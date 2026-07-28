Τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή στο Σαν Ντιέγκο, όταν 17χρονος επιχείρησε να πηδήξει από γκρεμό για να κάνει εντυπωσιακή βουτιά στη θάλασσα, αλλά κατέληξε να χτυπήσει σε βράχο στην περιοχή Sunset Cliffs.

Τα σχέδιά του, όμως, πήραν εντελώς διαφορετική τροπή όταν αντί για τη θάλασσα, χτύπησε πάνω σε έναν βράχο στην περιοχή Sunset Cliffs.

OUCH! Teen hospitalized after hitting rock while cliff jumping at San Diego’s Sunset Cliffs pic.twitter.com/Bnvas9OR3t July 27, 2026

Αφού ο 17χρονος κατέληξε στο νερό, ένα άτομο βούτηξε στη θάλασσα για να τον σώσει, με ασθενοφόρο να τον μεταφέρει σε κοντινό νοσοκομείο.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής επισήμανε τους κινδύνους του άλματος από τον συγκεκριμένο γκρεμό. Όπως δήλωσε στην Daily Mail «δεν είναι μόνο εξαιρετικά επικίνδυνο, αλλά και παράνομο στο Σαν Ντιέγκο» καθώς o δημοτικός κώδικας απαγορεύει το άλμα στον Ειρηνικό Ωκεανό ή στον κόλπο Mission από φυσικά ή ανθρωπογενή σημεία που βρίσκονται σε ύψος μεγαλύτερο του 1,5 μέτρου πάνω από το νερό.

Σύμφωνα με έκθεση, από το 2005 έως το 2017 είχαν καταγραφεί 19 θάνατοι και 49 σοβαρά τραυματισμοί από βουτιές στην περιοχή Sunset Cliffs, η οποία – παρά τον νόμο – παραμένει ένα συχνό σημείο κατάδυσης για τους ντόπιους και τους επισκέπτες.

protothema.gr