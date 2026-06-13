Εάν όλα πάνε όπως τα υπολογίζει, σύντομα θα υπάρχει μια φράση που θα λέει: «δύο πράγματα είναι άπειρα: το σύμπαν και ο πλούτος του Έλον Μασκ».

Ο νοτιοαφρικανικής καταγωγής Αμερικανός επιχειρηματίας έγινε χθες ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία, καθώς μετά τη δημόσια εγγραφή της SpaceX, η οποία πρόσθεσε περίπου 180 δισεκατομμύρια δολάρια στην περιουσία του, η συνολική αξία της εκτιμάται πλέον στα 1,05 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, οι μεγάλοι κερδισμένοι δεν ήταν μόνο ο ίδιος και οι επενδυτές της εταιρείας, αλλά και χιλιάδες εργαζόμενοι της SpaceX, οι οποίοι είδαν τις μετοχές τους να μετατρέπονται σε περιουσίες εκατομμυρίων δολαρίων.

Συνταξιούχος ετών… 37

Ένας από αυτούς είναι ο Τρέβορ Χάιζ, ο οποίος το 2011 αγνόησε τις συμβουλές των γονιών του να επιλέξει μια «σίγουρη» καριέρα στη General Electric και προτίμησε να εργαστεί στη νεοφυή τότε SpaceX.

Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική. Έπειτα από 12 χρόνια στην εταιρεία, ο πρώην μηχανικός εκτοξεύσεων κατέχει περισσότερες από 100.000 μετοχές, οι οποίες με βάση την τιμή διάθεσης των 135 δολαρίων ανά μετοχή αντιστοιχούν σε περιουσία άνω των 13,5 εκατ. δολαρίων.

Elon just created 4,400 millionaires in a single day.



400 of them are now worth over $100 million.



These aren't VCs. They're SpaceX employees, and the list includes welders, technicians, and cafeteria staff, because for two decades the company paid every level of the workforce… pic.twitter.com/tc2LuK7Gd7 June 12, 2026

«Το μέγεθος όλου αυτού είναι απίστευτο», δήλωσε ο 37χρονος, ο οποίος μετά την αποχώρησή του από την εταιρεία το 2023 θεωρεί τον εαυτό του ημι-συνταξιούχο.

Πάνω από 4.400 νέοι εκατομμυριούχοι

Η περίπτωση του Χάιζ δεν είναι μοναδική.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, περισσότεροι από 4.400 νυν και πρώην εργαζόμενοι της SpaceX διαθέτουν πλέον περιουσία άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων χάρη στις μετοχές που έλαβαν ως μέρος των αποδοχών τους. Παράλληλα, περίπου 400 άτομα εκτιμάται ότι ξεπερνούν πλέον το όριο των 100 εκατ. δολαρίων.

Πρόκειται για ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο στην ιστορία των δημόσιων εγγραφών, καθώς συνήθως οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι είναι οι ιδρυτές και οι πρώτοι επενδυτές. Στην περίπτωση της SpaceX, σημαντικό μέρος της αξίας που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια κατέληξε και στους εργαζομένους που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Το στοίχημα που απέδωσε

Ανάμεσα στους μεγάλους κερδισμένους βρίσκεται και ο Γκάβιν Πέτιτ, ο οποίος εντάχθηκε στη SpaceX το 2012 ως μηχανικός εκτοξεύσεων. Εκτός από τον μισθό του, έλαβε χιλιάδες μετοχές και στη συνέχεια επέλεξε να λαμβάνει ακόμη και τα μπόνους του σε μετοχικό κεφάλαιο. Την εποχή εκείνη η επιλογή θεωρούνταν υψηλού ρίσκου. Οι πύραυλοι της εταιρείας δεν είχαν ακόμη εδραιωθεί στην αγορά και αρκετοί αμφισβητούσαν αν η SpaceX θα επιβίωνε μακροπρόθεσμα.

Σήμερα, έχοντας διατηρήσει περισσότερες από 50.000 μετοχές, συγκαταλέγεται στους μεγάλους ωφελημένους της χρηματιστηριακής επιτυχίας της εταιρείας.

Ο Μασκ βγάζει 60.000 δολάρια κάθε λεπτό

Μέχρι να δούμε… πόσο θα κρατήσουν αυτά -καθώς αναλυτές προειδοποιούν ότι «υπάρχουν ρίσκα» στη μετοχή της SpaceX- μπορούμε μόνο να παρατηρούμε με… ανοιχτό το στόμα, πόσο ασύλληπτος είναι ο πλούτος που έχει ο Μασκ, ο οποίος, κατά μέσο όρο, βγάζει 60.000 δολάρια κάθε λεπτό που περνάει, από το 1995, όταν ίδρυσε την πρώτη μεγάλη αμερικανική εταιρεία ιδιοκτησίας του.

«Είναι πολύ δύσκολο να συλλάβουμε πραγματικά την αξία του 1 τρισεκατομμυρίου, καθώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος δυσκολεύεται να αντιληφθεί τόσο μεγάλα ποσά. Έτσι, δεν είναι εύκολο να κατανοήσουμε πόσο πλουσιότερος είναι ο Μασκ σε σχέση με τον Αριστοτέλη Ωνάση, η περιουσία του οποίου ανερχόταν σε περίπου 2 δισ. δολάρια.

Εάν ξεκινούσαμε τώρα από τη χρονιά που γεννήθηκε ο Χριστός;

Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε, ωστόσο, είναι εάν θα μπορούσαμε κι εμείς να γίνουμε… Μασκ.

Η αλήθεια είναι πως όχι, καθώς, σύμφωνα με ένα στατιστικό που διακινείται, εάν κάποιος από εμάς έβγαζε 10.000 δολάρια κάθε μέρα, 365 μέρες το χρόνο, αρχίζοντας από τη χρονιά που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, μέχρι και σήμερα, ούτε καν θα πλησίαζε το net worth του Μασκ. Θα έβγαζε «μόλις» 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 150 φορές λιγότερα από την αξία της περιουσίας του Μασκ.

Ακόμα και αν έβγαζε 100.000 δολάρια τη μέρα, ή 25.000 δολάρια την ώρα από τη μέρα που γεννήθηκε ο Χριστός ως σήμερα και πάλι δεν θα κατάφερνε να γίνει πλουσιότερος του Μασκ. Για να το καταφέρει, με τον βασικό μισθό, θα έπρεπε να δουλεύει περίπου 7,5 εκατομμύρια χρόνια, αν και δύσκολα θα έβρισκε δουλειά τότε που οι πρόγονοι του ανθρώπου διαχώρισαν την πορεία τους με τους προγόνους των σημερινών χιμπατζήδων.