Σε υψηλούς τόνους και με πολιτικές αντιπαραθέσεις που «άναψαν φωτιές» στο στούντιο, προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (24/04) η τρίτη μεγάλη δημοσκόπηση του OMEGA Channel, στο πλαίσιο της εκπομπής «OMEGA Δημοκρατία», ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών.

Κατά τη διάρκεια της αρχικής συζήτησης, δεν άργησε να προκύψει ένταση ανάμεσα στον Γιώργο Λουκαΐδη και την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, με επίκεντρο τη στάση του ΑΚΕΛ απέναντι στο Άλμα και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Ο κ. Λουκαΐδης υποστήριξε ότι το ΑΚΕΛ, όταν αναφέρεται στο Άλμα, απλώς επισημαίνει τις θέσεις που το ίδιο το κόμμα διακηρύσσει, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «είναι υπέρ του ΝΑΤΟ και πιο κοντά στον ΔΗΣΥ στην οικονομία».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κ. Χαραλαμπίδου, η οποία επανέφερε στο προσκήνιο τις Προεδρικές εκλογές του 2023, αφήνοντας αιχμές για τις επιλογές του ΑΚΕΛ εκείνη την περίοδο, με αποτέλεσμα η αντιπαράθεση να κλιμακωθεί.

Χαραλαμπίδου: «Δεν είναι ο Οδυσσέας που επέλεξε μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ να τον βάλει υποψήφιο Πρόεδρο»

Λουκαΐδης: «Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς»

Χαραλαμπίδου: «Το επιβεβαίωσε και ο κ. Παμπορίδης»

Λουκαΐδης: «Αλλάξατε κόμμα, δεν μας χαροποιεί, μας στενοχωρεί»

Χαραλαμπίδου: «Στηρίξατε μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ και δεν είχατε κανένα πρόβλημα»

Λουκαΐδης: «Δείχνει αγνωμοσύνη η συμπεριφορά της Ειρήνης – το ΑΚΕΛ πήρε απόφαση και στήριξε Μαυρογιάννη»

Χαραλαμπίδου: «Και ο Μαυρογιάννης ήταν διαπραγματευτής του Αναστασιάδη. Δεν θα υποστήριζα άνθρωπο του Αναστασιάδη»

Λουκαΐδης: «Σάββατο βράδυ έπρεπε να γίνει για να στηρίξει Μαυρογιάννη»

Χαραλαμπίδου: «Εγώ στήριζα τον κ. Δημητριάδη, κύριε Λουκαΐδη»

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος Σωτήρης Παρούτης έθεσε στον κ. Λουκαΐδη το ερώτημα κατά πόσο το ΑΚΕΛ θα μπορούσε να στηρίξει την Ειρήνη Χαραλαμπίδου για την Προεδρία της Βουλής. Η απάντηση του εκπροσώπου του κόμματος ήταν αιχμηρή: «Προσπαθεί να μας πείσει να είμαστε ανοικτοί σε τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά βλέπετε πώς συμπεριφέρεται».