Δεν εκπλήρωσε την αποστολή του το εθνικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ενημέρωσης του πληθυσμού Cy-Alert, αφού παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην αποστολή μηνυμάτων εκκένωσης κατά τη διάρκεια της χθεσινής πυρκαγιάς στην περιοχή του Καλού Χωριού στη Λάρνακα.

Όπως παραδέχθηκε σε δηλώσεις του στο Κρατικό ραδιόφωνο, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, Παναγιώτης Λιασίδης, υπήρξε καθυστέρηση 2 ωρών εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.

Κληθείς να σχολιάσει τι δεν πήγε καλά, είπε πως «παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με το Cy-Alert και το μήνυμα πήγε αργότερα, αλλά αυτό που πρέπει να δούμε, το θετικό είναι πως υπήρξε μια ευελιξία, δηλαδή από την αρχή είμασταν σε επικοινωνία με τα κοινοτικά συμβούλια. Είχαμε στείλει κόσμο στην περιοχή και η διαδικασία εκκένωσης προχώρησε κανονικά. Παρουσιάστηκε πρόβλημα στο Cy-Alert και στάλθηκε το μήνυμα λίγο αργότερα αλλά και όταν κατασβέσθηκε η φωτιά, στάλθηκε επίσης το επόμενο μήνυμα το οποίο ενημέρωνε τους κάτοικους ότι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου, ότι 1-2 ώρες δεν είναι λίγος χρόνος και πως αντέδρασε η Πολιτική Άμυνα, όταν διαπίστωσε το πρόβλημα, ο κ. Λιασίδης είπε πως «θα γίνουν οι ανάλογες εξετάσεις και θα δούμε. Ήταν τεχνικό το πρόβλημα, έγιναν δύο προσπάθειες και το μήνυμα πήγε με καθυστέρηση».

Ερωτηθείς να απαντήσει, γιατί κάποιοι πολίτες της περιοχής, δεν έλαβαν καν το μήνυμα, ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας, είπε πως «το μήνυμα για να το πάρει κάποιος πρέπει να έχει σήμα στο κινητό. Εάν δεν έχουμε σήμα, σίγουρα δεν θα πάρουμε το μήνυμα. Μας έχουν ενημερώσει πολίτες ότι έχουν πάρει το μήνυμα από το high way στο ύψος της Μοσφιλωτής, στην Αραδίππου και στις γύρο άλλες περιοχές. Τώρα αν κάποιος συνδρομητής δεν είχε σήμα, σίγουρα δεν θα μπορούσε να το πάρει».

Για το αν οι πολίτες υπάκουσαν στις οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας, ο κ. Λιασίδης είπε πως «συνήθως υπάρχουν πολίτες που δεν θέλουν να φύγουν από τα σπίτια τους, σίγουρα είναι κατανοητό, αλλά στην ουσία ήταν προληπτική εκκένωση, δηλαδή η πυρκαγιά ναι μεν πλησίασε σε κάποιες κατοικίες αλλά δεν επηρέασε τον πυρήνα των κοινοτήτων, όμως καλό είναι οι πολίτες να υπακούν τις εντολές.

Για το αν υπήρχε συνεργασία με την Εθνική Φρουρά ούτως ώστε η Πολιτική Άμυνα να βρίσκεται σε ετοιμότητα, είπε πως συνήθως «ενημερωνόμαστε και εμείς αλλά πρωτίστως ενημερώνονται τα κοινοτικά συμβούλια της περιοχής. Για τον τραυματισμό εθελοντή, ο κ. Λιασίδης είπε πως «η Πολιτική Άμυνα έχει τις δικές της εθελοντικές ομάδες. Σίγουρα πρέπει να έχουν εκπαίδευση και πιστοποίηση από τις Υπηρεσίες. Πολλοί πολίτες θέλουν να βοηθήσουν, το θέμα πρέπει να παίρνονται όλα τα μέτρα ασφάλειας».