Με επιστολή τους οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, καθιστούν σαφές ότι η θωράκιση του ζωικού κεφαλαίου έναντι του αφθώδους πυρετού με εμβολιασμό είναι πλέον υποχρεωτική, επισείοντας αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν.

Απευθυνόμενοι στις αγροτικές οργανώσεις και τις ομάδες κτηνοτρόφων, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, επικαλούνται το άρθρο 9 των περί της Υγείας των Ζώων Νόμων, σημειώνοντας ότι επιβάλλεται η άμεση εφαρμογή εμβολιασμού σε βοοειδή, χοίρους και αιγοπρόβατα.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προειδοποιούν ξεκάθαρα πως όσοι κτηνοτρόφοι αρνηθούν να εμβολιάσουν τα ζώα τους, θα χάσουν κάθε δικαίωμα σε οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση σε περίπτωση που η εκμετάλλευσή τους βρεθεί θετική στον ιό. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι όταν επίκειται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, οι αρχές έχουν το δικαίωμα να επιβάλουν τη θανάτωση και την καταστροφή των ζώων.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες ή η σκόπιμη παρακώλυση του έργου των επίσημων κτηνιάτρων και επιθεωρητών συνιστά ποινικό αδίκημα. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν:

Φυλάκιση έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή έως €3.417 ή και τις δύο ποινές μαζί.

Ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ύψους έως και €5.000 για κάθε παράβαση.

Στην επιστολή την οποία υπογράφει ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, αναφέρεται ότι οι απαραίτητες δόσεις εμβολίων έχουν ήδη εξασφαλιστεί και είναι διαθέσιμες προς τους κτηνοτρόφους.

Με βάση τη διαδικασία, οι κτηνοτρόφοι καλούνται να υποβάλουν άμεσα σχετική αίτηση μέσω των εγγεγραμμένων ιδιωτών κτηνιάτρων που παρακολουθούν τις μονάδες τους, ώστε να παραλάβουν τα εμβόλια και να καλύψουν ανοσολογικά τα ζώα τους βάσει του ισχύοντος εμβολιαστικού πλάνου.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αγαστή συνεργασία με τον κτηνοτροφικό κόσμο, τονίζοντας ότι στόχος των μέτρων είναι η διασφάλιση του υγειονομικού επιπέδου των ζώων της Κύπρου και, κατ’ επέκταση, η στήριξη της εθνικής οικονομίας.