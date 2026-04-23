Η τρυφερότητα με την οποία εργαζόμενος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος υποδέχτηκε αδέσποτες γάτες που ταξίδεψαν στην Αθήνα για να μείνουν στα παντοτινά τους σπίτια έγινε viral στο διαδίκτυο.

Η Αλεξάντρα Ράτλιφ διευθύνει καταφύγιο ζώων στην Κρήτη, το «McQueens Rescues» και πρόσφατα ταξίδεψε αεροπορικώς με αρκετές γάτες που είχαν υιοθετηθεί. Τα αεροπορικά ταξίδια είναι αγχωτικά για τα κατοικίδια, ειδικά όταν είναι στον χώρο των αποσκευών.

Όταν η πτήση προσγειώθηκε στην Αθήνα, η Ράτλιφ παρακολουθούσε προσεκτικά από το παράθυρο του αεροπλάνου την αποβίβαση των ζώων και εντυπωσιάστηκε από τη συμπεριφορά του εργαζόμενου που έσκυβε για να δει στον ιμάντα τις γάτες και τις χαιρετούσε αγγίζοντας τα πορτάκια ενώ στη συνέχεια τοποθετούσε με προσοχή στη σειρά τα κλουβάκια.

Η Ράτλιφ συγκινήθηκε από την χειρονομία και έγραψε κάτω από το βίντεο: «Σ’ ευχαριστώ που επέλεξες την καλοσύνη» ενώ πρόσθεσε στη λεζάντα: «Σε έναν κόσμο που κινείται με γρήγορους ρυθμούς, εσύ επέλεξες την καλοσύνη. Ίσως νομίζεις ότι ήταν απλώς η δουλειά σου, αλλά τα έκανες σε μια τρομακτική στιγμή να νιώσουν ασφάλεια! Καλοί άνθρωποι σαν εσένα κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Ελπίζω αυτό το μήνυμα να φτάσει σε σένα».

«Ήταν μια τόσο γλυκιά στιγμή. Αρχικά μοιράστηκα το βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα με την ελπίδα ότι θα με βοηθούσε να βρω τον άντρα στο βίντεο για να τον ευχαριστήσω. Επειδή δεν έχω πολλούς ακόλουθους, δεν περίμενα ποτέ να τραβήξει τόσο μεγάλη προσοχή ή ότι θα μπορούσα πραγματικά να τον βρω, αλλά γρήγορα έγινε viral», είπε η Ράτλιφ στο Newsweek.

Το βίντεο έχει 10,9 εκατομμύρια προβολές, 1,5 εκατ. «καρδιές» στο TikTok ενώ δημοσιεύτηκε και από την Daily Mail όπου ακούγεται μια γυναίκα να λέει: «μου αρέσει αυτός ο τύπος, είναι τόσο γλυκός».

«Λατρεύω τα κατοικίδια»

Το Newsweek εντόπισε τον υπάλληλο. Πρόκειται για τον 32χρονο Άρτσι Άρνταλες, ο οποίος κατάγεται από τις Φιλιππίνες και εργάζεται στην Ελλάδα. «Λατρεύω τα κατοικίδια», δήλωσε. Ο ίδιος ανέφερε πως οι γάτες ήταν «τρομαγμένες» μετά το ταξίδι, οπότε ήθελε να τις «παρηγορήσει». «Δεν είχα καταλάβει ότι κάποιος τραβούσε βίντεο», παραδέχτηκε ο Άρνταλες, μέχρι που, λίγες μέρες αργότερα, οι φίλοι του τον ενημέρωσαν ότι είχε γίνει viral.

«Ήταν υπέροχο να βλέπω αυτόν τον άνθρωπο να λαμβάνει την αναγνώριση που πραγματικά του αξίζει. Όλες οι γάτες έχουν πλέον φτάσει με ασφάλεια στα μόνιμα σπίτια τους και είναι μια χαρά», είπε η Ράτλιφ. Ορισμένοι σχολίασαν το γεγονός ότι τα ζώα ταξίδεψαν στον χώρο τον αποσκευών, με την Ράτλιφ να εξηγεί πως ήταν η μοναδική της επιλογή αφού επιτρεπόταν να πάρει δύο γάτες στην καμπίνα.

