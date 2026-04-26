Μυστηριώδεις σχηματισμούς που μοιάζουν με «λέπια δράκου» κατέγραψε το ρόβερ Curiosity της NASA σε απομακρυσμένη περιοχή του Άρη, προκαλώντας ενδιαφέρον και ερωτήματα στην επιστημονική κοινότητα.

Οι εικόνες τραβήχτηκαν καθώς το Curiosity κινούνταν προς έναν νεαρό κρατήρα στις πλαγιές του Aeolis Mons, μέσα στον Gale Crater. Αυτό που αντίκρισαν οι επιστήμονες δεν ήταν απλώς ασυνήθιστο ήταν μαζικό. Ολόκληρη η περιοχή φαίνεται να καλύπτεται από χιλιάδες πολυγωνικούς σχηματισμούς που σχηματίζουν μοτίβα σαν κηρήθρα, εκτεινόμενα για μέτρα.

(Image credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS/Kevin M. Gill)

Οι φωτογραφίες, που δημοσιεύθηκαν στα μέσα Απριλίου, έγιναν γρήγορα viral. Ο μηχανικός της NASA Κέβιν Γκριλ παρουσίασε μάλιστα μια εντυπωσιακή έγχρωμη εκδοχή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη «δραματική» όψη των σχηματισμών. Στα social media, πολλοί χρήστες δεν άργησαν να μιλήσουν για «απολιθωμένα δέρματα εξωγήινων» ή «ίχνη αρχαίων πλασμάτων».

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι τουλάχιστον προς το παρόν λιγότερο μυθική. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα «λέπια» μπορεί να σχετίζονται με αρχαίες γεωλογικές διεργασίες. Παρόμοια μοτίβα έχουν συνδεθεί στο παρελθόν με την αποξήρανση λάσπης ή την κίνηση πάγου κάτω από την επιφάνεια του Άρη.

Παρόλα αυτά, αυτό που προκαλεί πραγματική εντύπωση είναι η τεράστια συγκέντρωση αυτών των σχηματισμών. Όπως εξηγεί η πλανητική επιστήμονας Αμπιγκέιλ Φρέιμαν, «έχουμε ξαναδεί τέτοιες υφές, αλλά ποτέ σε τόσο μεγάλη έκταση».

(Image credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Το Curiosity έχει ήδη συλλέξει κρίσιμα δεδομένα και εικόνες που ίσως δώσουν απαντήσεις στο μυστήριο. Μέχρι τότε, οι εικασίες συνεχίζονται.

Και αν αναρωτιέσαι γιατί όλοι βλέπουν δράκους και εξωγήινους εκεί που υπάρχουν μόνο βράχια, η απάντηση βρίσκεται σε ένα γνωστό φαινόμενο: την Παρειδωλία την τάση του ανθρώπινου εγκεφάλου να αναγνωρίζει γνώριμα σχήματα σε τυχαία μοτίβα.

Άρα, είναι τελικά ο Άρης γεμάτος δράκους; Ή μήπως απλώς το μυαλό μας παίζει παιχνίδια; Η απάντηση ίσως είναι πιο «γήινη» απ’ όσο φανταζόμαστε αλλά εξίσου συναρπαστική.

