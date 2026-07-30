Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, οι οποίοι εξαπολύθηκαν λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι (Volodymyr Zelenskyy), για άμεσα επικείμενη «μαζική επίθεση».

Ως τις 02:55 «δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός ανθρώπου» στα πλήγματα, συνόψισε μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Ο εχθρός πλήττει την πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους. Η απειλή νέων επιθέσεων παραμένει. Μείνετε σε καταφύγια!», είχε υπογραμμίσει νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο.

Έκανε κατόπιν λόγο για πυρκαγιές σε τρεις συνοικίες της πόλης.

Μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε ισχυρές εκρήξεις αμέσως μετά την κήρυξη συναγερμού ενόψει αεροπορικής επιδρομής. Αρκετός κόσμος βρήκε καταφύγιο στο Μετρό του Κιέβου.

Ukrainians are taking cover in the Kyiv Metro as Russia has launched a large attack with cruise missiles and ballistic missiles.



Several missiles have hit the city.



Civilians, including children, are also reported to be buried under rubble in Kryvyi Rih pic.twitter.com/iJLX6gB4mE — Visegrád 24 (@visegrad24) July 29, 2026

Η επίθεση ακολούθησε την προειδοποίηση χθες βράδυ του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι υπήρχε «ισχυρή πιθανότητα» οι ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύσουν μαζική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Οι Ρώσοι προετοίμασαν μαζική επίθεση πριν από μερικές ημέρες, κι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να γίνει απόψε», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X, αξιώνοντας ξανά οι σύμμαχοι της Ουκρανίας να της διαθέσουν πυραύλους για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτει, εν μέσω ελλείψεων.

I received a report from Air Force Commander Anatolii Kryvonozhko. The Russians prepared a massive attack several days ago, and there is a high probability that the strike will be carried out tonight. It is important that our partners fully understand what is happening and that… July 29, 2026

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κλιμακώνουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, που μπορούν να αναχαιτίσουν μόνο τα αμερικανικού σχεδιασμού συστήματα Patriot στο ουκρανικό οπλοστάσιο. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυρομαχικών, πιο συγκεκριμένα πυραύλων PAC-3, που οξύνθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

protothema.gr