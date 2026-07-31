Την ίδρυση ελληνικού υποκαταστήματος προχώρησε η Revolut Bank UAB, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησής της και την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η ψηφιακή τράπεζα ανακοίνωσε ότι η Revolut Greece θα αρχίσει να προσφέρει ελληνικό IBAN στους πελάτες της μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ σχεδιάζει να διαθέσει αργότερα και πρόσθετα τραπεζικά προϊόντα στην ελληνική αγορά.

Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της Revolut Bank UAB στην Ελλάδα αναλαμβάνει ο Βασίλης Αμεράνης, ο οποίος θα επιβλέψει την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας στη χώρα.

Ελληνικό IBAN και νέα τραπεζικά προϊόντα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Revolut, η Τράπεζα της Ελλάδος ολοκλήρωσε επιτυχώς την αξιολόγηση της αίτησης για τη δημιουργία του υποκαταστήματος.

Μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων, η Revolut Bank UAB ίδρυσε το ελληνικό της υποκατάστημα και σκοπεύει να προσφέρει ελληνικό IBAN με πρόθεμα GR μέσα στους επόμενους μήνες.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, σχεδιάζεται η διάθεση επιπλέον τραπεζικών προϊόντων, στο πλαίσιο της προσπάθειας της εταιρείας να διευρύνει τις υπηρεσίες της και να ενισχύσει την παρουσία της στην Ελλάδα.

Η νέα διοικητική ομάδα

Ο Βασίλης Αμεράνης θα ηγηθεί τοπικής ομάδας, η οποία θα στελεχωθεί τόσο από επαγγελματίες που επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από σταδιοδρομία στο εξωτερικό όσο και από στελέχη της εγχώριας αγοράς.

Ο διορισμός του εντάσσεται στη στρατηγική της Revolut για ενίσχυση της παρουσίας της στη Νότια Ευρώπη.

«Αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τη Revolut στην Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Αμεράνης.

«Η έγκριση για τη δημιουργία του τοπικού μας υποκαταστήματος αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο που θα μας επιτρέψει να χτίσουμε μια πραγματικά τοπική τράπεζα, προσφέροντας παράλληλα την καινοτομία, την ταχύτητα και την εμπειρία πελάτη που ήδη περιμένουν εκατομμύρια άνθρωποι από τη Revolut», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η Revolut να καταστεί η βασική τράπεζα των πελατών της, παρέχοντας τις υπηρεσίες που χρειάζονται για τη διαχείριση της οικονομικής τους ζωής σε ένα σημείο.

Capital.gr