Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), περιλαμβανομένου του ανοίγματος νέων οδοφραγμάτων, δεν αποτελούν προϋπόθεση για τη σύγκληση της επόμενης διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό σε σχήμα 5+1, ενώ η αναφορά του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στη μεθοδολογία αφορά την αναγκαία προετοιμασία μιας συνάντησης που έχει στόχο να οδηγήσει σε ουσιαστική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Αυτό ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, απαντώντας στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο.

Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ότι η διαδικασία βρίσκεται σήμερα σε εντελώς διαφορετικό σημείο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, σημειώνοντας ότι, ενώ αρχικά υπήρχε περιορισμένη ενασχόληση τόσο από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον καταγράφεται ενεργός εμπλοκή και των δύο.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντική τη δήλωση του κ. Γκουτέρες μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι επανέφερε ρητές αναφορές στις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών και στις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις, ενώ ανακοίνωσε τη συμφωνία όλων των πλευρών για σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης σε μορφή 5+1.

Κατά τις κυβερνητικές πηγές, ο Γενικός Γραμματέας έχει πλέον διαμορφώσει το πλαίσιο για τη συνέχεια της διαδικασίας μέσω της προοπτικής σύγκλησης της διάσκεψης και η ευθύνη μεταφέρεται στις δύο πλευρές. Όπως ανέφεραν, η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι είναι έτοιμη να συμμετάσχει οποτεδήποτε κληθεί, επαναβεβαιώνοντας τη θέση της υπέρ λύσης στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, των συγκλίσεων που έχουν επιτευχθεί και της συνέχισης των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ότι στόχος της διευρυμένης συνάντησης δεν είναι μια διαδικαστική συνάντηση, αλλά η είσοδος στην ουσία του Κυπριακού με προοπτική να ανακοινωθεί η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόσο ο Γενικός Γραμματέας όσο και η προσωπική του απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, έχουν μεταφέρει αυτή την προσέγγιση και στις επαφές τους με την Τουρκία.

Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές εκτίμησαν ότι η τελική απόφαση για το κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί η διευρυμένη διάσκεψη εξακολουθεί να βρίσκεται στην τουρκική πλευρά.

Απαντώντας στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν για την αναφορά του Γενικού Γραμματέα στη μεθοδολογία, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι είναι αυτονόητο πως πριν από μια διευρυμένη διάσκεψη, η οποία φιλοδοξεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία. Όπως εξήγησαν, η μεθοδολογία αφορά ακριβώς αυτή την προεργασία και όχι την εισαγωγή νέων πολιτικών όρων ή προϋποθέσεων.

Σε σχέση με τα ΜΟΕ και ειδικότερα το ζήτημα των οδοφραγμάτων, κυβερνητικές πηγές απέρριψαν την ερμηνεία ότι αυτά αποτελούν προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της 5+1. Υπέδειξαν ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά αποδέχθηκε θετικά τη συμβιβαστική πρόταση που της υποβλήθηκε και σημείωσαν ότι, εάν τα ΜΟΕ αποτελούσαν προϋπόθεση, τότε οποιαδήποτε πλευρά διαφωνούσε θα μπορούσε ουσιαστικά να παρεμποδίσει ολόκληρη τη διαδικασία.

Κατά τις ίδιες πηγές, η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι αφορά την όδευση και τις τεχνικές ρυθμίσεις και όχι την ουσία της διαδικασίας για σύγκληση της διάσκεψης. Πρόσθεσαν ότι η επίτευξη συμφωνίας για νέα οδοφράγματα θα ήταν θετική εξέλιξη είτε πριν από τη διάσκεψη είτε ακόμη και κατά τη διάρκειά της, χωρίς όμως να συνδέεται με την πραγματοποίησή της.

Οι κυβερνητικές πηγές επανέλαβαν ότι η θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς παραμένει αμετάβλητη, με στόχο λύση στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, συνέχιση της διαδικασίας από το σημείο όπου διακόπηκε στο Κραν Μοντανά και αξιοποίηση των συγκλίσεων που έχουν ήδη επιτευχθεί, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ζητούμενο δεν είναι μόνο η συμφωνία επί ενός πλαισίου, αλλά η δυνατότητα εφαρμογής όσων θα συμφωνηθούν.

Ως προς τα επόμενα βήματα, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι η διαδικασία εισέρχεται πλέον σε φάση προετοιμασίας, με την απαιτούμενη μεθοδολογία να καταρτίζεται υπό τον συντονισμό της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν.

ΚΥΠΕ