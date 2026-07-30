Ένα νέο εργαλείο για την υγεία και όχι μόνο, θα έχουν στα χέρια τους, ή πιο σωστά στα κινητά τους τηλέφωνα, από τον ερχόμενο Νοέμβριο οι Κύπριοι πολίτες.

Η εφαρμογή myHealth@CY, η προώθηση της οποίας ανακοινώθηκε πριν από αρκετό καιρό, βαίνει πλέον προς ολοκλήρωση και θα αναπτυχθεί σε δύο στάδια, με το πρώτο στάδιο να τίθεται σε λειτουργία σε περίπου τρεις μήνες από σήμερα.

Σε πρώτη φάση, οι πολίτες θα μπορούν, μέσω της εφαρμογής, να αναζητήσουν επαγγελματίες και παρόχους υπηρεσιών υγείας χρησιμοποιώντας διαφορετικά κριτήρια και φίλτρα ενώ στην οθόνη του κινητού τους θα υπάρχει και ειδική σήμανση για το κατά πόσον ο πάροχος που εντόπισαν είναι συμβεβλημένος ή όχι με το ΓεΣΥ.

Παράλληλα, θα παρέχεται δυνατότητα ένταξης σε θεματικές κατηγορίες ασθενών, ώστε οι χρήστες να λαμβάνουν ενημερώσεις και ειδοποιήσεις που σχετίζονται με συγκεκριμένα ζητήματα υγείας, ανάλογα με το τι οι ίδιοι επιθυμούν. (Η λειτουργία αυτή βεβαίως δεν θα αφορά ομάδες συνομιλίας μεταξύ ασθενών, αλλά ψηφιακές κατηγορίες ενημέρωσης από επίσημες πηγές).

Σε περίπτωση κινδύνου

Στις βασικές λειτουργίες της πρώτης φάσης περιλαμβάνεται και το «Emergency Button».

Δηλαδή, ένα ψηφιακό «κουμπί έκτακτης ανάγκης» μέσω του οποίου ο χρήστης θα μπορεί να αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση την γεωγραφική θέση, (location), στην οποία βρίσκεται στις αρμόδιες υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης που θα μπορούν να τον προσεγγίσουν αξιοποιώντας τη λειτουργία GPS του κινητού του.

Σκοπός της συγκεκριμένης λειτουργίας βεβαίως είναι ο ταχύτερος εντοπισμός του πολίτη που βρίσκεται σε κίνδυνο και η μείωση του χρόνου ανταπόκρισης όταν προκύπτει ένα επείγον περιστατικό.

Ιστορικό ασθενούς και συνταγές στο εξωτερικό

Η εφαρμογή myHealth@CY, θα αποτελέσει επίσης σημείο πρόσβασης σε διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας.

Δηλαδή, οι πολίτες θα μπορούν να προβάλλουν το «συνοπτικό ιστορικό ασθενούς» και να παρακολουθούν και να εκτελούν τις ηλεκτρονικές συνταγές φαρμάκων που θα έχουν καταχωρήσει οι γιατροί τους σε χώρες που συμμετέχουν στο σχετικό ευρωπαϊκό δίκτυο.

Μέσα από την εφαρμογή θα είναι ακόμη δυνατή η συμπλήρωση πρόσθετων προσωπικών στοιχείων, η αποθήκευση πιστοποιητικών υγείας και η διαχείριση της συγκατάθεσης για πρόσβαση επαγγελματιών υγείας στα δεδομένα του χρήστη. Θα αποστέλλονται επίσης ειδοποιήσεις από το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία.

Η σύνδεση με το ΓεΣΥ στη δεύτερη φάση

Η ουσιαστική ενσωμάτωση των υπηρεσιών του ΓεΣΥ, στην εφαρμογή myHealth@CY, θα γίνει κατά τη δεύτερη φάση.

Συγκεκριμένα, μετά τη σύνδεση, οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό και στο ιατρικό προφίλ τους, καθώς και στα αρχεία των εξαρτώμενων μελών τους.

Θα μπορούν να ελέγχουν τα ενεργά παραπεμπτικά και τις συνταγές τους και να διαχειρίζονται τη συγκατάθεση που δίνουν σε παρόχους για πρόσβαση στο ιστορικό τους.

Παράλληλα, θα λαμβάνουν και μέσω της εφαρμογής, ειδοποιήσεις για υπηρεσίες που καταχωρίστηκαν μέσω του ΓεΣΥ, για εγκρίσεις προεγκρίσεων και για συνταγές που πλησιάζουν στην ημερομηνία λήξης τους.

Η εφαρμογή θα προσφέρει επίσης δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων και παραπόνων, ενημέρωση για τα εφημερεύοντα κέντρα υγείας και πρόσβαση σε ανακοινώσεις του ΓεΣΥ ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα για υποβολή αίτησης για εγγραφή ή αλλαγή προσωπικού γιατρού.

Ανταλλαγή δεδομένων με έντεκα χώρες

Από τον Μάιο του 2025 η Κύπρος συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Υποδομή Ηλεκτρονικής Υγείας.

Μπορεί δηλαδή, να αποστέλλει και να λαμβάνει δεδομένα υγείας με ασφαλή τρόπο για σκοπούς διασυνοριακής περίθαλψης σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη τα οποία έχουν ενεργοποιήσει τα σχετικά συστήματα.

Μέχρι σήμερα τα κυπριακά δεδομένα, έχουν συνδεθεί με έντεκα χώρες: Ελλάδα, Λετονία, Λουξεμβούργο, Κροατία, Πολωνία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Εσθονία, Τσεχία και Ισπανία και σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ελέγχων και εγκρίσεων για τη σύνδεση με ακόμη πέντε κράτη.

Παράλληλα, προωθείται η διασύνδεση της πλατφόρμας του ΟΑΥ με το Εθνικό Σημείο Επαφής, καθώς και η θεσμική αξιοποίηση δεδομένων του ΓεΣΥ από την Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας οι πολίτες έχουν πρόσβαση στο σύντομο ιατρικό τους ιστορικό ενώ μπορούν να εκτελούν συνταγές φαρμάκων που έχουν εκδοθεί στην Κύπρο στα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε. που συμμετέχουν.

Όπως πληροφορούμαστε βάσει των ευρωπαϊκών χρονοδιαγραμμάτων, μέχρι τις 26 Μαρτίου 2029 πρέπει να παρέχονται διασυνοριακά το συνοπτικό ιστορικό ασθενούς, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγών από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Επίσης, μέχρι τις 26 Μαρτίου 2031 μέσω της πλατφόρμας οι πολίτες θα αποκτήσουν πρόσβαση καιστα αποτελέσματα εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων αλλά και στις αναφορές εξιτηρίου που έχουν λάβει.