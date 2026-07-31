Η ανακοίνωση για τον ανασχηματισμό μάλλον… παίρνει ακόμα μερικές ώρες παράταση. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα υπάρξει ανακοίνωση σήμερα και ίσως ακόμα ούτε και αύριο. Ο λόγος της νέας αναβολής έχει να κάνει με κάποιες τελικές πινελιές που θέλει να βάλει ο Νίκος Χριστοδουλίδης στο νέο κυβερνητικό σχήμα.

Φαίνεται όμως ότι σε ένα μεγάλο βαθμό οι βασικές κινήσεις στη σκακιέρα του κυβερνητικού σχήματος, έχουν «κλειδώσει». Αλλαγές προσώπων, αλλά και χαρτοφυλακίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η Τίνα Παύλου, η οποία ήταν αριστίνδην υποψηφία βουλευτής Λευκωσία με τον Δημοκρατικό Συναγερμό , ακούγεται έντονα για το Υπουργείο Υγείας. Μια κίνηση η οποία εάν τελικά επιβεβαιωθεί θα αποτελεί μία σημαντική επιτυχία του Νίκου Χριστοδουλίδη στην προσπάθεια του να διατηρήσει το έρεισμα του στο συναγερμικό ακροατήριο. Ταυτόχρονα όμως, η ανάληψη του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Υγείας από την Τίνα Παύλου, φέρνει μετακίνηση του Νεόφυτου Χαραλαμπίδη στο Υπουργείο Μεταφορών, από το οποίο φαίνεται ότι αποχωρεί ο Αλέξης Βαφειάδης.

Θέση στο κυβερνητικό σχήμα φαίνεται ότι παίρνει και η Εύη Τσολάκη, στέλεχος του ΔΗΚΟ, η οποία ήταν υποψήφια στη Λεμεσό στις βουλευτικές εκλογές, με τα σενάρια να την φέρνουν στο Υφυπουργείο Πρόνοιας. Μια ακόμα κίνηση η οποία αν επιβεβαιωθεί, συνεπάγεται μετακίνηση της Κλεάς Παπαέλληνα από το Υφυπουργείο Πρόνοιας στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, από το οποίο αποχωρεί η Βασιλική Κασσιανίδου.

Στο Υπουργείο Γεωργίας, από το οποίο αποχωρεί η Μαρία Παναγιώτου, φαίνεται να πάει ο τέως βουλευτής Αμμοχώστου του ΔΗΚΟ Χρίστος Σενέκης.

Ο Παναγιώτης Παλατές μετακινείται, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας στη θέση του Γραφείου του Διευθυντή του Προέδρου.

Απ’ εκεί και πέρα, παρά το γεγονός ότι κάποια σενάρια ήθελαν το Χρίστο Αγγελίδη να παίζει για το Υφυπουργείο Τουρισμού, εντούτοις δεν επιβεβαιώνονται. Συνεπώς παραμένει ερωτηματικό το τι θα γίνει με τον Κώστα Κουμή και ποιος θα είναι, αν ανασχηματιστεί, ο αντικαταστάτης του.

Τέλος, ερωτηματικό παραμένει και το ποιο θα πάρει το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου του Πολίτη, εάν τελικά ο Παλατές αναλάβει καθήκοντα Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου.