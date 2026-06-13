Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να υπογραφεί αύριο, σημειώνοντας πως αμέσως μετά την υπογραφή «το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι «σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα είναι ήρεμα, θα πάμε μέσα και θα απομακρύνουμε την πυρηνική σκόνη».

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα η διαδικασία να ολοκληρωθεί «γρήγορα, εύκολα και ομαλά», προειδοποιώντας ωστόσο ότι «αν δεν συμβεί αυτό, έχουμε εναλλακτικές».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

Ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα και η συμφωνία του με το Ιράν, το JCPOA, ήταν ένας εύκολος, όμορφος, ομαλός δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο, το οποίο το Ιράν θα είχε αποκτήσει έξι χρόνια πριν και θα το είχε χρησιμοποιήσει πολύ νωρίτερα από τώρα.

Η δική μου συμφωνία με το Ιράν είναι το ακριβώς αντίθετο, ένα ΤΕΙΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ! Στην πραγματικότητα, δεν θέλουν πλέον πυρηνικό όπλο, ούτε θα αποκτήσουν, είτε μέσω αγοράς, ανάπτυξης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής απόκτησης.

Η συμφωνία έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο και αμέσως μετά την υπογραφή της, το Στενό του Ορμούζ θα είναι ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Η σχέση μας με το Ιράν είναι πολύ διαφορετική και καλύτερη από αυτή που είχαν προηγούμενες κυβερνήσεις. Σε αντίθεση με τις εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια πληρωμών του Ομπάμα προς αυτούς, συμπεριλαμβανομένων 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, δεν θα υπάρξουν ανταλλαγές χρημάτων.

Σε κατάλληλη στιγμή, όταν όλα είναι ήρεμα, θα πάμε μέσα και θα πάρουμε την πυρηνική σκόνη, θαμμένη βαθιά, χάρη στα όμορφα βομβαρδιστικά B-2 και τους λαμπρούς πιλότους τους, και θα την αραιώσουμε και θα την καταστρέψουμε, είτε στο Ιράν είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το Ιράν και όλη τη Μέση Ανατολή στο μέλλον. Ελπίζουμε αυτή η διαδικασία να λειτουργήσει γρήγορα, εύκολα και ομαλά. Αν δεν γίνει, έχουμε την απόλυτη εναλλακτική, ελπίζουμε να μη χρειαστεί ποτέ ξανά να χρησιμοποιηθεί.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ

Διαψεύδει το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών

Σημειώνεται ότι με την ανακοίνωσή του, ο Τραμπ διαψεύδει τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος νωρίτερα δήλωσε ότι η ακριβής ώρα υπογραφής του Μνημονίου με τις ΗΠΑ δεν έχει οριστεί για αύριο, αφήνοντας να εννοηθεί πως η διαδικασία δεν έχει «κλειδώσει».

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο υπογραφής του λεγόμενου «Μνημονίου του Ισλαμαμπάντ» μέσα στις επόμενες ημέρες. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε οποιαδήποτε αναφορά για την ημερομηνία υπογραφής, λόγω της επιφυλακτικότητας της άλλης πλευράς», πρόσθεσε, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα του Ιράν.

«Το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, εστιάζει στον τερματισμό του πολέμου και, σε αυτό το στάδιο, έχει αποφασιστεί ότι δεν θα γίνει καμία συζήτηση σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα», δήλωσε, αναφερόμενος στο έγγραφο της συμφωνίας.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι η ιρανική διαπραγματευτική ομάδα δεν σχεδιάζει να μεταβεί στη Γενεύη ή σε άλλον προορισμό το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, ανέφερε ότι το Ιράν θα πρέπει να χρεώνει για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο Στενό του Ορμούζ. «Το Ιράν λαμβάνει μέτρα για τη διαχείριση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, σε ευθυγράμμιση με την προστασία της εθνικής ασφάλειας και του κοινού καλού της διεθνούς κοινότητας».

Ακόμη, τόνισε ότι η απελευθέρωση των «παγωμένων» ιρανικών κεφαλαίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας, ενώ υπογράμμισε πως η ύπαρξη ξένων βάσεων και στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή θα πρέπει να τερματιστεί.

Νωρίτερα, ο Σεχμπάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο οποίος έχει μεσολαβήσει στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε στο X ότι η οριστικοποίηση μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών για την κρίση στη Μέση Ανατολή πιθανότατα αναμένεται τις επόμενες 24 ώρες, κάτι που ουσιαστικά όμως διέψευσε το Ιράν.

skai.gr