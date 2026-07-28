Την ισχυρή προσωπική και πολιτική δέσμευση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό χαιρέτισε η Κυβέρνηση, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης έκανε λόγο για «ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση», σημειώνοντας ότι στόχος παραμένει η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν.

Όπως ανέφερε, η ελληνοκυπριακή πλευρά θα συνεχίσει να συμβάλλει στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και της προσωπικής του απεσταλμένης, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, με επιδίωξη τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης διάσκεψης, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο κ. Λετυμπιώτης εξέφρασε την ελπίδα ότι η απαιτούμενη πολιτική βούληση θα επιδειχθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας έχει καταστήσει σαφές πως αυτή πρέπει να εκφραστεί όχι μόνο από τις δύο πλευρές στην Κύπρο, αλλά και από τις εγγυήτριες δυνάμεις.

«Να ευθυγραμμιστεί η Τουρκία με τη διεθνή νομιμότητα»

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι όλα τα μέρη θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να επανέλθει στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας, καθώς και να αποδεχθεί λύση συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη της διαδικασίας θα είναι η πραγματική πρόθεση και η πολιτική βούληση της Άγκυρας.

«Αυτό που θα αποτελέσει το κλειδί σε αυτή τη διαδικασία είναι η πραγματική πρόθεση και βούληση της Τουρκίας να ευθυγραμμιστεί εκ νέου με τη διεθνή νομιμότητα», ανέφερε.

Στόχος η συζήτηση επί της ουσίας

Ερωτηθείς κατά πόσο ο Γενικός Γραμματέας παρουσίασε συγκεκριμένες ιδέες, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες επιδιώκει τη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης.

Διευκρίνισε ότι η Κυβέρνηση στηρίζει μια τέτοια πρωτοβουλία, υπό την προϋπόθεση ότι στόχος της θα είναι η ουσιαστική συζήτηση και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο Εκπρόσωπος σημείωσε ότι η παρουσία του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, η προσωπική του εμπλοκή και η πολιτική δέσμευση που επιδεικνύει δημιουργούν ικανοποίηση, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζονται οι δυσκολίες και οι προκλήσεις που προκύπτουν από τη στάση της Τουρκίας.

Υπέδειξε, επίσης, ότι η επίσκεψη Γκουτέρες, η πρώτη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο εδώ και 16 χρόνια, δεν αποτελεί απλή κίνηση συμβολισμού, αλλά συνδέεται με την προσπάθεια δημιουργίας νέας δυναμικής στο Κυπριακό.

Η μορφή της επιδιωκόμενης λύσης

Επαναλαμβάνοντας τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι επιδιώκεται λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, η οποία θα διασφαλίζει μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια.

Πρόσθεσε ότι η λύση θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατή με το δίκαιο και το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίζει τις τέσσερις βασικές ελευθερίες.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χαρακτήρισε κοινό τόπο τη διαφύλαξη των συγκλίσεων και του κεκτημένου της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας. Τόνισε, ωστόσο, ότι η διαδικασία δεν έχει φτάσει ακόμη στο στάδιο της ουσιαστικής διαπραγμάτευσης και ότι προηγουμένως θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία όλων των πλευρών ως προς τον επιδιωκόμενο στόχο.