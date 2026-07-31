Την παράταση, χωρίς καθορισμένη ημερομηνία λήξης, της αναστολής των μέτρων επανεξισορρόπησης που αφορούν αμερικανικές εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Κομισιόν εξέδωσε νέο εκτελεστικό κανονισμό, με τον οποίο διατηρεί σε αναστολή τα εμπορικά αντίμετρα που είχε εγκρίνει το καλοκαίρι του 2025, ως απάντηση στον κίνδυνο επιβολής υψηλών αμερικανικών δασμών στις ευρωπαϊκές εξαγωγές.

Η προηγούμενη αναστολή επρόκειτο να λήξει στις 6 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η απόφαση αποσκοπεί στην ενίσχυση της προβλεψιμότητας και της σταθερότητας στο διατλαντικό εμπόριο και συνδέεται με την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ της 21ης Αυγούστου 2025.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο επανενεργοποίησης

Η Κομισιόν διευκρινίζει ότι θα διατηρεί την αναστολή υπό συνεχή επανεξέταση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου εκτελεστικού κανονισμού.

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η προάσπιση των συμφερόντων της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να λάβει πρόσθετα μέτρα ανά πάσα στιγμή, περιλαμβανομένης της επανενεργοποίησης των εμπορικών αντιμέτρων.

Μέτρα για εισαγωγές €93 δισ.

Η δέσμη μέτρων επανεξισορρόπησης είχε εγκριθεί στις 24 Ιουλίου 2025 μέσω του εκτελεστικού κανονισμού 2025/1564.

Κάλυπτε ευρωπαϊκές εισαγωγές από τις ΗΠΑ αξίας €93 δισ., ενώ προέβλεπε περιορισμούς στις εξαγωγές της ΕΕ προς την αμερικανική αγορά αξίας €95 εκατ.

Τα μέτρα είχαν σχεδιαστεί ως απάντηση στις απειλές των ΗΠΑ για επιβολή πολύ υψηλών δασμών, σε περίπτωση που δεν επιτυγχανόταν λύση μέσω διαπραγματεύσεων.

Η πολιτική συμφωνία Τραμπ-φον ντερ Λάιεν

Η ΕΕ ανέστειλε την εφαρμογή των αντιμέτρων μετά τη συνάντηση της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Τέρνμπερι στις 27 Ιουλίου 2025.

Κατά τη συνάντηση ανακοινώθηκε πολιτική συμφωνία, η οποία, σύμφωνα με την Κομισιόν, απέτρεψε τις πολύ υψηλές αυξήσεις των αμερικανικών δασμών.

Ο νέος κανονισμός διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της αναστολής που είχε εγκριθεί νωρίτερα το 2026 μέσω του εκτελεστικού κανονισμού 2026/295.