Η αμερικανική εταιρεία Waymo σχεδιάζει να θέσει σε κυκλοφορία υπηρεσία ταξί χωρίς οδηγό στο Λονδίνο ήδη από τον Σεπτέμβριο, ενόψει των αλλαγών στο κανονιστικό πλαίσιο του Ηνωμένου Βασιλείου που θα επιτρέψουν τη λειτουργία αυτόνομων οχημάτων σε αστικό περιβάλλον.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να προχωρήσει σε τροποποιήσεις των κανονισμών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, χωρίς ωστόσο να έχει ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία. Σύμφωνα με το BBC, η Waymo αναμένει να ξεκινήσει πιλοτική λειτουργία τον Απρίλιο, με στόχο τη μετάβαση σε πλήρως εμπορική υπηρεσία αργότερα εντός του έτους.

Η υπουργός Τοπικών Μεταφορών Lilian Greenwood δήλωσε ότι η κυβέρνηση στηρίζει την Waymo και άλλους παρόχους μέσω πιλοτικών προγραμμάτων και ρυθμιστικού πλαισίου υπέρ της καινοτομίας, ώστε τα αυτόνομα οχήματα να ενταχθούν με ασφάλεια στους βρετανικούς δρόμους. Όπως ανέφερε, τα αυτόνομα οχήματα δεν κουράζονται, δεν αποσπώνται και δεν οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, γεγονός που –κατά την ίδια– μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την οδική ασφάλεια.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η λειτουργία τους προϋποθέτει την τήρηση αυστηρών προτύπων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις και χάκινγκ.

Η Waymo, θυγατρική της Alphabet, παρουσίασε πρόσφατα τον στόλο οχημάτων που έχει μεταφέρει στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Μουσείο Μεταφορών του Λονδίνου. Τα οχήματα κινούνται ήδη στους δρόμους της πόλης με οδηγούς ασφαλείας, οι οποίοι χαρτογραφούν το οδικό δίκτυο. Όταν ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία, τα ταξί θα κυκλοφορούν χωρίς άνθρωπο στο τιμόνι.

Οι επιβάτες θα μπορούν να καλούν τα robotaxi μέσω εφαρμογής, αν και αρχικά δεν θα περιλαμβάνονται διαδρομές προς αεροδρόμια. Η εταιρεία αναφέρει ότι οι τιμές θα είναι ανταγωνιστικές αλλά premium, με αυξήσεις σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Τα οχήματα της Waymo βασίζονται σε τέσσερα συστήματα αισθητήρων – lidar, κάμερες όρασης, ραντάρ και μικρόφωνα – που επιτρέπουν αντίληψη 360 μοιρών και εντοπισμό αντικειμένων σε μεγάλη απόσταση, ακόμη και σε συνθήκες κακοκαιρίας. Τα δεδομένα επεξεργάζεται ισχυρός υπολογιστής που βρίσκεται στο πορτμπαγκάζ και λαμβάνει αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η βιομηχανία αυτόνομων οχημάτων θα μπορούσε να προσθέσει 42 δισ. λίρες στην οικονομία έως το 2035 και να δημιουργήσει σχεδόν 40.000 νέες θέσεις εργασίας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οχήματα της Waymo έχουν διανύσει 173 εκατομμύρια μίλια πλήρως αυτόνομα, με στόλο 1.000 robotaxi στο Σαν Φρανσίσκο και 700 στο Λος Άντζελες. Ωστόσο, έχουν καταγραφεί περιστατικά δυσλειτουργιών, όπως κατά τη διάρκεια μεγάλης διακοπής ρεύματος στο Σαν Φρανσίσκο, όταν δεκάδες οχήματα ακινητοποιήθηκαν στους δρόμους, συμβάλλοντας σε κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η Waymo συνεργάζεται με τη Jaguar για τον στόλο της, ενώ ανταγωνιστές όπως η Uber και η Lyft αναμένεται να λανσάρουν αντίστοιχες υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνεργασία με την κινεζική Baidu, μόλις το επιτρέψει το κανονιστικό πλαίσιο.