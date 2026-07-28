Η περιφέρεια της Μόσχας έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη 390 και πλέον μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σπίτια, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ενώ σε μερικές ώρες ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται στον Λευκό Οίκο, για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει περαιτέρω αμερικανική υποστήριξη από τον ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

«Πάνω από 390 drones που κατευθύνονταν στην περιφέρεια της Μόσχας» κατά την πλειονότητά τους «εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας» σε απόσταση από την πρωτεύουσα της Ρωσίας, σημείωσε ο δήμαρχος Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram. Διευκρίνισε πως «81 drones καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν» στην μεγαλούπολη.

☕️ Good morning, Russia!



The Moscow region was hit by its largest attack yet this morning. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that more than 390 drones were heading toward the region.



The video shows an apartment building in the city of Chekhov. Several apartments were gutted by… pic.twitter.com/08HhxWTlNJ July 28, 2026

Ο περιφερειάρχης Μόσχας Αντρέι Βαραμπιόφ αναφέρθηκε σε ζημιές σε ακίνητα και σπίτια, χωρίς πάντως να κάνει λόγο για θύματα μέχρι στιγμής.

While you were sleeping, 🇺🇦 democracy drones paid a visit to the “Hydrostatconstruction” plant in Chekhov, just outside Moscow.



Thick smoke was seen rising from the facility following the strike.



Meanwhile, Moscow Mayor Sergei Sobyanin claimed Russian air defences had… pic.twitter.com/3cpfPe3JSM — Shaun Pinner (@ShaunPinnerUA) July 28, 2026

Russia’s largest Wildberries logistics centre, located in Kolyedino near Moscow, is reportedly on fire.



According to Russian media, the blaze has spread across more than 250,000 square metres. The cause of the fire has not yet been officially confirmed. pic.twitter.com/Effbnl6Kg2 July 28, 2026

protothema.gr