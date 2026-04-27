Υπόγειο πόλεμο από πλευράς Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Οδυσσέα Μιχαηλίδη κατά του ΑΚΕΛ βλέπουν να βρίσκεται σε εξέλιξη στην Εζεκία Παπαϊωάννου. Κινήσεις οι οποίες, όπως εκτιμούν, έχουν ως στόχο την εκ των έσω αποδυνάμωση του κόμματος, τη δημιουργία κλίματος εσωστρέφειας, αλλά και κλίματος απαξίωσης έναντι της ηγεσίας του κόμματος της Αριστεράς. Οι υψηλοί τόνοι μεταξύ Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Γιώργου Λουκαΐδη δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά ένδειξη ενός ανοικτού πολέμου στον οποίο οδηγούνται οι δύο πλευρές, με ορίζοντα όχι μόνο την κάλπη των βουλευτικών εκλογών, αλλά και τις συμμαχίες για την Προεδρία της Βουλής.

«Η Ειρήνη πρότεινε Νικόλα…»

Σημείο αναφοράς των τελευταίων ημερών ήταν η έντονη τηλεοπτική αντιπαράθεση στο OMEGA, την Παρασκευή το βράδυ, μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΑΚΕΛ, Γιώργου Λουκαΐδη, και της υποψήφιας πλέον με το ΑΛΜΑ, Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Η τελευταία επανέλαβε τις κατηγορίες κατά του ΑΚΕΛ σε σχέση με τη συζήτηση του ονόματος του Γιώργου Παμπορίδη για τις προεδρικές εκλογές του 2023, υποστηρίζοντας ότι αυτός ήταν ο λόγος που διαφώνησε με την ηγεσία. Σημείωσε ότι για την ίδια η επιλογή για τις προεδρικές εκλογές ήταν ο Αχιλλέας Δημητριάδης και ότι δεν μπορούσε να στηρίξει τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, που ήταν ο διαπραγματευτής του Νίκου Αναστασιάδη. Πρόκειται για αναφορές τις οποίες επικαλείται συχνά το τελευταίο διάστημα η κ. Χαραλαμπίδου.

Ο Γιώργος Λουκαΐδης απάντησε αναλόγως σε όλα όσα τέθηκαν από μέρους της. Ωστόσο, στην Εζεκία Παπαϊωάννου είναι έντονα ενοχλημένοι με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, όχι τόσο για όσα δηλώνει δημόσια, αλλά για ενέργειες που, όπως υποστηρίζουν, κάνει στο παρασκήνιο. Στα κομματικά γραφεία φτάνουν συνεχώς πληροφορίες για παρενόχληση στελεχών και μελών του κόμματος από την τέως βουλεύτριά τους. Όπως λέγεται, μάλιστα, επιχειρείται προσπάθεια δημιουργίας αμφιβολιών για τη σχέση εμπιστοσύνης της ηγεσίας προς αυτούς.

Πηγές από την Εζεκία Παπαϊωάννου σχολίαζαν πως δεν μπορεί η κ. Χαραλαμπίδου να αναφέρεται συνεχώς στο θέμα Παμπορίδη, το οποίο, όπως αναφέρουν, ποτέ δεν συζητήθηκε επίσημα, ενώ η ίδια, όπως ισχυρίζονται, είχε προτείνει σε μία συνάντηση τη στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Το ερώτημα γιατί δεν αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα από τότε προβάλλεται έντονα από πλευράς ΑΚΕΛ.

«Διεφθαρμένος ο Στέφανος;»

Στο ΑΚΕΛ, όμως, είναι έντονα ενοχλημένοι και με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για αναφορές και υπονοούμενά του σε σχέση με τον γ.γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, τον οποίο «τσουβάλιασε», όπως σημειώνουν, σε όλα και όλους όσοι κατηγορούνται ως διεφθαρμένοι.

«Με τον Στέφανο μπορείς να διαφωνείς επί πολιτικών, επί απόψεων, επί χειρισμών κ.λπ. Είναι ποτέ δυνατό να αφήνεται ως υπονοούμενο ότι είναι διεφθαρμένος ο Στέφανος; Είναι ντροπή και πραγματικά πολύ επικίνδυνη αυτή η ισοπέδωση των πάντων που επιχειρείται», σημείωναν πηγές από το ΑΚΕΛ.

Το όλο σκηνικό φαίνεται ότι απομακρύνει όλο και περισσότερο το σενάριο συνεργασίας ΑΚΕΛ και Άλματος για την Προεδρία της Βουλής. Πρόκειται για ένα ακόμη ζήτημα για το οποίο είναι εξοργισμένοι στο κόμμα της Αριστεράς τόσο με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη όσο και με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, θεωρώντας ότι γίνεται προσπάθεια να «παγιδεύσουν» το ΑΚΕΛ, θέτοντάς το ενώπιον διλήμματος μεταξύ υποψηφίου της Δεξιάς και της Ειρήνης Χαραλαμπίδου.

Το μέτωπο Οδυσσέα με την Πινδάρου

Ανοικτό μέτωπο και με τον ΔΗΣΥ συντηρεί ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Εντύπωση προκάλεσε η προχθεσινή αναφορά του κατά του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Ονούφριου Κουλλά, για τον οποίο ουσιαστικά άφησε αιχμές για υπόθεση διαφθοράς που πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω, στο 2013.

«Το καλοκαίρι του 2013, όταν ήταν ακόμη δημόσιος υπάλληλος, ο κ. Κουλλά παράνομα διορίστηκε Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ενώ αυτό ήταν ασυμβίβαστο. Τον Φεβρουάριο του 2014 αναγκάστηκε να παραιτηθεί.

Λίγες ημέρες πριν παραιτηθεί, ο κ. Κουλλά έδωσε στον τότε δήμαρχο Αντρέα Λουρουτζιάτη μια πολύ περίεργη, έως σκανδαλώδη, γνωμάτευση, στην οποία, χρησιμοποιώντας πρωτοφανή επιχειρήματα, κατέληξε ότι δήθεν θα μπορούσε το κράτος να επεκτείνει την αμαρτωλή σύμβαση της Κόσιης κατά δέκα χρόνια. Το έπραξε μάλιστα χωρίς να κοινοποιήσει το μέτρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως όφειλε. Δύο χρόνια μετά, ο Λουρουτζιάτης συνελήφθη και καταδικάστηκε ότι πήρε μίζες για να προωθήσει αυτή τη δεκαετή επέκταση.

Άξιος, λοιπόν, εκπρόσωπός σας ο κ. Κουλλά, αγαπητή Αννίτα. Άλλωστε, όπως λέει και ο λαός, «όμοιος ομοίω αεί πελάζει».

Συνεχίστε τον ίδιο κατήφορο, όπως σας δίδαξε ο Νίκος Αναστασιάδης», έγραψε.

Γιατί τώρα;

Το ερώτημα που εγείρεται, βέβαια, σε αυτή την περίπτωση είναι γιατί η συγκεκριμένη αναφορά δεν έγινε νωρίτερα από μέρους του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, όταν ήταν ακόμη Γενικός Ελεγκτής. Ο ίδιος ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ κάλεσε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη σε debate, για να συζητήσουν για όλες τις υποθέσεις στις οποίες οι αποφάσεις και οι υποδείξεις του στοίχισαν στο κράτος αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Μήνυμα Προέδρου για μνημόσυνο Λυσσαρίδη

Η γνωστή προσέγγιση του Βάσου Λυσσαρίδη «περί εμπλεκόμενων συμφερόντων» είναι «ακριβώς αυτό που βιώνουμε σήμερα», δήλωσε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος παρέστη στο ετήσιο μνημόσυνο του ιδρυτή και πρώην Προέδρου της ΕΔΕΚ, στον Ιερό Ναό Αγίων Ομολογητών, στη Λευκωσία.

Ο Πρόεδρος είπε, σε δηλώσεις του μετά το μνημόσυνο, ότι πολλές από τις παρακαταθήκες του Βάσου Λυσσαρίδη, «είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί, είναι απόλυτα επίκαιρες και σήμερα».

Πρόσθεσε ότι τιμάται «μια προσωπικότητα που, οφείλουμε να το πούμε, τίμησε την πολιτική ζωή της Κύπρου» και «ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του κυπριακού λαού, ακόμη και πριν από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Είπε ακόμη ότι ο Βάσος Λυσσαρίδης ήταν μια προσωπικότητα «με καθαρό λόγο, με ξεχωριστό όραμα».

Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι, στη βάση και αυτής της προσέγγισης, η Κυβέρνηση εργάζεται για να αναβαθμίσει την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, να ισχυροποιήσει τη χώρα και, μέσα από αυτό, να πετύχει «τον στόχο της απελευθέρωσης και επανένωσης του τόπου».

ΕΔΕΚ: Στόχος οι τέσσερις βουλευτές

Η ΕΔΕΚ είναι ένα κόμμα με βαριά ιστορία, αλλά και ένα κόμμα με μέλλον, είπε στο ΚΥΠΕ χθες ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Αναστασίου, σημειώνοντας ότι στόχος της ΕΔΕΚ στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές είναι να επανεκλέξει τέσσερις βουλευτές.

Ο Νίκος Αναστασίου είπε ότι «στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τους 4 βουλευτές. Θέλουμε να έχουμε μία σωστή κοινοβουλευτική παρουσία, ούτως ώστε να μπορούμε να διαδραματίσουμε τον ρυθμιστικό μας ρόλο. Θεωρώ ότι είναι ένας στόχος ο οποίος θα επιτευχθεί, αν τα αποτελέσματά μας κυμανθούν στο 5-6%».

Σημείωσε ότι το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό. «Είχαμε απογοητεύσει. Θεωρώ ότι η ΕΔΕΚ θα πρέπει να στρέψει την προσοχή της κατά κύριο λόγο στον κόσμο της, για να υπάρξει η απαραίτητη συσπείρωση, ούτως ώστε να πετύχουμε τον στόχο μας», είπε.

Νικόλας vs Τσούκας

Έντονη αντιπαράθεση βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ ΔΗΚΟ και Άλματος σε σχέση με το σχέδιο Ανάν και την αρθρογραφία του Χαρίδημου Τσούκα, επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Άλματος, την εποχή του Σχεδίου Ανάν. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, μετά την κόντρα του Σαββάτου, επανήλθε χθες, αφήνοντας αιχμές για τη μη τοποθέτηση από μέρους του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

«Επειδή είδαμε πως το ΑΛΜΑ απέφυγε να εκδώσει οποιαδήποτε ανακοίνωση για την επέτειο του δημοψηφίσματος, απευθύναμε μια απλή ερώτηση προς τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη:

«Πιστεύει πως η στάση του Τάσσου Παπαδόπουλου κατά το δημοψήφισμα ήταν σωστή και περήφανη ή όχι;»

Αντί μιας απλής απάντησης, εδώ και δύο μέρες εισπράττουμε αλαζονεία, έπαρση, ποίηση και ακαδημαϊκές φλυαρίες.

Τόσο πολύ φοβάται το ΑΚΕΛ και τους ακραίους στο κόμμα του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, που δεν μπορεί να απαντήσει σε ένα απλό ερώτημα;», διερωτήθηκε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος κάλεσε τους κεντρώους ψηφοφόρους να προβληματιστούν.

«Ενόψει των υπεκφυγών της ηγεσίας του ΑΛΜΑ, οι κεντρώοι ψηφοφόροι θα πρέπει να προβληματιστούν και να διερωτηθούν: σε ποιους θα λογοδοτεί στο μέλλον ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και ποιες θα είναι οι θέσεις του στο Κυπριακό;», κατέληξε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ.

«Χρειάζεται ένα ισχυρό ΔΗΚΟ»

Η Κύπρος χρειάζεται ένα δυνατό Δημοκρατικό Κόμμα, που μπορεί να φέρνει αποτελέσματα και να παίρνει τη χώρα μπροστά, ανέφερε το Σάββατο ο Πρόεδρός του, Νικόλας Παπαδόπουλος, κατά την ομιλία του ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗΚΟ, κατά την οποία επικυρώθηκαν τα ψηφοδέλτια του κόμματος για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι το κόμμα εισέρχεται «στην τελική ευθεία των εκλογών», τονίζοντας την ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών και πλήρη κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού. «Δεν θα αφήσουμε τίποτα στην τύχη», ανέφερε και κάλεσε όλα τα στελέχη να προσεγγίσουν «και τον τελευταίο ψηφοφόρο».