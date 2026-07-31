Σε αναβάθμιση των βασικών οικονομικών στόχων της για το 2026 προχώρησε o όμιλος Eurobank, καθώς τα αποτελέσματα και οι τάσεις του πρώτου εξαμήνου του έτους επιτρέπουν στη διοίκηση να προβλέπει ισχυρότερη ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα εσόδων. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου για τον όμιλο ανήλθαν σε 776 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,2% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 738 εκατ. ευρώ (+6,8%). Τα κέρδη από τις εργασίες στην Κύπρο ανήλθαν στα €231 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 7,7% σε ετήσια βάση.

Η τράπεζα αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή της για την οργανική πιστωτική επέκταση, με τον στόχο να διαμορφώνεται πλέον στα 4,5 δισ. ευρώ έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για περίπου 3,8 δισ. ευρώ. Η αναθεώρηση αντανακλά τη δυναμική που καταγράφεται στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, με τη Eurobank να διατηρεί ισχυρή θέση τόσο στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων όσο και στην επέκταση των δανείων προς ιδιώτες. Η διοίκηση εκτιμά ότι η αυξημένη ζήτηση για νέα δάνεια, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση των επενδύσεων και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, θα στηρίξουν την πιστωτική ανάπτυξη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Σε επίπεδο κερδοφορίας, η Eurobank αναμένει τα βασικά λειτουργικά κέρδη να ανέλθουν στα 2 δισ. ευρώ το 2026, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για περίπου 1,9 δισ. ευρώ. Η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 17%, από περίπου 16% που ήταν η αρχική πρόβλεψη, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της Eurobank έναντι των υπόλοιπων ελληνικών τραπεζών. Οι διεθνείς δραστηριότητες συνεισέφεραν το 46,5% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών του ομίλου. Αν και τα κέρδη στην Κύπρο υποχώρησαν ελαφρά, η Βουλγαρία κατέγραψε νέα αύξηση της κερδοφορίας, διατηρώντας ισχυρή τη συνολική συνεισφορά των θυγατρικών. Στο μέτωπο της ποιότητας του ενεργητικού, η εικόνα παραμένει εξαιρετικά ισχυρή. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περιορίστηκε στο 2,5%, ενώ η κάλυψή τους από σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 82,4%, επίπεδα που κατατάσσουν την Eurobank μεταξύ των τραπεζών με την καλύτερη ποιότητα χαρτοφυλακίου στην ελληνική αγορά. Την ίδια στιγμή, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις μειώθηκαν κατά σχεδόν 5%, γεγονός που συνέβαλε στη διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας.

Ισχυρή παρέμεινε και η κεφαλαιακή θέση του ομίλου. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκε στο 20,3%, ενώ ο δείκτης CET1 στο 15,4%, επίπεδα που παρέχουν σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη, διανομή μερισμάτων και απορρόφηση ενδεχόμενων κραδασμών. Παράλληλα, τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 8% σε 2,57 ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Eurobank Φωκίων Καραβίας ανέφερε « Παρά την συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι οικονομίες των βασικών μας αγορών παρέμειναν σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης. Η Ελληνική οικονομία έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής ανθεκτική, κυρίως λόγω της ισχυρής επενδυτικής δραστηριότητας, του τουρισμού και της συνεχιζόμενης πιστωτικής επέκτασης, λόγω της ισχυρής ζήτησης για επιχειρηματικά δάνεια. Παράλληλα, η συνετή δημοσιονομική διαχείριση ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και δημιουργεί χώρο για στοχευμένα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων του πληθωρισμού στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Το οικονομικό κλίμα και η ανάπτυξη στην Κύπρο και τη Βουλγαρία παραμένουν επίσης σε ισχυρά επίπεδα. Σε αυτό το περιβάλλον, η Eurobank συνέχισε να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και να επιτυγχάνει ισχυρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Το δανειακό μας χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε κατά 10% ετησίως κατά το πρώτο εξάμηνο και κατά €1,6 δις το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια, βασικός πυλώνα της στρατηγικής μας, ενισχύθηκαν κατά €2,5 δις σε ετήσια βάση».