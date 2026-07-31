Η Zoox, θυγατρική της Amazon, εξασφάλισε χθες Πέμπτη την έγκριση της αμερικανικής National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) για περιορισμένη εμπορική ανάπτυξη των αυτόνομων ρομποτικών ταξί της χωρίς τιμόνι και πεντάλ, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη για τη βιομηχανία των αυτόνομων μεταφορών.

Πρόκειται για την πρώτη τέτοια εξαίρεση από τους αμερικανικούς κανονισμούς, οι οποίοι απαιτούν την ύπαρξη ανθρώπινων χειριστηρίων.

Η έγκριση αφορά έως 2.500 οχήματα ετησίως για το 2027 και άλλα τόσα για το 2028. Σύμφωνα με την NHTSA, τα οχήματα της Zoox προσφέρουν επίπεδο ασφάλειας αντίστοιχο με εκείνο των συμβατικών οχημάτων που συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν τις απαιτήσεις απόδοσης. Ωστόσο, η εταιρεία δεν επιτρέπεται να πωλεί τα οχήματα στο κοινό.

Στο πλαίσιο της εξαίρεσης, η Zoox υποχρεούται να παρέχει πρόσθετα στοιχεία για περιστατικά όπως ατυχήματα ή ακατάλληλες στάσεις των οχημάτων, να διατηρεί τους απομακρυσμένους χειριστές στις Ηνωμένες Πολιτείες και να δημοσιεύει χάρτες των περιοχών όπου λειτουργεί. Η NHTSA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή ακόμη και να ανακαλέσει την έγκριση εάν προκύψουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας.

Το ηλεκτρικό όχημα της Zoox διαθέτει δύο αντικριστές σειρές καθισμάτων και αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 75 μιλίων την ώρα. Η εταιρεία πραγματοποιεί ήδη δοκιμαστικές διαδρομές με επιβάτες στο Λας Βέγκας και στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ πλέον θα μπορεί να χρεώνει τις μετακινήσεις, εφόσον λάβει και τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις πολιτειακές και τοπικές αρχές.

Η απόφαση της NHTSA αποτελεί ορόσημο για εταιρείες που αναπτύσσουν εξαρχής αυτόνομα οχήματα, όπως η Zoox, και ενισχύει τον ανταγωνισμό με άλλους μεγάλους παίκτες του κλάδου, όπως η Tesla και η Waymo της Alphabet, οι οποίοι επιδιώκουν την επέκταση των υπηρεσιών αυτόνομης μεταφοράς επιβατών στις Ηνωμένες Πολιτείες.