Οργή και πάλι οργή, με τα ερωτήματα για τα πώς και τα γιατί της χθεσινής μεγάλης πυρκαγιάς στην επαρχία Λάρνακας να ξεπηδούν μέσα από τις στάχτες και την αγωνία των εκατοντάδων ανθρώπων που είδαν τις περιουσίες τους να κινδυνεύουν και υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι καμπάνες που σήμαναν σε Αγία Άννα και Ψευδά την εκκένωση, το μήνυμα του CY-Alert που καθυστέρησε δυό ώρες και σε κάποιες περιπτώσεις δεν έφθασε ποτέ και μια μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε, προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι κάτοικοι και να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία.

Αιτία για την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, η απόφαση της Εθνικής Φρουράς να προχωρήσει σε καταστροφή βλημάτων, σε μια εποχή κατά την οποία οι κλιματολογικές συνθήκες απαγορεύουν εκ των πραγμάτων κάθε είδους παρόμοιες δραστηριότητες στην ύπαιθρο και οι ανακοινώσεις για τον αυξημένο κίνδυνο για πρόκληση πυρκαγιών από το Τμήμα Δασών βρίσκονται διαρκώς στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Αιτία για την επέκταση της πυρκαγιάς, η αδυναμία των δυνάμεων πυρόσβεσης να παρέμβουν εύκολα, εξαιτίας των εκρήξεων που σημειώνονταν εντός του πεδίου βολής.

«Η κατάσβεση στο πεδίο βολής είναι ιδιαίτερα δύσκολη», είχε αναφέρει ο Εθνικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, Αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος. «Όταν όμως είχε βγει από το πεδίο και με την ένταση του ανέμου, αλλά και τη βλάστηση η οποία υπάρχει περιμετρικά, ήταν πάρα πολύ εύκολο να «ανοίξει» η πυρκαγιά, να δημιουργηθεί ένα μέτωπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οργή εξέφρασε ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο οποίος μάλιστα είπε στους δημοσιογράφους ότι «οι ευθύνες έχουν όνομα και επίθετο». Ενημέρωσε ότι διέταξε έρευνα και δεσμεύτηκε για απαντήσεις εντός δεκαημέρου λέγοντας παράλληλα ότι εάν κριθεί ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες είναι έτοιμος να τις αναλάβει.

Η φωτιά, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εκδηλώθηκε στο πεδίο βολής Καλού Χωριού στις 12: 27 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, Αρχιπύραρχο Νίκο Λογγίνο, τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα έφτασαν στη σκηνή επτά λεπτά αργότερα, στις 12:34 μ.μ.. Ο μηχανισμός αντιμετώπισης ενεργοποιήθηκε αμέσως, καθώς η πυρκαγιά είχε ήδη επεκταθεί εκτός του πεδίου βολής.

Πώς η φωτιά ξέφυγε

Σε σχέση με την προέλευση της πυρκαγιάς, δήλωσε ότι «είναι ξεκάθαρο πως η πυρκαγιά έχει ξεκινήσει από το πεδίο βολής».

Εξηγώντας πώς η πυρκαγιά επεκτάθηκε, ο Αρχιπύραρχος ανέφερε ότι «η κατάσβεση μέσα σε πεδίο βολής είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Όταν η φωτιά πέρασε εκτός του πεδίου και άνοιξε μέτωπο, η ένταση του ανέμου και η βλάστηση περιμετρικά διευκόλυναν την ταχεία εξάπλωσή της.

Όταν είχε βγει από το πεδίο και είχε ανοίξει, αντιλαμβάνεστε ότι με την ένταση του ανέμου, αλλά και τη βλάστηση που υπάρχει περιμετρικά, είναι πάρα πολύ εύκολο να ανοίξει μια πυρκαγιά και να δημιουργηθεί ένα μέτωπο».

Οργή στην Αγία Άννα

Σε δριμύ κατηγορώ κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Υπουργού Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, προχώρησε ο κοινοτάρχης Αγίας Άννας, Αναστάσης Γεωργίου.

Ο κοινοτάρχης Αγίας Άννας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη διεξαγωγή στρατιωτικής δραστηριότητας σε περίοδο πολύ υψηλών θερμοκρασιών και αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον αρμόδιο Υπουργό, ο κ. Γεωργίου χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα: «Ψάχνουν τους εγκληματίες που βάζουν φωτιές και τις φωτιές τις βάζουν οι ίδιοι».

Ο κοινοτάρχης γνωστοποίησε ότι δύο με τρία σπίτια στην Αγία Άννα σώθηκαν την τελευταία στιγμή, χάρη στις προσπάθειες εθελοντών, πυροσβεστών και μελών του Τμήματος Δασών.

Για λόγους ασφαλείας μεταφέρθηκαν περίπου δέκα ηλικιωμένα άτομα στη Μοσφιλωτή. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι.

«Mόνοι μας την καμπάνα»

Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κ. Γεωργίου και για τον χρόνο ενεργοποίησης του συστήματος προειδοποίησης CY-Alert.

Όπως ανέφερε, η κοινότητα ενημερώθηκε για την πυρκαγιά γύρω στις 12:30 το μεσημέρι, ενώ το μήνυμα στα κινητά έφτασε στις 17:20.

«Το μήνυμα άργησε πάρα πολύ να έρθει. Όμως από μόνοι μας πήραμε την πρωτοβουλία. Χτυπήσαμε την καμπάνα του χωριού και είπαμε ότι εκκενώνεται το χωριό», δήλωσε.

«Δεν λάβαμε κανένα μήνυμα»

Σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του CY-Alert διατύπωσε και η κάτοικος Αγίας Άννας Ελένη Λουκά.

«Κάποιοι από εμάς δεν λάβαμε κανένα μήνυμα από το CY-Alert», ανέφερε στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, γυναίκα της οποίας το σπίτι βρισκόταν στο βουνό δεν έλαβε την ειδοποίηση και ενημερώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση από άλλους κατοίκους, με αποτέλεσμα, όπως υποστήριξε, να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή της.

«Να μετακινηθεί το πεδίο βολής»

Οι κάτοικοι των επηρεαζόμενων κοινοτήτων της επαρχίας Λάρνακας εμφανίζονται αγανακτισμένοι και ζητούν, για ακόμη μία φορά, τη μετακίνηση του πεδίου βολής Καλού Χωριού.

Όπως υποστηρίζουν, η λειτουργία του προκαλεί επαναλαμβανόμενα προβλήματα και θέτει σε κίνδυνο τόσο τις κατοικίες όσο και το φυσικό περιβάλλον μιας περιοχής που πλήττεται από πυρκαγιές.

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Γιώργου Ιωσήφ, κατοίκου της Αγίας Άννας, το σπίτι του οποίου κινδύνευσε από τις φλόγες.

Ο κ. Ιωσήφ κατήγγειλε ότι οι κάτοικοι είχαν ζητήσει από τον Υπουργό Άμυνας και την Εθνική Φρουρά να σταματούν οι ασκήσεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

«Η καρέκλα αρέσει μας. Σηκωθείτε και ελάτε να δείτε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι», δήλωσε στον «Φ».

Β. Πάλμας: «Την ευθύνη τη φέρει το 70ό Τάγμα Μηχανικού»

«Θέλω να εκφράσω την έντονη δυσαρέσκεια μου για τον αντιεπαγγελματισμό που επιδείχθηκε κατά τη διάρκεια της καταστροφής βλημάτων RPG στο πεδίο βολής του Καλού Χωριού Λάρνακας», ανέφερε στην αρχική τοποθέτηση του ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας.

«Καταρχάς θα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι ήδη έχω διατάξει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες γύρω από τις οποίες εξελίχθηκε αυτή η συγκεκριμένη κατάσταση. Την ίδια ώρα πρέπει να πω ότι οι ευθύνες έχουν όνομα και επίθετο. Και την ευθύνη της πυρκαγιάς την φέρει το 70ο Τάγμα Μηχανικού. Κάτω από τέτοιες συνθήκες 40 βαθμών κελσίου, ενώ απαγορεύονται τους θερινούς μήνες οι εκρήξεις βαρέων όπλων, προχώρησαν, και θα διερευνηθεί γιατί προχώρησαν, για να καταστρέψουν αυτά τα βλήματα με τραγικά αποτελέσματα, ευτυχώς χωρίς να απειληθούν ανθρώπινες ζωές και να καταστραφούν περιουσίες».

Όσον αφορά τις πολιτικές ευθύνες για την πυρκαγιά, ο κ. Πάλμας, δήλωσε ότι «δεν πρέπει να υπάρχει λογικός άνθρωπος που να φορτώνει άμεσα την οποιαδήποτε ευθύνη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή στον Υπουργό Άμυνας γύρω από αυτό το θέμα. Εαν τίθενται ζητήματα πολιτικών ευθυνών τότε θέλω να ξέρετε ότι με κάθε υπευθυνότητα θα τις αναλάβω, αν αυτό είναι αναγκαίο και θα δώσει λύση, το έχω αποδείξει και στο παρελθόν».