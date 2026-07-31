Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε οικία στην περιοχή Αγίων Αναργύρων, στην επαρχία Λάρνακας, με τις Αρχές να διαπιστώνουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από κακόβουλη ενέργεια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 09:56 και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λάρνακας «Υπαστυνόμου Αντρέα Παπαδόπουλου» με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 10:23, χωρίς να κινδυνεύσει οποιοδήποτε πρόσωπο, καθώς δεν υπήρχαν άτομα εντός της οικίας.

Από τη φωτιά και τη θερμότητα, εκτεταμένες ζημιές υπέστησαν το σαλόνι και το περιεχόμενο της οικίας, ενώ επηρεάστηκαν επίσης η ηλεκτρική εγκατάσταση και η βαφή της τοιχοποιίας.

Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία για σκοπούς διερεύνησης.