει ωραία λόγια. Εμείς όμως έχουμε αποδείξει ότι είμαστε αποτελεσματικοί στην πράξη. Φέρνουμε αποτέλεσμα. Να αναφερθώ μόνο στην τελευταία περίοδο. Είναι πρωτοβουλίες του Δημοκρατικού Κόμματος που πέτυχαν τη βελτίωση της διαχείρισης του μεταναστευτικού η οποία έχει φέρει θεαματικά αποτελέσματα.

Δικές μας πρωτοβουλίες οδήγησαν στις συμφωνίες που οδήγησαν στη φορολογική μεταρρύθμιση, στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, στην στήριξη των προσφύγων μας, στα κίνητρα που δόθηκαν για τον τομέα της τεχνολογίας, που σήμερα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς της οικονομίας. Συμμετέχουμε στη διακυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη και μέσω αυτής της συμμετοχής μας μπορούμε να εφαρμόσουμε άμεσα πολιτικές ωφέλιμες για την κοινωνία, τον τόπο και τον λαό μας. Αυτή είναι η δική μας διαφορά. Εμείς δεν μένουμε στα λόγια. Εμείς υλοποιούμε.