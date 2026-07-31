Ελλιπείς κλινικές σημειώσεις και ανεπαρκή τεκμηρίωση ιατρικής δραστηριότητας διαπίστωσε ο Οργανισμός κατά τον Ιούνιο, προχωρώντας στην επιβολή προστίμου σε δύο ειδικούς γιατρούς.

Ο ένας εκ των δύο γιατρών μάλιστα, με ειδικότητα την ορθοπαιδική, όχι μόνο δεν καταχωρούσε ορθά τις ιατρικές πράξεις στις οποίες προέβαινε, αλλά επέλεξε να γράφει μια μόνο λέξη στο σχετικό πεδίο προκειμένου να του επιτρέψει το σύστημα να προχωρήσει στο επόμενο.

Αναλυτικά, κατά τον περασμένο μήνα ο ΟΑΥ επέβαλε πρόστιμο σε ένα ορθοπαιδικό και ένα γιατρό με ειδικότητα τη νεφρολογία.

Το μεγαλύτερο πρόστιμο, ύψους €1.000, επιβλήθηκε στις 18 Ιουνίου σε ειδικό γιατρό της Ορθοπεδικής. Πρόστιμο €500 επιβλήθηκε στις 11 Ιουνίου σε ειδικό γιατρό της Νεφρολογίας.

Στην περίπτωση του ορθοπεδικού, ο ΟΑΥ διαπίστωσε ελλιπή συμπλήρωση του πεδίου των κλινικών σημειώσεων στις επισκέψεις που είχαν δημιουργηθεί στο Σύστημα Πληροφορικής.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ενημέρωση του ο ΟΑΥ, εξαιτίας της ελλιπούς καταχώρισης δεν αιτιολογούνταν ή δεν τεκμηριώνονταν επαρκώς οι ιατρικές πράξεις και η αναγκαιότητα των δραστηριοτήτων που είχαν απαιτηθεί.

Οι διαπιστώσεις του Οργανισμού αφορούσαν επίσης παραπεμπτικά και συνταγές που είχαν εκδοθεί κατά τις συγκεκριμένες επισκέψεις.

Ο ΟΑΥ σημειώνει ιδιαίτερα ότι σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων οι κλινικές σημειώσεις ήταν μονολεκτικές. Επιπλέον, στις περισσότερες επισκέψεις κατά τις οποίες εκδόθηκαν παραπεμπτικά, διαπιστώθηκε ότι ήταν ελλιπώς συμπληρωμένο και το αντίστοιχο πεδίο των σημειώσεων παραπεμπτικού.

Για τις συγκεκριμένες διαπιστώσεις επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο €1.000.

Η συμπλήρωση των κλινικών σημειώσεων κρίνεται απαραίτητη, όχι μόνο για σκοπούς ελέγχου από πλευράς ΟΑΥ αλλά κυρίως και για την ενημέρωση των υπολοίπων γιατρών του ΓεΣΥ οι οποίοι εξυπηρετούν τον ίδιο ασθενή. Η μη ορθή συμπλήρωση τους προκαλεί προβλήματα στην συνεχή ενημέρωση των παρόχων στους οποίους απευθύνεται ο δικαιούχος με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την σωστή διαχείριση του.

Το δεύτερο πρόστιμο αφορά ειδικό γιατρό της Νεφρολογίας και συνδέεται με τη μη επαρκή τεκμηρίωση συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, τα αρχεία που μεταφορτώθηκαν στο Σύστημα δεν τεκμηρίωναν τη διενέργεια της δραστηριότητας που είχε απαιτηθεί.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι το επισυναπτόμενο αρχείο δεν αντιστοιχούσε στη δηλωθείσα δραστηριότητα και δεν πληρούσε τις ελάχιστες προϋποθέσεις μεταφόρτωσης.

Το αρχείο δεν περιλάμβανε τα αποτελέσματα της εξέτασης, όπως αυτά εκτυπώνονται από τον αναλυτή αρτηριακών αερίων. Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο €500.