Η δειγματοληψία για τον αφθώδη πυρετό, που διενεργείται αυτή τη στιγμή στη ζώνη των 3 χιλιομέτρων και των 10 χλμ συνεχίζεται, ειδικά για την περιοχή της Πάχνας, δεν έχουν βρεθεί θετικά δείγματα, ενώ εμβολιασμοί αρχίζουν ξανά την επόμενη εβδομάδα, αναφέρθηκε από εκπροσώπους της Επιδημιολογικής Ομάδας, μετά τη συνάντηση που είχαν σήμερα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στο Ινστιτούτο Κύπρου.

Το μέλος της Επιδημιολογικής Ομάδας για τον αφθώδη πυρετό, Δρ Δημήτρης Τσάλτας, Καθηγητής ΤΕΠΑΚ, δήλωσε, συγκεκριμένα, ότι εκκρεμεί η δειγματοληψία στην Πάχνα σε ακόμα μερικές μονάδες με μικρά μηρυκαστικά «και ελπίζουμε και αυτά να προκύπτουν αρνητικά στην πάροδο του χρόνου».

Παγκύπρια, σημείωσε, «έχουν διερευνηθεί 830 εκμεταλλεύσεις, με εξαίρεση όπως είπαμε την Πάχνα όπου δεν επέτρεπε τη διενέργεια δειγματοληψίας και η οποία άρχισε σχετικά πιο πρόσφατα από τη θανάτωση και μετά». Σημείωσε, παράλληλα, ότι στην Πάφο έχουν γίνει ήδη δύο φορές επιτηρήσεις, στις οποίες ήταν όλα τα αποτελέσματα αρνητικά, προσθέτοντας ότι στη Λεμεσό θα ολοκληρωθεί εντός των 10χλμ η επιτήρηση και η ιχνηλάτηση και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και εκεί δειγματοληψίες.

Σε σχέση με τις θανατώσεις, ο κ. Τσάλτας είπε ότι στα βοοειδή είναι 3,5% του συνολικού αριθμού των βοοειδών, στα αιγοπρόβατα 9,5% και στους χοίρους 7,7% του συνολικού πληθυσμού τους. Ο Δρ Δημήτρης Επαμεινώνδας, Πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου είπε σε ό,τι αφορά τον ακριβή αριθμό των ζώων, που έχουν θανατωθεί, ότι στα βοοειδή έχουν θανατωθεί περί τα 2.293, σε ό,τι αφορά αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί 43.411 ζώα και 23.242 χοίροι.

Ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι την τελευταία βδομάδα έχουν εξεταστεί 31 μονάδες και έχουν δοθεί αποτελέσματα για τις 25 από τις 31.

Όσον αφορά τη βοήθεια της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς, ο κ. Τσάλτας είπε ότι «πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα – πάρα πολύ σημαντική».

«Έχει ξεκινήσει να αφήνει το θετικό αποτύπωμα της. Υπάρχουν συνεχείς έλεγχοι καθημερινά από την Αστυνομία και εντοπίζονται μικρές υποθέσεις που σχετίζονται με παραβάσεις των διαταγμάτων για τον αφθώδη πυρετό. Η Εθνική Φρουρά καλείται να συνδράμει στη διενέργεια των απολυμάνσεων στα σημεία απολύμανσης, τόσο με το ανθρώπινο δυναμικό της, όσο και με τις γνώσεις πάνω στο θέμα», σημείωσε.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του είπε πως «νομίζω ότι καταφέρνουμε για την ώρα να ελέγχουμε και πρέπει βέβαια να συνεχίσουμε να κινούμαστε στο ίδιο μοτίβο, στο ίδιο πρότυπο», ενώ σε ό,τι αφορά το ζήτημα των αποζημιώσεων γενικότερα, επίσης, προχωράει, αλλά σε αυτά τα θέματα θα απαντούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες με περισσότερες λεπτομέρειες, συμπλήρωσε.

Ο κ. Τσάλτας ερωτηθείς για την εκτίμηση της επιδημιολογικής εικόνας και το κατά πόσο είναι κρίσιμη ή σταθερή, είπε ότι «θεωρούμε ότι για να βγουν ακόμα πιο ασφαλή συμπεράσματα, πρέπει να γίνει η αξιολόγηση, να συνεχίσει ο εμβολιασμός, ο οποίος ξανά ξεκινάει από την επόμενη εβδομάδα και θα προχωράει και θα ολοκληρωθεί μάλλον προς τις αρχές-μέσα Αυγούστου σε μεγάλο ποσοστό».

Επί του παρόντος, τόνισε, ουσιαστική είναι επίσης η ένδειξη πως ο συνδυασμός αυτός «αφενός μεν της αυστηρής τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας και εμβολιασμού, και αφετέρου των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό των μετακινήσεων στις εκτροφές, αλλά και της μείωσης της διάδρασης με τις κατεχόμενες περιοχές – την οποία ελπίζουμε ότι η αστυνομία μας βοηθάει να ελέγξουμε- φαίνεται να έχει καλά αποτελέσματα». Συνεχίζοντας είπε ότι δεν αφαιρείται από την εξίσωση ησυμμετοχή όλων, πρώτιστα των παραγωγών, «αλλά και όλων μας αν βλέπουμε περίεργες, ύποπτες καταστάσεις, που παρακαλούμε όλους να ενημερώνουν την Αστυνομία ή τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για να αναλαμβάνουν μέτρα», σημείωσε.

Όπως επεσήμανε, «είναι κάτι που μας αφορά όλους αυτή η κατάσταση, δεν είναι μόνο για τους κτηνοτρόφους».

«Όλοι μας πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια», ανέφερε.

Σε ερώτηση για την έναρξη της ανασύστασης των μονάδων που επηρεάστηκαν, ο κ. Τσάλτας είπε ότι επί του παρόντος δεν μπορεί να ειπωθεί κάτι.

«Για να μπορούμε να έχουμε επαναδραστηριοποίηση των μονάδων πρέπει να συντρέχουν ορισμένες πολύ βασικές προϋποθέσεις. Πρώτη είναι να έχει εκτιμηθεί θετικά όλη η συνολική επιδημιολογική εικόνα της χώρας, σε όλες τις περιοχές. Να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκκρεμούσες θανατώσεις και δυστυχώς βλέπουμε ότι θα υπάρχουν κάποιες μικρές ελπίζουμε μόνο εστίες αλλά και αυτές είναι εστίες που ποτέ δεν ξέρεις τι άλλο έχει συμβεί μέχρι να τη διαλευκάνεις πλήρως, να έχουν καταστραφεί ζωοτροφές από τις μολυσμένες μονάδες, που είναι πιθανόν μολυσμένες και να έχει γίνει διαχείριση της κοπριάς και απολύμανση των μονάδων», πρόσθεσε.

Σε αυτό το διάστημα, συνέχισε ο κ. Τσάλτας, «οι μονάδες μένουν κενές, θα πρέπει να μείνουν για ένα διάστημα, ευτυχώς μπήκαμε στην καλοκαιρινή περίοδο, η ισχυρή ηλιοφάνεια, και οι υψηλές θερμοκρασίες βοηθούνε στην καταστροφή του ιού».

«Υπολογίζουμε ότι από το φθινόπωρο θα υπάρχουν οι συνθήκες τόσο της μη εμφάνισης πλέον νέων εστιών, να μπορούν να γίνουν έλεγχοι σε αυτές τις μονάδες, να μπει ένας μικρός αριθμό ζώων, τα οποία θα διαπιστωθεί αν μολύνονται ή όχι και από εκεί θα κριθεί αν μπορούμε να πάμε στην φάση της ανασύστασης», σημείωσε.

Ο κ. Επαμεινώνδας σε διευκρινιστική ερώτηση για τους εμβολιασμούς που θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα είπε ότι αφορά την κάλυψη των μονάδων, στις οποίες δεν είχαν διενεργηθεί εμβολιασμοί.

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση που προηγήθηκε των δηλώσεων, ο κ. Τσάλτας είπε ότι «είχαμε μια κοινή συνάντηση μαζί με την Επιτροπή που προΐσταται ο κ. Μαλάς για την ανασύσταση της κτηνοτροφίας στη χώρα».

«Υπήρξε αλληλοενημέρωση μεταξύ της επιδημιολογικής ομάδας και της ομάδας της ανασύστασης της κτηνοτροφίας και ανταλλαγή απόψεων. Στην ομάδα που συμμετέχει στην Επιτροπή της ανασύστασης της κτηνοτροφίας συμμετέχουν εκπρόσωποι από τη βιομηχανία γάλακτος, από τις ομάδες παραγωγών, τους εκπροσώπους των παραγωγών, τους κτηνιάτρους και όποιους άλλους επίσης σχετικούς με την κτηνοτροφία της χώρας. Ανταλλάχθηκαν απόψεις, απαντήθηκαν ερωτήσεις αυτής της μεγάλης και πολύ σημαντικής κοινότητας της χώρας και της οικονομίας, όπως ξέρετε καλά», συμπλήρωσε.

ΚΥΠΕ