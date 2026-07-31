Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 13:35 το μεσημέρι της Παρασκευής, σε περιοχή μεταξύ Κόσιης και Αθηένου. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε τρεις εστίες μεταξύ του δρόμου Κοσιης – Αθηένου.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν αρκετά οχήματα του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ωστόσο η περιοχή βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία του Τμήματος Δασών. Συγκεκριμένα έχει ενεργοποιηθεί το σχέδιο ΙΚΑΡΟΣ ΙΙ, και στο σημείο επιχειρούν 7 πτητικά μέσα, πυροσβεστικά οχήματα από το Τμήμα Δασών και 5 από την Πυροσβεστική, ενώ μαζί τους επιχειρούν γεωργικοί ελκυστήρες, βυτιοφόρα και καδενοφόρα οχήματα.

Μάλιστα έχει εκκενωθεί προληπτικά και φυλάκιο της Εθνικής Φρουράς που βρίσκεται στην περιοχή, μέλη της οποίας συνδράμουν στην προσπάθεια κατάσβεσης.

Δείτε βίντεο: