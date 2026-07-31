Μάχη για τον εντοπισμό ορειβατών που αγνοούνται σε οροσειρά στα Ιμαλάια, οι οποίοι παρασύρθηκαν από χιονοστοβάδα, δίνουν οι Αρχές του Πακιστάν.

Οι περίπου 10 ορειβάτες – ανάμεσά τους και ο παγκοσμίου φήμης Νιρμάλ Πούρτζα – καταπλακώθηκαν από τόνους χιονιού το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ βρίσκονταν στο Μπρόουντ Πικ της οροσειράς Καρακορούμ, σε ύψος 8.047 μέτρων

On July 30, 2026, a massive avalanche struck a summit-bound international mountaineering team on Broad Peak (8,047 meters) in Pakistan’s Karakoram range, leaving four climbers confirmed dead and six others still missing. The incident occurred around midday at an altitude of… pic.twitter.com/wTAI4arUTs July 31, 2026

Στην οροσειρά Καρακορούμ στα βόρεια των Ιμαλαΐων, βρίσκεται η Κ2 – η δεύτερη ψηλότερη κορυφή στον κόσμο.

Ανασύρθηκαν 4 σοροί – Καμμία επικοινωνία με επιζώντες

Εκτός από τον Πούρτζα, στην αποστολή συμμετέχει η Αμερικανίδα Μάλορι Γκέις, καθώς και ορειβάτες από το Ομάν, το Πακιστάν και το Νεπάλ.

Μέχρι αυτοί την στιγμή έχουν ανασυρθεί από τις επίγειες ομάδες διάσωσης 4 σοροί, οι οποίες όμως δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Οι έρευνες από εδάφους και από αέρος, με τη συνδρομή ελικοπτέρων είναι σε πλήρη εξέλιξη αλλά δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τα μέλη της αποστολής που καταπλακώθηκαν από την χιονοστιβάδα.

Ωστόσο, η θέση τεσσάρων ορειβατών, ανάμεσά τους και ο Πούρτζα, εξακολουθεί να καταγράφεται μέσω συστημάτων GPS.

«Ολόκληρη η ομάδα φέρεται να βρίσκεται εκτός επικοινωνίας μετά τη χιονοστιβάδα», ανέφερε η Ορειβατική Λέσχη του Πκαιστάν.

Σύμφωνα με συνεργάτη του Πούρτζα, η συσκευή εντοπισμού που είχε μαζί του συνέχισε να καταγράφει μετακίνηση μετά την χιονοστιβάδα, χωρίς ωστόσο να έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία μαζί του.

ΟΙ επιχειρήσεις διεξάγονται σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, λόγω του μεγάλου υψομέτρου και της αστάθειας του χιονιού, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν ζωντανούς τους υπόλοιπους 6 ορειβάτες της αποστολής.

Rescue Plan map for missing climbers in Broad Peak shared by the rescue and expedition organizer team. Nimsdai's fall and possible location as mapped in Google terrain map. pic.twitter.com/szbX7gVP0g — Everest Chronicle (@EverestChron) July 31, 2026

Ποιος είναι ο Νιρμάλ Πούρτζα

Ο Νιρμάλ «Νιμς» Πούρτζα (Nirmal “Nims” Purja) είναι ένας από τους πιο διάσημους και επιδραστικούς ορειβάτες υψηλού υψομέτρου στον κόσμο, γνωστός για τα απίστευτα ρεκόρ ταχύτητας που έχει καταρρίψει στα Ιμαλάια και το Καρακορούμ.

Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν από τη χιονοστιβάδα είχε γράψει σε ανάρτησή του: «Broad Peak, δεν ζητώ τίποτα άλλο παρά ένα ασφαλές πέρασμα προς την κορυφή και πίσω».

Πριν από το ατύχημα, ο Πούρτζα είχε θέσει ως στόχο να γίνει ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που θα κατακτούσε και τις 14 κορυφές άνω των 8.000 μέτρων για δεύτερη φορά.

Είχε ήδη ολοκληρώσει τις 12 από αυτές και το Broad Peak αποτελούσε το προτελευταίο του βήμα πριν την τελική κορυφή του Cho Oyu.

Ten mountaineers, led by renowned Nepalese climber Nirmal Purja, have gone missing after an avalanche struck Broad Peak in northern Pakistan's Karakoram range.



The expedition included five Nepalese climbers, one Pakistani, one Omani, one Chinese, one American, and another… pic.twitter.com/1iRMeRuwHD — Startup Pakistan (@PakStartup) July 31, 2026

Ο Πούρτζα έγινε θρύλος της παγκόσμιας ορειβασίας χάρη σε επιτεύγματα που θεωρούνταν ανθρωπίνως αδύνατα:

Project Possible 14/7 (2019): Κατέκτησε και τις 14 κορυφές του κόσμου άνω των 8.000 μέτρων σε μόλις 6 μήνες και 6 ημέρες (189 ημέρες). Κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο ήταν σχεδόν 8 χρόνια. Το μοναδικό αυτό κατόρθωμα έγινε η βάση για το διάσημο ντοκιμαντέρ του Netflix, «14 Peaks: Nothing Is Impossible».

Πρώτη Χειμερινή Ανάβαση στο Κ2 (2021): Ήταν ο επικεφαλής της ομάδας των 10 Νεπαλέζων ορειβατών που πέτυχαν την ιστορική πρώτη χειμερινή ανάβαση στο Κ2 (τη δεύτερη υψηλότερη και πιο επικίνδυνη κορυφή του κόσμου), ολοκληρώνοντας μάλιστα την προσπάθεια χωρίς χρήση συμπληρωματικού οξυγόνου.

Ρεκόρ Ταχύτητας Τριπλής Κορυφής: Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ανέβηκε στις κορυφές του Έβερεστ, του Λότσε και του Μακάλου μέσα σε ένα 48ωρο.

Ανάβαση των 14 Κορυφών Χωρίς Οξυγόνο: Συνέχισε να σπάει τα όριά του, ολοκληρώνοντας την ανάβαση και των 14 οκτάρηδων κορυφών χωρίς τη χρήση τεχνητού οξυγόνου.

Με στρατιωτικό υπόβαθρο, τιμήθηκε από την βασίλισσα Ελισάβετ πριν αφοσιωθεί στην ορειβασία

Ο Νιρμάλ Πούρτζα είχε μια εξαιρετικά διακεκριμένη καριέρα στις ένοπλες δυνάμεις:Υπηρέτησε στην περίφημη Ταξιαρχία των Γκούρκας (Gurkhas) του Βρετανικού Στρατού και έγινε ο πρώτος Γκούρκα στην ιστορία που εντάχθηκε στην SBS (Special Boat Service), την ελίτ μονάδα ειδικών δυνάμεων του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού.

Το 2018 τιμήθηκε με τον τίτλο του MBE (Μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας) από τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ για την εξαιρετική του προσφορά σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου.

iefimerida.gr