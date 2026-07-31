Κρίσιμες μάχες δίδονται σε διάφορες περιοχές και νησιά της Ελλάδας για να περιοριστεί η πύρινη λαίλαπα που κατακαίει τη χώρα για τρίτη ημέρα, εν μέσω θυελλωδών ανέμων. Οι εικόνες που δημοσιεύονται από το μέτωπο της Βοιωτίας προκαλούν συγκλονισμό, με τον κόσμο να συρρέει σε λιμάνι για να διασωθεί δια θαλάσσης από τις φλόγες.

Μεγάλη επιχείρηση εκκένωσης πραγματοποιήθηκε στον παραθαλάσσιο οικισμό Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας. Οι Αρχές απομάκρυναν κατοίκους και επισκέπτες τόσο δια θαλάσσης όσο και μέσω εναλλακτικής διαδρομής από χωματόδρομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οχήματα κινούνται ανά ομάδες των δέκα κάθε φορά, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκλωβισμού σε περίπτωση μεταβολής του μετώπου της φωτιάς.

Βίντεο και φωτογραφίες από την εκκένωση του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας, απεγκλωβίζεται κόσμος από την παραλία

Οι φλόγες από τη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας κινούνται προς τον οικισμό

Ο πυκνός καπνός έχει καλύψει μεγάλο τμήμα της περιοχής καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση στον οικισμό του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας. Λόγω των ισχυρών ανέμων είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμμετέχουν στην κατάσβεση εναέρια μέσα.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Φίχτι, του Δήμου Άργους- Μυκηνών, στην Αργολίδα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση.



Ειδικότερα, στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.



Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Φωτιά σε ξερά χόρτα στην Αγία Άννα της Βόρειας Εύβοιας

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη 13:00 στην περιοχή Αγία Άννα της Βόρειας Εύβοιας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει ξερά χόρτα ενώ η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με 6 οχήματα και 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου.

Μάχη με τις φλόγες στην Αργολίδα, δύο μέτωπα σε Φίχτι και Χινίτσα

Μεγάλη μάχη με τις φλόγες δίνουν, σε δύο μέτωπα σε Φίχτι και Χινίτσα, οι πυροσβέστες στην περιοχή της Αργολίδας. Παράλληλα με τους πυροσβέστες, κάτοικοι με τρακτέρ, λάστιχα, κουβάδες και ό,τι μέσο έχουν προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους από τη φωτιά.

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο

«Τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα σήμερα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιδήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ευαγγελία Γλαμπεδάκη, αναφορικά με την εξέλιξη της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τη βελτιωμένη εικόνα, η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση.



Η ίδια περιέγραψε τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, τονίζοντας ότι καθοριστική ήταν η συμβολή των εθελοντών, οι οποίοι με αυταπάρνηση βρέθηκαν δίπλα στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Όπως ανέφερε, εθελοντές από τα Σφακιά, τον Μυλοπόταμο αλλά και άλλες περιοχές της Κρήτης συνέβαλαν αποφασιστικά στον περιορισμό πολλών επικίνδυνων αναζωπυρώσεων. Παράλληλα αναφέρθηκε και στην μάχη που δίνουν το ανθρώπινο δυναμικό και οι υπηρεσίες του δήμου.



protothema.gr