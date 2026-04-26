Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Washington Hilton, στην Connecticut Avenue, παρουσία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επανέφερε στο προσκήνιο την ιστορική σύνδεση του ξενοδοχείου με την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρόναλντ Ρίγκαν.

Στο ίδιο ξενοδοχείο είχε σημειωθεί το 1981 η απόπειρα σε βάρος του τότε Προέδρου των ΗΠΑ, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στο νέο περιστατικό ασφαλείας.

Η ένοπλη επίθεση έλαβε χώρα στις 30 Μαρτίου 1981, όταν ο δράστης, Τζον Χίνκλεϊ Τζούνιορ, πυροβόλησε τον Ρίγκαν καθώς επέστρεφε στη λιμουζίνα του μετά από μια ομιλία μέσα στο ξενοδοχείο.

Ο Χίνκλεϊ πίστευε ότι η επίθεση θα εντυπωσίαζε την ηθοποιό Τζόντι Φόστερ, με την οποία είχε αναπτύξει μια εμμονή αφότου την είδε στην ταινία του 1976 «Ο Ταξιτζής».

Ο Ρίγκαν επέζησε, αλλά τραυματίστηκε σοβαρά από μια σφαίρα που εξοστρακίστηκε από το πλάι μιας προεδρικής λιμουζίνας και τον χτύπησε στον κορμό, σπάζοντας ένα πλευρό και τρυπώντας έναν από τους πνεύμονές του. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο κοντινό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τζορτζ Ουάσινγκτον και τελικά πήρε εξιτήριο στις 11 Απριλίου.

Ο τότε γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζέιμς Μπρέιντι, τραυματίστηκε στο ίδιο περιστατικό, όπως και ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας και ένας τοπικός αξιωματικός του Μητροπολιτικού Αστυνομικού Τμήματος.

Ο Μπρέιντι υπέστη εγκεφαλική βλάβη κατά τη διάρκεια του περιστατικού και έμεινε ανάπηρος για το υπόλοιπο της ζωής του. Τα τραύματά του τον βασάνισαν για το υπόλοιπο της ζωής του και συνέβαλαν στον θάνατό του το 2014.

Τον επόμενο χρόνο, ο Χίνκλεϊ κρίθηκε αθώος λόγω παραφροσύνης, αλλά κλείστηκε σε ένα τμήμα υψίστης ασφαλείας του Νοσοκομείου St Elizabeth’s της Ουάσινγκτον μέχρι να πάρει εξιτήριο το 2016.

Μια πλάκα υπάρχει στον τόπο των πυροβολισμών στο πλάι του ξενοδοχείου για να θυμίζει το περιστατικό.

cnn.gr