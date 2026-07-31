Σφοδρές αντιδράσεις στο Ισραήλ έχει ξεσηκώσει το προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με την Χαμάς, με τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, να το χαρακτηρίζει «απαράδεκτο για το Ισραήλ».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπεν-Γκβιρ υποστήριξε ότι μια συμφωνία που προβλέπει τη διακοπή των στοχευμένων δολοφονιών στελεχών της Χαμάς ισοδυναμεί με το να επιτραπεί στην οργάνωση να ανασυνταχθεί και να προετοιμάσει νέα επίθεση.

«Η διακοπή των στοχευμένων εξουδετερώσεων των μελών της Χαμάς σημαίνει ότι της δίνεται η δυνατότητα να οργανώσει την επόμενη σφαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir:



The draft agreement published by the "Peace Council" is not acceptable to Israel.



After the October 7 massacre, the blood of every Hamas man is forfeit—and therefore, a commitment to cease the eliminations of the terrorist… pic.twitter.com/CwrVW23dGq — Clash Report (@clashreport) July 31, 2026

Παράλληλα, επέμεινε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας πρέπει να συνεχιστούν, προσθέτοντας πως θα πρέπει να προωθηθεί η μετανάστευση από την περιοχή και ότι το Ισραήλ οφείλει να πετύχει ξεκάθαρη νίκη.



Αϊζενκότ: «Θα πρόκειται για πλήρη αποτυχία»

Επικριτικός εμφανίστηκε και ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και πιθανός διεκδικητής της πρωθυπουργίας απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, Γκάντι Αϊζενκότ.

Σε δική του ανάρτηση στο X υποστήριξε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν οδηγεί στην καταστροφή ή τη διάλυση της στρατιωτικής και κυβερνητικής ισχύος της Χαμάς συνιστά «πλήρη αποτυχία».

Ο Αϊζενκότ άφησε, επίσης, αιχμές κατά της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι το γεγονός πως ο πρωθυπουργός δεν παρουσιάζει δημόσια τη συμφωνία δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το αν το Ισραήλ συμμετείχε ουσιαστικά στη διαμόρφωσή της ή αν η συμφωνία επιβλήθηκε για ακόμη μία φορά χωρίς τη δική του εμπλοκή.

Nωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» που έχει συγκροτήσει κατέληξε σε «ιστορική συμφωνία» για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, Ισραηλινός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της ισραηλινής κυβέρνησης για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση του παλαιστινιακού θύλακα, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για την υλοποίησή της.

Η ανακοίνωση Τραμπ

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια «ιστορική συμφωνία», χαρακτηρίζοντάς την «μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια».

«Σήμερα, το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συμφωνία αποτελεί «κρίσιμο βήμα» ώστε η Γάζα να περάσει σταδιακά στη διοίκηση μιας νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης, ενώ το Ισραήλ θα αποκτήσει, όπως είπε, τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο αφοπλισμός θα πραγματοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Παράλληλα προβλέπεται σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης και δημιουργία νέας παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης, ενώ ευχαρίστησε την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία για τον ρόλο τους στις διαπραγματεύσεις.

protothema.gr