Σε επικίνδυνο αδιέξοδο οδηγείται η προσπάθεια για οριστική εκρίζωση της επιζωοτίας του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, με φόντο τη σθεναρή άρνηση μερίδας κτηνοτρόφων στην επαρχία Πάφου να εμβολιάσουν τα κοπάδια τους.

Παρά το γεγονός ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν δώσει το πράσινο φως για την εισαγωγή ζώων μαρτύρων σε έτοιμες, καθαρισμένες μονάδες, όπως τα χοιροστάσια αλλά και η περιοχή Τρούλλων, η άρνηση εμβολιασμού στην Πάφο κρατά ολόκληρη τη χώρα όμηρο, καθυστερώντας την επαναδραστηριοποίηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Ενώ οι υπόλοιπες επαρχίες της Κύπρου κινούνται με γρήγορους ρυθμούς προς την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού προγράμματος, τα στοιχεία από την επαρχία Πάφου χτυπούν καμπανάκι κινδύνου. Στα βοοειδή, ο εμβολιασμός βρίσκεται μόλις στο 60%, ενώ στα αιγοπρόβατα η κάλυψη περιορίζεται στο 50%.

Η στάση αυτή εμποδίζει την ολοκλήρωση της παγκύπριας επιδημιολογικής επιτήρησης, καθώς οι εργαστηριακές δειγματοληψίες απαιτούν να έχουν παρέλθει 30 ημέρες από τον 2ο εμβολιασμό των ζώων.

Παρά τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού στην επαρχία Πάφου, το παγκύπριο ποσοστό ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού σχήματος ανέρχεται στο 87% για βοοειδή, 67% για αιγοπρόβατα και 41% για χοίρους, ενώ ταυτόχρονα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προβαίνουν σε ενέργειες για διασφάλιση της επάρκειας εμβολίων για όλα τα είδη ζώων.

Σε τεχνοκρατικό επίπεδο, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες συνεχίζουν την παγκύπρια επιδημιολογική διερεύνηση στους πληθυσμούς βοοειδών και αιγοπροβάτων, τόσο εντός όσο και εκτός των επηρεαζόμενων περιοχών, βάσει εγκεκριμένων πρωτοκόλλων και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, Τμήμα Γεωργίας και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προωθούν άμεσες νομοθετικές ρυθμίσεις και αυστηρές κυρώσεις. Ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζονται είναι η επιβολή βαριών διοικητικών προστίμων, αλλά και η αφαίρεση του κωδικού εκμετάλλευσης (CY), μέτρο που ουσιαστικά θέτει τον αρνητή εκτός αγοράς και επιδοτήσεων.

Την ίδια ώρα, η επιδημιολογική ομάδα υπό τον Σταύρο Μαλά αξιολόγησε δύο νέα περιστατικά αφθώδους πυρετού στο Πεντάκωμο και στο Αυγόρου. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι έδειξαν πως πρόκειται για παλιές μολύνσεις όπου ο ιός δεν είναι πλέον ενεργός. Καθώς δεν διαπιστώθηκαν διασυνδέσεις με άλλες μονάδες, αποφασίστηκε να μην προχωρήσουν σε θανατώσεις, αλλά τα ζώα να παραμείνουν στις μονάδες υπό συνεχή παρακολούθηση.

Σημειώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο κρούσμα είχε καταγραφεί στις 10 Ιουνίου. Με τα δύο τελευταία, ο αριθμός των μολυσμένων εκτροφών ανήλθε στις 123, με τα ζώα των 119 εκμεταλλεύσεων να έχουν πλέον θανατωθεί. Από το σύνολο των επηρεαζόμενων μονάδων, εξαιρέθηκαν από τις θανατώσεις οι δύο περιπτώσεις σε Πεντάκωμο και Αυγόρου, και οι δύο περιπτώσεις, μία με 403 παχύουρα πρόβατα και μία με 32 κόκκινες αγελάδες ντόπιας φυλής, στις οποίες εφαρμόζονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αυστηροί όροι διατήρησης βάσει της προβλεπόμενης νομοθετικής παρέκκλισης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Συνολικά, θανατώθηκαν 52.632 αιγοπρόβατα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 11,5% του συνολικού αριθμού καταγεγραμμένων ζώων, 3.018 βοοειδή, που αντιστοιχούν στο 3,5% του συνολικού αριθμού καταγεγραμμένων ζώων και 24.483 χοίροι, που αντιστοιχούν στο 7,8% του συνολικού αριθμού τους στην Κύπρο.